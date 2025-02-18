(المنامة، البحرين) – أعلنت شركة إيزي للخدمات المالية (إيزي بي)، المؤسسة المالية البحرينية الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات نقاط البيع والمدفوعات عبر بوابات الدفع الإلكترونية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع Receiptable، المزود المتطور لحلول الإيصالات الرقمية، بهدف تعزيز خدمات الدفع الرقمي. أقيم حفل توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة إيزي بي بحضور السيد نايف توفيق العلوي، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي بي، والسيد كريس بوردي، الرئيس التنفيذي لشركة Receiptable.

تأسست شركة Receiptable عام 2022، وسرعان ما اكتسبت سمعة مرموقة بسبب نهجها المبتكر في إحداث نقلة ملموسة في عمليات ما بعد الشراء. فمن خلال ايصالات الاستلام الرقمية التي تتيح للبنوك وشركات التجزئة الوصول إلى بيانات الإنفاق، توفر الشركة رؤية عملية وخدمات مصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة للزبائن.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التعاون في الارتقاء بتجربة الزبائن في البحرين، وذلك من خلال دمج حلول الإيصالات الرقمية المبتكرة من Receiptable ضمن منظومة الدفع المتطورة من إيزي بي. بالإضافة إلى ذلك، يساعد توفير خيارات الإيصالات الرقمية الآمنة والصديقة للبيئة عبر هذه الشراكة في تعزيز التزام إيزي بي وجهودها الدؤوبة في دفع مسيرة التحول الرقمي للقطاع المالي في البحرين.

وبهذه المناسبة، عبّر السيد نايف توفيق العلوي، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي بي عن سعادته بهذه الشراكة قائلا: "تلتزم شركة إيزي بي بتطوير تجربة الدفع للزبائن من خلال تقديم حلول مبتكرة ومستدامة وسهلة الاستخدام. ويمثل تعاوننا مع شركة Receiptable خطوة هامة نحو توفير قيمة عالية لكل من التجار والزبائن على حد سواء. هذا التعاون لا يساهم في تعزيز خدماتنا فحسب، بل يتوافق أيضًا مع رؤيتنا الطموحة نحو تعزيز الممارسات البيئية المسؤولة في صناعة المدفوعات."

ومن جانبه، قال السيد كريس بوردي، الرئيس التنفيذي لشركة Receiptable: "إننا سعداء بالتعاون مع شركة إيزي بي في هذه الرحلة التحولية الطموحة. إن رؤيتنا المشتركة نحو الابتكار والاستدامة تشكل الأساس الراسخ لهذه الشراكة. ومن خلال دمج تكنولوجيا الإيصالات المتطورة من Receiptable مع حلول الدفع الموثوقة من إيزي بي، فإننا نهدف إلى إرساء معايير جديدة في القطاع، وتوفير تجربة أكثر اخضرارًا وذكاءً للشركات وزبائنهم في البحرين."

تأتي هذه الشراكة الطموحة لتؤكد الدور الريادي الهام الذي تساهم به إيزي بي في مجال الدفع الرقمي، فضلا عن الخبرة الواسعة لشركة Receiptable في توفير معاملات رقمية متطورة من خلال حلول إدارة الإيصالات المبتكرة. وفي ظل تعاون الشركتين، فإنهما يهدفان إلى بناء مستقبل مشرق للخدمات المالية في المنطقة يتميز بالسلاسة والاستدامة.

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