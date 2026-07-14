لندن- يسرُّ ‎Record Asset Management GmbH‏ (RAM)، إحدى الشركات التابعة لـ ‎Record plc‏ (Record Financial Group) المسجلة في لندن، أن تعلن عن إطلاق Record Amanah، وهي منصتها المخصصة للحلول الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة.

RAM هي فرع إدارة الأصول الأوروبي من Record Financial Group، أي المجموعة الاستثمارية المتخصصة المسجلة في لندن والتي تدير 115 مليار دولار أمريكي من الأصول بالنيابة عن العملاء المؤسسيين في جميع أنحاء العالم. تشتمل قاعدة عملاء Record على صناديق التقاعد، والمؤسسات، والمؤسسات السيادية وغيرهم من مديري الأصول، والذين أسست معهم المجموعة علاقات طويلة المدى من خلال تركيزها على الاستثمار المخصص وحلول إدارة المخاطر. يقع مقر Record في لندن ولديها مكاتب في هامبورغ، وزيورخ، وتسوغ، ونيويورك وهونغ كونغ.

ويأتي الانطلاق في أعقاب معاملات ناجحة متوافقة مع الشريعة أجرتها Record مؤخرًا لأحد العملاء في بروناي، ويعكس الانطلاق الطلب المتزايد من المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن فرص استثمارية تجمع بين العوائد الجذابة المُعدلة حسب المخاطر مع الالتزام بمبادئ التمويل الإسلامي.

لقد تأسست Record Amanah بالاشتراك مع Khalij Group ( https://recordfg.com/what-we-do/private-markets/record-amanah/ )، وهم عبارة عن فريق كائن في لندن من متخصصي التمويل الإسلامي ويتمتعون بخبرة كبيرة في تنظيم الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة وتقديم المشورة بشأنها.

ستركز المنصة في البداية على الأسواق الخاصة وفرص الملكية الخاصة، حيث توفر حلولاً استثمارية منظمة وفقًا لمبادئ الشريعة الراسخة مع الحفاظ على معايير دقة الاستثمار، وإدارة المخاطر والحوكمة التي تشتهر بها Record.

كما تعمل المبادرة على التوسع في إمكانيات الأسواق الخاصة لدى Record وتعزز قدرة المجموعة على خدمة قاعدة أكبر من المستثمرين الدوليين، وخصوصًا على مستوى الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، حيثما يستمر الاحتياج إلى الحلول الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة في الازدياد.

علّق Jan Hendrik Witte، الرئيس التنفيذي لـ Record Financial Group، قائلاً:

"يمثل إطلاق Record Amanah تطورًا طبيعيًا لإستراتيجيتنا للأسواق الخاصة. لقد أثبتنا بالفعل قدرتنا على تقديم حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة للعملاء المؤسسيين، وتقدم هذه المنصة إطارًا مخصصًا يمكننا من خلاله التوسع في تلك الإمكانيات. ونحن نؤمن أننا مؤهلون لتلبية الاحتياج المتزايد للاستثمارات عالية الجودة المتوافقة مع الشريعة في الأسواق الخاصة وذلك بالجمع بين خبرة Record الاستثمارية، ومعرفة Khalij المتعمقة بالتمويل الإسلامي".

علّق Asim Khan، الرئيس التنفيذي لـ Khalij Group، قائلاً:

"يرتكز التمويل الإسلامي على مبادئ الشراكة، والشفافية والاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المثمرة. ونحن نجمع هذه المبادئ مع خبرة Record في الاستثمار المؤسسي والانتشار العالمي، كل ذلك من خلال Record Amanah. ونؤمن أن هذه الشراكة ستخلق فرصًا جذابة للمستثمرين الذين يسعون لدخول الأسواق الخاصة من خلال الهياكل التي تتسم بكل من الجاذبية التجارية والتوافق الكامل مع قيم الشريعة".

يشكل الإطلاق جزءًا من إستراتيجية Record الأوسع نطاقًا المتمثلة في التوسع في أسواقها الخاصة التي توفر إمكانيات استثمارية متباينة وتخلقها للعملاء على مستوى العالم.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

* المصدر: "ايتوس واير"

مسؤولو الاتصال

الدكتور/ Jan Hendrik Witte

الرئيس التنفيذي

Record Financial Group

البريد الإلكتروني: reception@recordfg.com

الموقع الإلكتروني: www.recordfg.com

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