أنظمة ايدج إماراتية الصنع سيجري تزويدها بحلول الياه سات للاتصالات عالية الموثوقية والأمان

أبوظبي: أعلنت اليوم شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع ("الياه سات" أو "المجموعة")، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز YAHSAT ورمز التعريف الدولي AEA007501017)، عن اختيارها من جانب أداسي، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال الخدمات والأنظمة الذاتية والتابعة لمجموعة ايدج، للتعاون على تجهيز منصات" REACH-S" من أداسي بحلول الياه سات للاتصالات المتطورة والآمنة عبر الأقمار الصناعية.

ويؤكد هذا التعاون التزام الشركتين بتوحيد جهودهما لإحداث تغيير نوعي في القدرات الاتصالية للطائرات المسيّرة من خلال الجمع بين الحلول المتطورة التي تقدمها الياه سات عبر أقمارها الصناعية والتي تُغطّي ما يفوق 80% من سكان العالم، والقدرات الفائقة لأنظمة أداسي المستقلة، وذلك ضمن صفقة تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.

وتعليقاً على ذلك، قال عيسى الشامسي، المدير العام للياه سات للخدمات الحكومية: "إننا سعداء بالتعاون مع مجموعة ايدج كمزود موثوق للاتصالات عبر الأقمار الصناعية على المدى البعيد. نتطلع لتجهيز منصة أداسي بأحدث حلولنا عالمية النطاق في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الأنظمة المسيّرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز تنافسيته على مستوى العالم. يعكس حرصنا على اغتنام هذه الفرص التزامنا التام بتزويد الشركات الرائدة بحلول متطورة تتسم بالموثوقية العالية والسلاسة والسرعة."

من جهته، قال جمعة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أداسي: "يُجسّد التعاون الاستراتيجي مع الياه سات التزام أداسي بالابتكار في مجال الطائرات المسيّرة، كما يضعنا في طليعة التقدم التكنولوجي للاتصالات بالطائرات المسيّرة. وعن طريق دمج حلول الاتصالات المتقدمة عبر الأقمار الصناعية من الياه سات في منصات" REACH-S"، نرتقي بقدراتنا التشغيلية إلى حد بعيد، مما يُوطّد مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبوأ مركز الريادة العالمية في تطوير الأنظمة المستقلة."

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "الياه سات"

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. ("الياه سات") هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا.

ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في العام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر "الثريا 4- NGS"، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول العام 2025.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.yahsat.com أو تابعونا على تويتر: @YahsatOfficial