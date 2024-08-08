حازت إريكسون على جائزة Red Dot لمفهوم التصميم لعام 2024 عن فئة التفاعل وواجهة المستخدم وتجربة المستخدم. وتمنح الجائزة تقديراً للتصميم والتجربة التي تم إنشاؤها لمحفظة إريكسون rApps (تطبيقات أتمتة شبكات النفاذ الراديوي القائمة على تحالف O-RAN). وقد تم إطلاق هذه المبادرة للارتقاء بقدرات تجربة المستخدم من خلال حلول إريكسون للبرمجيات الإدراكية لتحسين الشبكة.

والجدير بالذكر ان جائزة التصميم الدولية المرموقة هذه لا تُمنح إلا لعروض التصميم التي تميزت بشكل ملحوظ في فئاتها بفضل التصميم الممتاز.

وكانت التصاميم الفائزة لواجهة المستخدم (UI) الخاصة بتطبيقات rApps للذكاء الاصطناعي مطورة من قِبل Cognitive Network Solutions(CNS) .وتُعدّ تطبيقات rApps، التي هي تطبيقات برمجية مصممة لإدخال الأتمتة إلى إدارة شبكة النفاذ الراديوي (RAN) وإدخال التحسينات على وحدة التحكم الذكية لشبكات النفاذ الراديوي غير الواقعية (Non-Real Time RAN Intelligent Controller)، جزءاً من مجموعة شاملة من حالات الاستخدام القائمة على تعريفات ومعايير تحالف شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (O-RAN).

تم تصميم تطبيقات rApps في محفظة CNS بهدف تحسين تجربة المستخدم وتحسين أداء الشبكة وأتمتة العمليات, وتمكّن التحول التشغيلي من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على استخدام الذكاء الاصطناعي والسماح للمهندسين بالثقة في التوصيات من خلال ميزات الشرح المتقدمة. تمكّن أجهزة الكشف المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخوارزميات المحسّنات التي توفرها تطبيقات rApps من تمكين مزودي خدمات الاتصالات من الانتقال نحو استقلالية شبكة الهاتف المحمول.

تم تصميم التجربة هنا بالرجوع إلى نظام تصميم إريكسون بشكل وثيق، حيث تركز التجربة على العمل مع مشاعر المستخدمين وقيودهم ومسراتهم. وهكذا، بالإضافة إلى تخطيط وتصميم التطبيقات نفسها، تتضمن واجهة المستخدم ميزات لربط المستخدمين بالدعم التعليمي والمنتديات وأدوات التقييم.

وقال جان كريستوف لانيري، رئيس قسم حلول الشبكات الإدراكية في إريكسون: "يشرفنا أن يتم الاعتراف بالفكر والاهتمام الذي بذله فريق العمل في توفير تجربة مستخدم ممتازة لتطبيقاتنا rApps. فبدون هذا التركيز على سهولة الاستخدام، وخاصة الميزات التي تسعى للمساعدة في بناء المجتمع وتلقي الملاحظات، لن تتمكن أذكى تقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم من تحقيق كامل إمكاناتها. ومع الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على تطبيقات rApps الخاصة بنا لإطلاقها، من المشجع أن نرى تأكيدًا على أننا نسير على الطريق الصحيح لإنشاء برامج قوية قائمة على الذكاء الاصطناعي للتشخيص والتحسين والأتمتة ومساعدة مزودي خدمات الاتصالات على بدء رحلة استقلالية الشبكة."

عن إريكسون

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا