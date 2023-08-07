أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت Razer™-العلامة التجارية العالمية الرائدة في نمط حياة لاعبي ألعاب الفيديو- عن شراكة استراتيجية مع أبوظبي للألعاب "AD Gaming"، وهي مبادرة بقيادة حكومية تهدف إلى تحفيز صناعة برمجة وتطوير الألعاب في أبوظبي. ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء بيئة حاضنة مزدهرة للألعاب عبر إتاحة منطقة متطورة للألعاب تحمل علامة Razer التجارية مع معدات مدعومة لمطوري الألعاب المحليين والعالميين.

تعمل مبادرة أبوظبي للألعاب بجد على بناء بيئة حاضنة شاملة لتطوير الألعاب في أبوظبي، وتوفر أماكن بأسعار مخفضة لشركات تطوير الألعاب، مما يسمح للمؤسسات العالمية بإنشاء مراكز إقليمية والاستعانة بالمطورين المحليين للعمل عند تكلفة منخفضة. وقد تعاونت شركات تقنية أخرى رائدة مثل يونيتي (Unity) ونيفيديا (Nvidia) مع أبوظبي للألعاب للمضي قدماً في النهوض بهذه الأعمال، من خلال منح المطورين إمكانية التواصل مع الفرق والاستفادة من البنية التحتية.

وكجزء من هذا التعاون شيّدت شركة Razer منطقة ألعاب على أعلى مستوى تتسع لستة عشر فرداً في مقر أبوظبي للألعاب. وسعياً للحصول على تجربة مثيرة في ممارسة الألعاب تتميز منطقة الألعاب الفريدة هذه بكراسي تحمل علامة Razer وصناديق حاسوب من طراز DT ووحدات تحكم رفيعة المستوى من Razer. تم إنشاء هذه المنطقة بهدف إتاحتها للشركات الناشئة لاختبار المراحل التطويرية وإجراء عمليات المحاكاة واستضافة الفعاليات التجريبية والتمكن من الحصول أيضاً على مساعدة فريق مجتمع أبوظبي للألعاب. كذلك ستستضيف Razer بشكل دوري فعاليات للألعاب مع منح جوائز قيمة لأفراد المجتمع.

وقد صرَّح إجناسيو سون، نائب رئيس المبيعات والتسويق في شركة Razer : " تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مبادرة أبوظبي للألعاب إنجازاً مهماً في التزامنا طويل الأمد بدعم نمو صناعة تطوير الألعاب في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط. فمن خلال إتاحة منطقة ألعاب مجهزة بأحدث معدات Razer وتوفير تجهيزات متطورة بأسعار مخفضة لشركات تطوير الألعاب، نهدف إلى تمكين المجتمع المحلي وإلهامه لإنشاء تجارب ألعاب مبتكرة ومذهلة".

وتقدم Razer إلى جانب منطقة الألعاب فرصة فريدة من نوعها لشركات تطوير الألعاب داخل مجتمع أبوظبي للألعاب؛ حيث يمكن لهذه الشركات الحصول على أجهزة Razer الحائزة على العديد من الجوائز بأسعار مخفضة، مما يتيح لها استخدام أحدث الأدوات للاختبار والتطوير. كما تقدم Razer خصماً بنسبة 10-30٪ على المعدات، وسيتم تحديث قائمة المنتجات باستمرار لتشمل الإصدارات الجديدة.

وصرح سلطان الريامي، رئيس عمليات الألعاب والرياضات الإلكترونية في أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية: "ترتكز مبادئ أبوظبي للألعاب على توفير بيئة تساعد شركات الألعاب على الازدهار؛ فنحن من خلال جلب علامة تجارية أخرى من أكثر العلامات شهرة في الصناعة إلى مجتمعنا نقدم خدمة فريدة من نوعها للأعضاء، ونوضح في نفس الوقت قوة الجذب التي تتمتع بها أبوظبي لعمالقة الألعاب العالمية".

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حول شركة Razer

شركة Razer (Razer™) هي علامة تجارية رائدة عالمياً لهواة الألعاب، وشعارها "من هواة الألعاب - لهواة الألعاب".

تُعد العلامة التجارية لشركة Razer المميزة بشعار الثعبان ثلاثي الرؤوس واحدة من أكثر الشعارات شهرة في مجتمعات الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمية. وتحظى Razer بقاعدة جماهيرية ضخمة موزعة على كل قارات العالم، وقد صممت الشركة وبنت أكبر بيئة حاضنة تتمحور حول هواة الألعاب من الأجهزة والبرمجيات والخدمات في العالم.

تتضمن أجهزة Razer الحائزة على عديد من الجوائز ملحقات عالية الأداء للألعاب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة فئة (Blade) المخصصة للألعاب.

كما تحظى منصة Razer البرمجية بأكثر من 200 مليون مستخدم، وهي تشمل Razer Synapse (منصة لإنترنت الأشياء) و Razer Chroma RGB (نظام إضاءة RGB خاص يدعم آلاف الأجهزة ومئات الألعاب/ التطبيقات) و Razer Cortex (مُحسِّن ومشغل للألعاب).

كذلك تقدم Razer خدمات الدفع لهواة الألعاب من الشباب وجيل الألفية والجيل Z ، حيث تمثل منصة Razer Gold واحدة من أكبر خدمات دفع الألعاب في العالم، كما توفر منصة Razer Fintech خدمات التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة.

تأسست شركة Razer في عام 2005، ولها مقران رئيسيان في إرفاين - كاليفورنيا وسنغافورة، وكذلك لها مقران إقليميان في هامبورغ وشنغهاي، إلى جانب 19 مكتباً في أنحاء العالم.

حول مبادرة أبوظبي للألعاب

أبوظبي للألعاب هي مبادرة تقودها الحكومة تبذل من خلالها جهوداً حثيثة في أنحاء أبوظبي لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للألعاب. ومن خلال التركيز على تنمية المواهب وتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية، تعمل مبادرة أبوظبي للألعاب على زيادة وتيرة تطوير صناعة الألعاب في المنطقة، مما يتيح فرصاً وظيفية للمواهب الطموحة مع إنشاء محتوى عالمي المستوى من عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

توفر مبادرة أبوظبي للألعاب من خلال تعزيز بيئة الابتكار والمعرفة نظام دعم للجيل القادم من مطوري الألعاب واللاعبين والشركات والمشجعين على حد سواء.

وتحظى مبادرة أبوظبي للألعاب بالدعم والتعاون من العديد من المنظمات الحكومية والتجارية إلى جانب منشئي المحتوى واللاعبين في أبوظبي، وجميعهم يجمعهم شغف رؤية محتوى مُنتج محلياً على ساحة الألعاب العالمية.