أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة- تستعرض Raiven Capital، صندوق رأس المال الاستثماري العالمي في المراحل المبكرة، بفخر صندوقها الجديد المرخص بالكامل في مركز دبي المالي العالمي خلال أسبوع أبو ظبي المالي. يستثمر هذا الصندوق الأحدث في المؤسسين الثوريين الذين يعيدون تعريف الوضع الراهن من خلال حلول تحويلية في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتقنيات الناشئة ذات الصلة.

قال Supreet Manchanda، الشريك المؤسس في شركة Raiven Capital: "تمثل دبي وأبو ظبي فرصًا لا مثيل لها للاستثمار في المؤسسين الذين يتحدون التقاليد لتحقيق نمو هائل". "نحن أحد صناديق الاستثمار العالمية القليلة المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. بفضل شبكاتنا العالمية وخبراتنا التشغيلية العميقة، فإننا نهدف إلى تعزيز التأثير في مستقبل قطاعات التمويل والتصنيع الذكي والأمن السيبراني والاستدامة".

يساعد النهج العملي الذي تتبعه شركة Raiven Capital الشركات الناشئة على التوسع بسرعة، من خلال التركيز على التميز التشغيلي والاستثمار في الأوقات المناسبة من دورة نموها. تتمتع شركة Raiven في مركز الابتكار التابع لمركز دبي المالي العالمي بمكانة فريدة تمكنها من رعاية الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، كما تعد Raiven واحدة من شركات رأس المال الاستثماري العالمية القليلة المرخصة بالكامل من قِبل سلطة دبي للخدمات المالية وتستخدم شبكتها العميقة لإضافة القيمة لكل من المستثمرين والمؤسسين.

وأضاف Paul Dugsin، الشريك المؤسس في Raiven Capital: "إن إنشاء أحدث صندوق لدينا في مركز دبي المالي العالمي يعكس التزامنا وقيادتنا على المدى الطويل في تحفيز ابتكار الشركات الناشئة وبناء الرخاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء المنطقة".

خلال أسبوع أبو ظبي المالي، ستشارك Raiven Capital في مناقشات رئيسية حول التقنيات الجديدة خاصة حول استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في بناء الثورة الصناعية الخامسة. سنشارك أيضًا في مناقشات حول الاتجاهات الناشئة في كيفية تحويل رأس المال الاستثماري للاقتصادات المستقبلية.

أسبوع أبو ظبي للتمويل 2024

يجمع أبرز القادة والخبراء ورجال الأعمال في العالم من أكثر من 100 دولة لاستكشاف جوانب وقوة رأس المال المالي والبشري والتكنولوجي كمحرك تنافسي للنمو الاقتصادي.

حول مركز دبي المالي العالمي

مركز دبي المالي العالمي (DIFC) هو أحد المراكز المالية الأكثر تقدمًا في العالم، والمركز المالي الرائد في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا (MEASA)، ويضم 72 دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 3 مليارات نسمة وناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 8 تريليون دولار أمريكي.

حول Raiven Capital

Raiven Capital هي شركة عالمية متعددة الصناديق لرأس المال الاستثماري في مرحلة مبكرة تستثمر في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والجيل السادس وغيرها من التقنيات التحويلية. بفضل مراكزها في وادي السيليكون وتورنتو ودبي، تحقق Raven التميز التشغيلي وتدعم المؤسسين الثوريين في ابتكار حلول تعيد تعريف الصناعات.

www.raivencapital.com

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