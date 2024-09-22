مسقط : في خطوة رائدة تعكس التزامها بتعزيز البنية الأساسية الرقمية في سلطنة عمان ورفع مستوى القيمة لحلول التكنولوجيا والتقنية التي تقدمها لمشتركيها، أجرت عمانتل تجربة مخبرية ناجحة لتقنية RedCap للجيل الخامس المتقدم. هذه التقنية ستسهم في توفير سرعات عالية وكفاءة متميزة لشبكة الجيل الخامس المتقدم بتكلفة أقل.

تعد تقنية RedCap من أحدث تقنيات الجيل الخامس المتقدم التي طورتها عمانتل بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي، شركة هواوي، بهدف تحسين كفاءة الاتصال بالإنترنت وتوسيع نطاق التطبيقات المتاحة للمشتركين.

وعن نجاح التجربة المخبرية، علّق الدكتور علي بن سعيد الهاشمي مدير عام تخطيط وتصميم البنية الأساسية في عمانتل، قائلاً: "نحن فخورون بريادتنا في توفير الحلول التقنية في سلطنة عمان ومساهمتنا الفعالة في تسريع التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة لدفع عجلة التنمية المستدامة، بما يتماشى مع تطلعات رؤية عمان 2040 في قطاع التقنية."

وأضاف الدكتور علي الهاشمي: "إن نجاح تجارب RedCap للجيل الخامس المتقدم يمثل خطوة مهمة في مسيرتنا نحو بناء مستقبل رقمي مزدهر لسلطنة عمان. نضع ثقتنا في هذه التقنية لإحداث ثورة في قطاع التكنولوجيا وفتح آفاق جديدة للابتكار والنمو في قطاع الأعمال."

وتابع: "صممت تقنية RedCap لتلبية احتياجات تطبيقات إنترنت الأشياء (IoT) المتزايدة بفضل سرعاتها العالية وكفاءتها في استهلاك الطاقة. ستتيح هذه التقنية تشغيل مجموعة واسعة من الأجهزة والتطبيقات التقنية، بدءًا من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء وصولاً إلى الأجهزة الصناعية المتقدمة."

تجدر الإشارة إلى أن تقنية RedCap تتميز بالعديد من المزايا التي تعود بالنفع على المشتركين، حيث توفر السرعات المطلوبة للتطبيقات الناشئة، مما يضمن تجربة استخدام سلسة وسريعة. كما تسهم التقنية في إطالة عمر بطاريات الأجهزة المتصلة، مما يقلل من تكاليف التشغيل والصيانة. ولا تقتصر فوائدها على ذلك، بل تفتح آفاقًا واسعة لاستخدامها في مجالات متعددة مثل المراقبة عن بعد، وتحسين العمليات الصناعية، ودعم قطاع الرعاية الصحية وغيرها الكثير.

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