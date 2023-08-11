عمّان، الأردن, أعلنت حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي." (مجموعة الحكمة)، مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، اليوم عن توقيع اتفاقية ترخيص وتسويق حصرية مع Rakuten Medical, Inc.، (Rakuten Medical)، الشركة العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، التي تطوّر وتسوّق علاجات الاستهداف الدقيق للخلايا السرطانية، وذلك من خلال تكنولوجيا ™Alluminox التابعة لها.

وبموجب الاتفاقية، ستمتلك "الحكمة" ترخيصاً حصرياً لتسويق المنتجات التي تطورهاRakuten Medical باستخدام تكنولوجيا العلاج المناعي الضوئي ™ Alluminox، في كل أسواقها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة "الحكمة": "تتيح لنا هذه الاتفاقية العمل مع أبرز الشركاء العالميين لتعزيز محفظة أدويتنا المتنامية في توفير علاجات الأورام والتكنولوجيا الحيوية، والأهم من ذلك أنها ستمكننا من تقديم تكنولوجيا متطورة قد تغيّر حلول علاج مرضى السرطان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يدعم جهودنا المتواصلة في توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم".

وبدوره، قال ميكي ميكيتاني، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Rakuten Medical: "نعمل بالفعل على تطوير علاج ™Alluminox في العديد من البلدان والمناطق، بما يشمل الولايات المتحدة واليابان وتايوان والهند، وتعزز هذه الاتفاقية من جهودنا نحو التوسع العالمي. وبفضل المكانة الرائدة التي تتمتع بها "الحكمة" في المنطقة فضلاً عن خبراتها الواسعة، نتوقع أن تحقق تكنولوجيا ™Alluminox تقدمًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

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نبذة عن "الحكمة":

تسعى الحكمة إلى توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم، لملايين من الناس. ومنذ أكثر من 45 عاماً، تقدم الحكمة أدوية عالية الجودة وتتيحها لمن هم بحاجة إليها بأسعار معقولة. ومن مقرها في المملكة المتحدة، تعد الحكمة شركة عالمية بتواجد محلي، وتتواجد في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

نبذة عن Rakuten Medical

تُعدّ Rakuten Medical, Inc شركة عالمية متخصصة في التكنولوجيا البيولوجية وتطور وتسوق علاجات تجريبية دقيقة تستهدف الخلايا من خلال تكنولوجيا ™ Alluminoxالتابعة لها، والتي ثبت في الدراسات ما قبل السريرية أنها تحفز تفتيت الأورام وقتل الخلايا بانتقائية وسرعة. لم تتم الموافقة على علاجات ™Alluminox بعد خارج اليابان. تلتزم Rakuten Medical برسالتها في التغلب على السرطان وتهدف إلى تأمين مجتمع يمكن فيه لمرضى السرطان عيش حياة رغيدة. تمتلك الشركة مكاتب في 6 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة؛ حيث يقع مقرها الرئيسي، واليابان وهولندا وتايوان وسويسرا والهند. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.rakuten-med.com

نبذة عن تكنولوجيا Alluminox™

تقدم تكنولوجيا ™Alluminox حلول اختبارية جديدة للتصدي للسرطان بما يسمى العلاج المناعي الضوئي الذي طوّره الدكتور هيساتاكا كوباياشي وفريق من المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة. وتطوّرRakuten Medical تكنولوجيا ™ Alluminox لتكون بمثابة تكنولوجيا تتألف من أدوية وأجهزة وعناصر أخرى. ويتكوّن العنصر الدوائي ضمن التكنولوجيا من جزيئة تلتصق بالصبغيات لتحقيق ارتباط انتقائي بسطح الخلية. بينما يتكوّن عنصر الجهاز من مصدر ضوئي يسلط الضوء على الخلايا المستهدفة موضعياً لتفعيل الدواء بشكل مؤقت. وأظهرت بيانات الاختبارات ما قبل السريرية إحداث ذلك التفعيل للتفتيت السريع والانتقائي للخلايا المستهدفة عبر عملية حيوية-فيزيائية تقوّض غشاء الخلايا المسرطنة المستهدفة.

1 علاجات Rakuten Medical القائمة على تكنولوجيا ™Alluminox قيد البحث خارج اليابان، ولم تتم الموافقة عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستخدام التجريبي أو التجاري.