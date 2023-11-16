ايدج تقدّم طائرة REACH-S المسيّرة متوسطة الارتفاع وعالية التحمل لتحسين مهام المراقبة

أبوظبي: أعلنت اليوم ايدج، إحدى مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً، عن أول طلب رئيسي لها من وزارة الدفاع بـ 100 طائرة مسيرة من نوع REACH-S. عاى هامش فعاليات معرض دبي للطيران. ويعتبر ذلك الطلب الأول من نوعه حول تزويد وزارة الدفاع بطائرات مسيرة ذات أجنحة ثابتة مُصنعّة في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وتتولى أدفانسد كونسبتس، الشركة التابعة لمجموعة ايدج والمختصة لتصميم وتطوير التكنولوجيا المبتكرة، على تطوير طائرات REACH-S بما يتماشى مع متطلبات المستخدم النهائي. بينما ستقوم شركة "أداسي"، التابعة أيضا لـلمجموعة ، بالإشراف على الإنتاج وتسليم المنتج إلى وزارة الدفاع.

قال سعيد المنصوري، نائب الرئيس الأول لشركة أدفانسد كونسبتس: "يعد تطوير REACH-S، والتي تعتبر كأول الطائرات الجوية بدون طيار محلية الصنع وعالية التحمّل، والتي تُحلق على ارتفاعات متوسطة، إنجازاً مهماً لمجموعة ايدج. وبفضل تفاني فريق أدفانسد كونسبتس، أكملنا بنجاح اختبارات الطيران بالإضافة إلى عملية إطلاق أسلحة لطائرة REACH-S، كما نستعد حالياً لإجراء اختبار طيران عالي التحمل".

من جهة مماثلة، قال جمعة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أداسي: "يعكس هذا الطلب الهام خبراتنا الواسعة في قطاع الطيران واستثمارنا المستمر في الأنظمة ذاتية القيادة التي تُلبي متطلبات وزارة الدفاع لدولة الإمارات. كما أن التعاون مع شركة أدفانسد كونسبتس يُظهر ما يُمكن أن يحققه التآزر بين شركات مجموعة ايدج من فوائد معززة التي يختبرها المستخدم النهائي".

‎كما تزود REACH-S وزارة الدفاع بقدرات عالية محكمة ذات الصلة بإمكانية إجراء عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع على مدار الساعة. وتتميز الطائرة بالقدرة على الإقلاع والهبوط بشكل مستقل، ويُمكنها الطيران لمسافة تصل إلى 200 كيلومتر، مما يجعلها مثالية لعمليات تأمين الحدود والعمليات بعيدة المدى.

‎ويمكن للحاضرين في معرض دبي للطيران زيارة مجموعة ايدج ومحفظتها من الشركات في الجناح رقم 520 في القاعة الرئيسية والجناح الخارجي رقم 9 في دبي وورلد سنترال حتى يوم 17 نوفمبر 2023.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.