الإمارات : أعلنت شركة RateGain Travel Technologies Limited - (NSE: RATEGAIN) الرائدة عالميًا في حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) المدعومة بالذكاء الاصطناعي لقطاع السفر والضيافة، وشركة Juspay، وهي شركة عالمية رائدة في تكنولوجيا المدفوعات، اليوم عن شراكة استراتيجية لتشغيل RG Pay، منصة التكنولوجيا المالية المدمجة التابعة لـ RateGain والمخصصة لمنظومة السفر والضيافة وذلك لدعم قطاع السفر والضيافة العالمي.

تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في مهمة Juspay وRateGain لتعزيز معدلات إتمام عمليات الدفع، وإتاحة خيارات دفع محلية ومرنة، وخلق تجارب حجز سلسة وقابلة للتوسع للمسافرين حول العالم، وذلك تماشيًا مع الإطلاق الأخير لمنصة RG Pay مع توسّع شركات السفر عالميًا، تظل المدفوعات أولوية تشغيلية أساسية، بدءًا من دعم طرق الدفع المحلية المتنوعة وصولًا إلى إدارة المعاملات العابرة للحدود بكفاءة. وتُعزّز منصة RG Pay هذه القدرات من خلال دمج حزمة تنسيق المدفوعات المتطورة من Juspay ضمن منظومة التجارة الخاصة بالسفر لدى RateGain. ولا تقتصر المنصة على مرحلة الدفع فقط، بل تتيح نموذجًا موحّدًا لدورة حياة المعاملات، يجمع بين معالجة المدفوعات، والتوجيه الذكي، وتنسيق العمليات، وحلول القدرة على الدفع، وذلك ضمن البنية التحتية الحالية للتوزيع والاتصال لدى RateGain.

من خلال هذه الشراكة، ستحصل علامات السفر والضيافة على إمكانية الوصول إلى منصة RG Pay المدعومة ببنية المدفوعات عالية الأداء من Juspay وقد صُممت المنصة لتوفير قابلية التوسع والموثوقية، حيث تعتمد على قدرات Juspay المثبتة التي تعالج أكثر من 300 مليون معاملة يوميًا وتدير ما يزيد عن تريليون دولار من قيمة المدفوعات سنويًا مع نسبة جاهزية تصل إلى %99.999 ومع الحضور العالمي القوي في أبرز أسواق السفر، ستمكّن هذه الشراكة من تقديم تجارب دفع سلسة وعالية الأداء لعلامات السفر والضيافة حول العالم.

قال إيشان شارما، رئيس المبيعات وتطوير الأعمال في Juspay : "نحن متحمسون للشراكة مع RateGain لإظهار كيف يمكن لتكنولوجيا المدفوعات عالية الأداء أن تسهم في وضع معيار جديد لقطاع السفر. تعمل منصة RG Pay على سد الفجوة بين القدرة المؤسسية واسعة النطاق ومرونة التكنولوجيا الحديثة، مما يضمن أن تتمكن الفنادق من تقديم تجربة دفع سلسة وآمنة مماثلة لتلك التي تعتمد عليها أكبر الشركات الرقمية في العالم."

قال باريجات تيواري، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للتوزيع في RateGain:"تمثل منصة RG Pay تطورًا في مسيرتنا من تحسين عمليات الحجز إلى تمكين دورة المعاملات الكاملة عبر منصة تجارة الضيافة الخاصة بنا. ومن خلال دمج بنية تنسيق المدفوعات القابلة للتوسع عالميًا لدى Juspay وذكاء التوجيه المدعوم بالذكاء الاصطناعي ضمن منظومتنا كشريك إطلاق، فإننا نعزز أسس المدفوعات في قطاع السفر، من خلال مواءمة الاكتشاف والتوزيع والتحويل وأداء المعاملات ضمن بنية موحّدة لعلامات السفر حول العالم."

معًا، تهدف RateGain وJuspay إلى تعزيز أسس المدفوعات العالمية في قطاع السفر، مما يمكّن علامات السفر والضيافة من العمل بمرونة أكبر وقدرة أعلى على التكيّف وثقة أكبر عبر مختلف الأسواق.

نبذة عن Juspay

تعد Juspay شركة رائدة متعددة الجنسيات في تكنولوجيا المدفوعات، تعيد تعريف المدفوعات لأكثر من 500 مؤسسة

وبنك عالمي رائد. تأسست في عام 2012، وتعالج الشركة أكثر من 300 مليون معاملة يوميًا، متجاوزة حجم إجمالي

المدفوعات السنوي (TPV) البالغ 1 تريليون دولار مع موثوقية تصل إلى 99.999%. يقع مقرها الرئيسي في بنغالور،

الهند، وتدعمها شبكة عالمية تضم أكثر من 1500 خبير في المدفوعات يعملون في سان فرانسيسكو ودبلن وساو باولو

والإمارات وسنغافورة.

تقدّم Juspay مجموعة منتجات شاملة للتجار تشمل تنسيق المدفوعات مفتوح المصدر، والمدفوعات العالمية، والمصادقة

السلسة، وتجزيء بيانات الدفع، وإدارة المخاطر والاحتيال، والمطابقة المالية الشاملة، وتحليلات المدفوعات الموحدة،

والمزيد. كما تشمل عروض الشركة حلول بوابة دفع كاملة (White-label) وبنية تحتية للمدفوعات الفورية للبنوك.

تساعد هذه المنتجات الشركات على تحقيق معدلات تحويل أعلى، والحد من الاحتيال، وتحسين التكاليف، وتقديم تجارب

