في إطار حرصه على مكافأة عملائه الشباب.. وبالتعاون مع نادي Fitness Flare

في إطار حرصه على مكافأة عملائه الشباب، أعلن بنك الخليج عن تقديم هدايا ترحيبية حصرية للعملاء الجدد في حساب Red وRed Plus ،عند تحويل الإعانة الطلابية إلى حساباتهم، وذلك بالتعاون مع نادي Fitness Flare.

وتشمل قائمة العروض الترحيبية للشباب التي تتواصل لغاية 31 ديسمبر المقبل ما يلي:

اشتراك مجاني لمدة شهر في نادي Flare الرياضي.

الرياضي. 25% خصماً لمدة شهر على وجبات ماكرو دايت.

%50 خصماً على الـ ter it مصممة خصيصاً لعملاء red

تعد بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع «red plus»، أول بطاقة مسبقة الدفع تقدم ميزة الاسترداد النقدي لفئة الشباب في الشرق الأوسط، كما أنها توفر أعلى برنامج استرداد نقدي في الكويت، وتعد أول بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع مصممة بشكل عمودي.

وويتتع حاملو بطاقة «red plus» بالعديد من المميزات، بما فيها خصومات في المطاعم المفضلة لديهم، ضمن برنامج عروض المطاعم من بنك الخليج، كما يمكنهم الحصول على خصومات فورية تصل إلى 25% في أكثر من 550 من المطاعم والمقاهي في جميع أنحاء الكويت، إضافة إلى الاستمتاع بمزايا برنامج الخليج للعروض الترويجية والحصول على خصومات فورية تصل إلى 30% في أكثر من 300 محل تجاري، والاستمتاع بالعروض على مجموعة متنوعة من الأقسام، بما في ذلك السفر والترفيه والصحة والجمال وغيرها كجزء من برنامج عروض الخليج. كما أن البطاقة مزودة بميزة الحماية من عمليات الاحتيال مع النظام الثلاثي الآمن الخاص ببنك الخليج خلال عمليات الشراء التي تتم عبر الإنترنت.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

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