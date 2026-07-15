نيويورك : اليوم، أعلنت Real Chemistry، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي والتسويق والاتصالات حصريًا لقطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة، عن إطلاق Real Chemistry ANATOMI، وهو نظام بيئي لحلول الذكاء الاصطناعي مصمم خصوصًا لدعم دورة التسويق الكاملة للرعاية الصحية. ويتزامن هذا الإطلاق مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإنشاء شركة Real Chemistry، ويأتي كعلامة فارقة في تطورها المستمر والتزامها بالتلبية المتواصلة لاحتياجات العملاء في سوق سريعة التغير.

تم بناء Real Chemistry ANATOMI على أساس من البيانات المتقدمة الخاصة والبيانات الخارجية، والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) ومنصات التنسيق، وهي تدمج الذكاء الاصطناعي في مجالات التسويق والشؤون الطبية والاتصالات وسير العمل الإعلامي. لقد تم تصميم النظام البيئي لتمكين خبراء Real Chemistry وعملائها بحلول الذكاء الاصطناعي المتصلة والقابلة للتطوير والمخصصة للرعاية الصحية والتي تؤدي إلى نتائج قابلة للقياس، بدءًا من توليد الأفكار وإنشاء الاستراتيجية، مرورًا بالتطوير الإبداعي والتفعيل متعدد القنوات.

وعن ذلك، قال Shankar Narayanan، الرئيس التنفيذي لشركة Real Chemistry: "يمثل برنامج Real Chemistry ANATOMI نهجنا القائم على القيم والأولوية للأفراد في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلى مدار 25 عامًا، تطورنا واستثمرنا في المواهب والبيانات والتكنولوجيا اللازمة لمساعدة العملاء في تلبية احتياجات السوق المتزايدة التعقيد. وتجمع منصة Real Chemistry ANATOMI بين هذه المزايا معًا في نظام بيئي متكامل للذكاء الاصطناعي يساعد فرقنا في العمل بذكاء أكبر، والتصرُّف بشكل أسرع، وتقديم نتائج أكثر جدوى للعملاء ومقدمي الخدمات والمرضى."

يقدم نظام Real Chemistry ANATOMI البيئي حلولاً خاصة بالرعاية الصحية مصممة خصوصًا لتناسب التعقيد التنظيمي والفروق الدقيقة العلاجية وديناميكيات السوق الواقعية التي تشكل رحلة التسويق، مع استيعاب جميع البيانات المصرح بها وتخزينها بطريقة محكمة ومتوافقة للغاية. وتجمع المنصة Real Chemistry ANATOMI بين أدوات التحليل والأدوات الوكيلة لدعم الاحتياجات الخاصة بسير العمل لتحسين الجودة وتسريع عملية صنع القرار وتمكين تنفيذ أكثر ترابطًا واتساقًا على نطاق واسع.

ولقد تم تطوير أدواتها الفعّالة من خلال التكرار المدروس والتحقق من صحتها في العالم الحقيقي، وهي تدعم بالفعل سير العمل الأساسي لتسويق الرعاية الصحية:

Real Chemistry ANATOMI Communications ، وهي مجموعة منتقاة ومخصصة لسير عمل الاتصالات في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك تحليل اتجاهات السوق، وإعداد التقارير عن النشاط الإعلامي، وإحاطة الصحفيين، وتخطيط وتنفيذ اتصالات المديرين التنفيذيين

، وهي مجموعة منتقاة ومخصصة لسير عمل الاتصالات في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك تحليل اتجاهات السوق، وإعداد التقارير عن النشاط الإعلامي، وإحاطة الصحفيين، وتخطيط وتنفيذ اتصالات المديرين التنفيذيين أدوات لدعم سير العمل الإعلاني والتسويقي الشامل، بدءًا من تطوير استراتيجية العلامة التجارية إلى استكشاف الاتجاهات الثقافية، ومن إنشاء المحتوى إلى تقييم المخاطر بهدف الامتثال لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية ( FDA )

) مجموعة أدوات مصممة خصوصًا لتسريع الوصول إلى المعلومات وتحقيق الجودة في التواصل الطبي، بما في ذلك Real Chemistry ANATOMI Publications - وهي منصة متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتخطيط وتنفيذ المنشورات العلمية

- وهي منصة متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتخطيط وتنفيذ المنشورات العلمية الجيل التالي من منصة HealthGEO التابعة لشركة Real Chemistry - أول منصة ذكاء جغرافي متخصصة في مجال الرعاية الصحية في هذا القطاع

يمثل إطلاق Real Chemistry ANATOMI المرحلة التالية من استثمار الشركة طويل الأمد في البيانات والتكنولوجيا والخبرة المتخصصة في مجال الرعاية الصحية، ويعزز استراتيجيتها لقيادة الصناعة في التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ومع تسارع وتيرة الابتكار في شتى جوانب المجال، يستمر تركيزReal Chemistry على إمشاء حلول تزيد من مساحة الإبداع البشري، وتربط سير العمل وتيسر تحوله، وتساعد العملاء في تحقيق نتائج عملية وصحية أقوى.

وقال Andy Johnson، كبير مسؤولي المعلومات في شركة Real Chemistry: "نحن لا نطبق الذكاء الاصطناعي على طرق العمل القائمة بالفعل فحسب؛ بل نعيد تصور كيفية قيام فرق الخبراء في Real Chemistry بتقديم خدمات التسويق والاتصالات في مجال الرعاية الصحية. على غرار علم التشريح البشري، تم تصميم Real Chemistry ANATOMI كنظام متصل ومتطور سيستمر في التقدم جنبًا إلى جنب مع التطورات التكنولوجية واحتياجات العملاء المتغيرة، ما يتيح اتخاذ القرارات بشكل أسرع، ويضمن تنفيذًا عالي الجودة، ويوفر طرق عمل أكثر ترابطًا لتقديم نتائج مؤثرة وقابلة للقياس لعملائنا ومقدمي الخدمات والمرضى الذين يتلقون خدماتهم."

نبذة عن Real Chemistry: 25 عامًا من الرعاية الصحية التي تضع المستقبل نصب عينيها

تحتفل شركة Real Chemistry هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها، وهي شريك تجاري من الدرجة الأولى لأكثر شركات علوم الحياة والرعاية الصحية ابتكارًا في العالم. وبصفتها مزودًا رائدًا لتحليلات الجمهور والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد Real Chemistry قطاع الرعاية الصحية في فهم الجماهير المهمة والوصول إليها والتفاعل معها بشكل أفضل لتحسين تجربة الرعاية الصحية للجميع. وانطلاقاً من ثقافة الابتكار والإبداع، يركز أكثر من 2400 خبير عالمي في شركة Real Chemistry في مجالات علوم الحياة والتسويق والاتصالات والتكنولوجيا بشكل فريد على التغلب على تعقيدات طرح التطورات العلمية في السوق، ووضعها بين أيدي الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. وتشمل مجموعة العلامات التجارية التابعة لشركة Real Chemistry كلاً من 21GRAMS، وهي وكالة إبداعية حائزة على جوائز عديدة، وstarpower، وهي شركة متخصصة في التعامل مع المشاهير والمؤثرين.

واليوم، تعمل Real Chemistry من خلال مكاتب في كل أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، وتكملها شبكة من الشركاء الاستراتيجيين في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، مما يمكّن الشركة من دعم العملاء أينما كان عملهم.

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