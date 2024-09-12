تورونتو ودبي، الإمارات العربية المتحدة- مع تطور الذكاء الاصطناعي، ظهرت روايتين مهيمنتين: الأولى تزعم أن الضجة الأولية حول الذكاء الاصطناعي آخذة في التلاشي، في حين تتوقع الثانية نزوحًا جماعيًا للوظائف. تدعو Raiven Capital إلى منظور متوازن، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات الإنسان مع التركيز على "الذكاء الاصطناعي التشغيلي" مع دخولنا الثورة الصناعية الخامسة.

في العام الماضي، حذرت "رسالة الذكاء الاصطناعي" من مخاطر الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، مما أدى إلى إثارة الضجيج. في ذلك الوقت، دعت Raiven Capital إلى حوكمة مدروسة للذكاء الاصطناعي. ويشير الدكتور James Baty، الشريك والمدير التنفيذي لشركة Raiven، إلى أن "رؤية Raiven تتحقق الآن مع تفعيل الأطر التنظيمية الحاسمة، بما في ذلك قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي والأمر التنفيذي الأمريكي للذكاء الاصطناعي، من أجل التطوير الآمن والمفيد والتنافسي لتقنيات الذكاء الاصطناعي".

اليوم، تركز شركة Raiven Capital على "الذكاء الاصطناعي التشغيلي" -أنظمة الأعمال التي تعمل على تحسين العمليات وتعزيز الكفاءة- إلى جانب المبادئ التحويلية "للثورة الصناعية الخامسة". تؤكد Raiven على المنصات الرقمية القابلة للتطوير بشكل كبير والتي تعزز الخبرة البشرية وتحسن عملية صنع القرار وترفع الإنتاجية. في مدونة Raiven الأخيرة، “AI Chatbot Shootout”، قمنا بتسهيل مناقشة بين نظامين رائدين للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على كيفية تكملة الذكاء الاصطناعي للقدرات البشرية بدلاً من استبدالها.

قال Supreet Manchanda، الشريك المؤسس لشركة Raiven’: "نحن ملتزمون بالذكاء الاصطناعي الذي يعزز القدرات البشرية". "إن تركيزنا في مجال "الذكاء الاصطناعي التشغيلي" ينصب على الابتكار المرتكز على الإنسان. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع المهارات البشرية، نعزز الإنتاجية والفوائد المجتمعية".

ومن الأمثلة البارزة على الذكاء الاصطناعي التشغيلي المعزز بشريًا في مجال الرعاية الصحية، حيث يحلل الذكاء الاصطناعي مجموعات البيانات الكبيرة لتوفير تشخيصات أسرع وأكثر دقة. ويؤدي هذا إلى تحسين دقة التشخيص ونتائج المرضى مع تعزيز خبرة الطبيب بدلاً من استبدالها.

وأضاف Paul Dugsin، الشريك المؤسس لشركة Raiven: "إن الذكاء الاصطناعي التشغيلي، بما يتجاوز نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، ضروري للشركات الناشئة التي تهدف إلى النمو بسرعة وتوليد تدفق نقدي إيجابي". "هذا هو حجر الزاوية في الثورة الصناعية الخامسة، حيث سيكون تكامل الذكاء الاصطناعي مفتاحًا لدفع الربحية".

تدعو Raiven Capital المستثمرين والقادة والمؤسسين ذوي الرؤية لاستكشاف مستقبل الذكاء الاصطناعي والابتكار معًا. للحصول على معلومات الاستثمار، اتصل بنا على info@raivencapital.com.

حول Raiven Capital: Raiven Capital هو صندوق رأس مال استثماري عالمي له مراكز في وادي السيليكون وتورونتو ودبي. نستثمر في شركات التكنولوجيا في المراحل المبكرة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتقنيات المتقدمة.

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