أعلنت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، بالتعاون مع شركة «موتورولا موبيليتي» التابعة لمجموعة لينوفو، إطلاق مجموعة هواتف Razr Fold - كأس العالم FIFA 26™ حصريًا بالمملكة عبر المنصة الإلكترونية لـ«موبايلي» ومتاجرها في مختلف مناطق المملكة، وذلك في خطوة تعكس توجه الطرفين إلى تقديم تجربة نوعية تجمع بين الابتكار التقني والاتصال والترفيه لعشاق كرة القدم.

وتتضمن الحملة المصاحبة للإطلاق عرضًا ترويجيًا يقدم للعملاء تذكرة مجانية لحضور إحدى مباريات بطولة كأس العالم 2026 وذلك عند شرائهم لهاتف Razr Fold - كأس العالم FIFA 26™ عبر تطبيق "موبايلي" وذلك ابتداءً من تاريخ 13 أبريل 2026، بما يتيح للمشجعين فرصة الاستمتاع بتجربة استثنائية ترتبط بالحدث الكروي الأبرز عالميًا.

وتعليقًا على ذلك أشار رئيس أعمال لينوفو في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا و النائب الأول للرئيس الأستاذ طارق العنقري إلى أن التعاون مع «موبايلي» يجسد التزام لينوفو بتوسيع شراكاتها في المملكة من خلال الابتكار والتوزيع الاستراتيجي للمنتجات وتطوير الحلول المتقدمة، مؤكدًا أن الجمع بين أجهزة «موتورولا» ومنظومة الاتصالات والخدمات الرقمية التي تقدمها «موبايلي» يفتح آفاقًا أوسع لتوسيع انتشار الحلول الموجهة للأفراد وقطاع الأعمال في المنطقة.

ومن جانبه؛ أوضح المدير العام لشركة موتورولا في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا و نائب الرئيس فابيو كابوتشي أن الإطلاق الحصري لمجموعة Razr Fold - كأس العالم FIFA 26™ بالتعاون مع «موبايلي» يشكل محطة مهمة في مسار الشراكة بين الجانبين، ويعكس توجهًا مشتركًا نحو تلبية تطلعات المستهلكين من خلال المزج بين التصميم الأيقوني والابتكار والتجارب المرتبطة بأكبر حدث رياضي عالمي.

ويمثل هذا الإطلاق محطة بارزة في مسار التعاون بين الشركتين، حيث ستعملان على تنفيذ برامج تسويقية وحملات ترويجية ومبادرات مشتركة في قطاع التجزئة تدعم طرح المجموعة في السوق السعودية، وتعزز حضورها لدى شريحة واسعة من المستهلكين في مختلف مناطق المملكة.

