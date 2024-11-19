القاهرة: أعلنت إنفنيتي كابيتال، الشركة المصرية الاستثمارية الرائدة في توفير حلول الطاقة المتجددة وحلول البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في السوق المصري، عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة Recharged، احدى الشركات المتخصصة في تصنيع وابتكار حلول ومنتجات الشحن. تركز هذه الشراكة على التصنيع المحلي وبيع الشواحن المنزلية للسيارات الكهربائية.

تستفيد هذه الشراكة من الريادة السوقية لإنفنيتي في حلول شحن السيارات الكهربائية، بالإضافة لخبرة Recharged في التصنيع المحلي للشواحن المنزلية فائقة الجودة، حيث تسعى الشركتان معًا لتقديم حلول شحن منزلية للسيارات الكهربائية أكثر اقتصادًا وموثوقية وتوافراً في السوق المصري، وهو ما يساهم بصورة مباشرة في دعم تحول مصر نحو وسائل النقل المستدامة.

وتعليقًا على توقيع هذه الشراكة الهامة، قال السيد/محمد إسماعيل منصور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي: "تمثل هذه الشراكة نقلة نوعية للتوسع في نشر حلول التنقل المستدام في السوق المصري، عن طريق الاستفادة من خبرة إنفنيتي الكبيرة وبنيتها التحتية، وحلول Recharged المبتكرة في شحن السيارات الكهربائية بالمنازل. إننا نعمل معًا على تعزيز ونشر حلول التنقل الكهربائية الصديقة للبيئة في مصر، وإتاحتها بشكل أوسع وأكثر كفاءة لكل المستخدمين".

من جانبهما، أشار الدكتور/حاتم دياب والدكتور/محمود الوديع، الرئيسان التنفيذيان للشركة الجديدة التي أسستها إنفنيتي كابيتال وRecharged بناءً على هذه الشراكة، للإمكانيات الكبيرة والنتائج الواعدة التي تنتظر شركتها الناشئة، حيث قال الدكتور/دياب: "إنّ شراكتنا تمثل خطوة مهمة نحو دعم انتقال مصر إلى السيارات الكهربائية من خلال توفير حلول شحن منزلية موثوقة وسهلة الوصول لملاك السيارات الكهربائية. وأضاف الدكتور/الوديع: "إنّ إنفنيتي كابيتال وRecharged لديهما نفس الالتزام بتطبيق أفضل معايير الجودة والابتكار، وهو ما يتيح لهما صياغة مستقبل أكثر استدامة للتنقل في مصر، عن طريق توفير أفضل حلول شحن السيارات الكهربائية في هذا السوق الهام".

نبذة عن شركة إنفنيتي

تأسست إنفنيتي عام 2014 وتُعد الشركة المصرية الوحيدة المتخصصة بالكامل في توفير حلول الطاقة المتجددة في السوق المحلي. تقوم الشركة بتطوير حلول مبتكرة للطاقة النظيفة وإقامة مشروعات بكافة الأحجام وفي العديد من القطاعات. تعتمد إنفنيتي على العديد من المصادر المختلفة لتوليد الطاقة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل المخلفات لطاقة، كما تمكنت من تطوير حلول تكنولوجية أخرى مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وحلول شبكات محطات شحن السيارات الكهربائية (EV)، هذا بالإضافة لحلول تكنولوجية إضافية مثل حلول بطاريات تخزين الطاقة وشبكات نقل الطاقة.

وفي عام 2020، تعاونت إنفنيتي مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في تأسيس شركة إنفنيتي باور والتي تُعد حاليًا أسرع شركات الطاقة المتجددة نموًا في أفريقيا والعالم والتي تتخصص بالكامل في توفير حلول الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل خاص على الحلول التكنولوجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية. تتمتع الشركة بخبرات واسعة تمثل مزيجًا من خبرات الشركتين المؤسستين لها، واللتان تمتلكان سجلًا استثنائيًا من النجاحات والإنجازات في تطوير وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، كما تمتلك إنفنيتي باور محفظة تشغيلية هائلة لمحطات ومشروعات الطاقة المتجددة في كل من مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، حيث تستهدف إنفنيتي باور أن تصل القدرات التشغيلية لمشروعات الطاقة المتجددة الخاصة بها إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2030.

أما عن حملة أسهم مجموعة إنفنيتي فهم مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية

قامت إنفنيتي، الشركة الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة وحلول شحن السيارات الكهربائية، بتأسيس إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية عام 2018، لتقديم حلول شحن السيارات الكهربائية. ومنذ تأسيسها، أصبحت إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية أكبر شبكات شحن السيارات الكهربائية وأسرعها نموًا في السوق المصري، حيث يتم تطويرها لتكون الشبكة الأكثر اعتمادية وانتشارًا في أفريقيا والشرق الأوسط. تقدم إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية باقة متكاملة من حلول الشحن المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، بما في ذلك حلول الشحن الخاصة بالأغراض التجارية، والمشروعات العقارية، والتجزئة، وحلول الشحن المنزلي. تمتلك إنفنيتي شبكة واسعة من محطات شحن السيارات الكهربائية تضم 190 محطة وأكثر من 640 نقطة شحن في 14 محافظة، حيث تعمل إنفنيتي على الوصول لتغطية شاملة لمحطاتها في جميع أنحاء البلاد اعتمادًا على التكنولوجيا الأوروبية الرائدة لشحن السيارات الكهربائية.

-انتهى-

#بياناتشركات