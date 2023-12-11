- أحمد زغلول:أعمال الانشاءات بالمشروع سوف تبدأ علي الفور وقبل نهاية العام الحالي

- أكرم الشيخ: شركة «أركريت» للاستشارات الهندسية شكلت فارقًا في الحصول على القرار الوزاري

كشف أحمد زغلول الرئيس التنفيذي لشركة رادكس للاستثمار والتطوير العقاري أن الشركة حصلت على القرار الوزاري لمشروع Ray Residence بالعاصمة الإدارية الجديدة طبقًا للمخطط العام المعتمد سابقًا من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية،

وأكد زغلول أن شركة العاصمة شهدت طفرة إدارية وفنية علي جميع الأصعدة بعد تولي المهندس خالد عباس رئاسة مجلس إدارتها منذ ما يقرب من العام على جميع الأصعدة،بدايةً من تسهيل الإجراءات والسرعة غير مسبوقة في المراجعات الهندسية والفنية، وأيضًا تيسير الإجراءات الإدارية والطلبات المنطقية للمطورين الجادين، فضلاً عن حرص مجلس إدارة الشركة عقد الاجتماعات واللقاءات بصفه دورية لمناقشة العقبات والتحديات التي تواجه مطوري العاصمة الإدارية من قبل إدارة الشركة والمهندس خالد عباس بشكل مباشر للوقوف على حجم الصعوبات التي تواجه المطورين وحلها .

و أشار احمد زغلول الى أن عام 2023 يعد عامًا حافلًا في تاريخ شركة رادكس، وهو العام الذي أطلقت فيه الشركة أحدث مشروعاتها، كمبوند Ray Residence بالعاصمة الإدارية الجديدة، في منطقة R8، بالإضافة للعديد من الفعاليات والكثير من الأحداث والمشاركة في الفعاليات والمعارض العقارية والاستثمارية المحلية والدولية.

وتابع أن مشروع كمبوند Ray Residence يعد من أميز المشروعات السكنية المُصممة في منطقة R8 حيث تهدف الشركة من خلاله لإنشاء مشروع سكني عمراني متكامل، يلبي احتياجات كل سكانه بأسهل طريقة ممكنة، ويوفر لهم أكبر قدر من الخدمات و يتميز المشروع بتصميمات فريدة من نوعها التي تدعم خططها نحو الاستدامة، لبناء كمبوند يعتمد على المعايير الأساسية الثلاثة، Smart – Green – Sustainableإيمانًا من الشركة بالدور الهام الذي يمثله القطاع العقاري بالتأثير المباشر في معايير تقديم حلول بيئية متطورة.

ومن جهته قال أكرم الشيخ نائب الرئيس التنفيذي لشركة رادكس إننا لن نكتفِ بالحصول على القرار الوزاري فقط كأحد أهم الأهداف الاستراتيجية لهذا العام، ولكن أيضًا تقدمنا للحصول على تصريح بدء أعمال الحفر لنؤكد أن هدف الشركة الوحيد دائمًا، هو سرعة البدء في أعمال الإنشاءات بأسرع وقت للالتزام بالجدول الزمني للمشروع.

وأكد أكرم الشيخ أن من ضمن أهداف واستراتيجيات شركة رادكس التي وضعتها علي رأس أولوياتها هذا العام هو التعاون مع أكبر الاستشاريين والكيانات وبيوت الخبرة لتحقيق أعلى مستوى من الجودة والتخطيط لمشروع Ray Residence، مما يشكل ويصنع فارقًا لكل عملاء الشركة في هذا المشروع.

وأضاف أكرم الشيخ أن رادكس تعمل على الدمج بين التخطيط المعماري المميز وتكنولوجيا الحلول الذكية الصديقة للبيئة هذا من خلال تقديم حلول التشغيل المتطورة والمحاكية للنظم التشغيلية العالمية، وهو ما يُمثل عامل جذب للعملاء، حيث أن تلك الحلول الذكية تهدف إلى المحافظة على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة. وأيضًا تقديم خدمات مميزة لقاطنيها.

وأشار أكرم الشيخ أن من ضمن أهم شركاء النجاح شركة أركريت – Archreteللاستشارات الهندسية، والتي كانت أولى الشركات المُرشحة لتخطيط المشروع نظرًا لنجاحاتهم الكبرى في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك من خلال ما قدموه من تصميمات فريدة لأكثر من 60 مشروع متنوع بالعاصمة، مما يعكس خبرتهم في مجال التصميم والتخطيط والمعاونة في استخراج التراخيص والإشراف على التنفيذ.

و تابع ان التعاون المثمر لشركة رادكس وأركريت شكل عنصرًا فارقًا في سرعة إنجاز أعمال القرار الوزاري والحصول عليه في سابقة زمنية تعتبر هي الأولى من نوعها للمشارع المثيلة نظرًا لحجم الأعمال والتصميمات المخطط تنفيذهالهذا المشروع.

و أكد أكرم الشيخ ان Radixو منذ انطلاقتها في السوق المصري تعتبر أن عملائها هم القاعدة الأساسية للنجاح والتميز، لذلك تحرص على الالتزام بالجدول الزمني لمشروعاتها، وسرعة البدء في الإنشاءات، وهو ما ظهر جليّا في يناير الماضي، في أعمال التسوية و التطهير لموقع مشروع Ray Residence.

وأشار إلي أن الإنشاءات تجري على قدمٍ وساق بمشروع Agile Business Complex في منطقة الداون تاون، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق العقاري في الاونة الاخيرة من تضخم وارتفاع في أسعار الخامات ومواد البناء والأيدي العاملة، الذي لم يقف حائلًا أمام تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية.

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