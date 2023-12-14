المجلس يرحب بالشركة كعضو جديد يتمتع بقدرات فريدة في مجال التطبيقات الموزعة

التوسع يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو رسم مستقبل الخدمات المصرفية عبر تعزيز الأمان والكفاءة والحلول المالية التي تركز على العملاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن تعيين شركة R3 الرائدة بفي مجال الخدمات وتكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة كعضو رئيسي في مجلس مختبر الأصول الرقمية. وستنضم R3 إلى شركة الخدمات المتخصصة "بي دبليو سي" (PwC)، ومنصة "فاير بلوكس" (Fireblocks) لنقل الأصول الرقمية وتكنولوجيا الحفظ الأمين المباشر؛ كأعضاء في المجلس التأسيسي للمختبر.

وتعد "كوردا"، التابعة لشركة R3، المنصة الرائدة عالمياً بمجال الترميز والتطبيقات الموزعة التي تعمل على تشغيل حلول التمويل الرقمي المنظم. وتنفرد "كوردا" بتقديم دفاتر السجلات المرخصة، وقدرات نمذجة الأصول، وتحريك سير العمل متعدد الأطراف، وذلك في نظام أساسي موزع قابل للتشغيل البيني والتطوير.

ويبرهن هذا التوسع على التزام بنك الإمارات دبي الوطني المستمر بقيادة دفة الابتكار في القطاع المالي، بمساعدة الحلول المتطورة. ومن خلال الإضافة الجديدة إلى مختبر الأصول الرقمية، يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في تعزيز المنظومة التعاونية الجديدة بالاستفادة من خبرة R3 في الأسواق المنظمة لدعم التطورات التحويلية في الأصول الرقمية والعملات والخدمات المصرفية. وتمثل العضوية الجديدة خطوة محورية في مساعي البنك لإعادة صياغة مستقبل الخدمات المصرفية، باستخدام تكنولوجيا R3 لتعزيز الأمان والكفاءة والتركيز على العملاء.

وبهذه المناسبة قال عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا أن نرحب بشركة R3 الرائدة في مجال التكنولوجيا، في مختبر الأصول الرقمية. وتلعب هذه المنصة دوراً بالغ الأهمية في دعم استراتيجية الابتكار التي يتبناها بنك الإمارات دبي الوطني، فهي بمثابة مساحة اختبار للتقنيات المالية والأصول الرقمية الجديدة. وباعتباره رائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، فإن المختبر يبرهن على التزام بنك الإمارات دبي الوطني بالبقاء في طليعة موجة الابتكار التي يشهدها القطاع المالي سريع التطور".

وأضاف قاسم: "تم إنشاء مختبر الأصول الرقمية لتعزيز فهمنا للتقنيات الحالية والناشئة بشكل كبير، إلى جانب المخاطر والفوائد المرتبطة بها. وستمكننا تلك الرؤية القيّمة من التكيف مع هذه التطورات ودمجها في خدماتنا بشكل فعال وآمن".

وبدوره قال ديفيد روتر، الرئيس التنفيذي لشركة R3: "يسرّ شركة R3 أن تتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني من خلال المشاركة في مختبر الأصول الرقمية الجديد الخاص به. وتواصل المنطقة المضي قدماً وتحقيق المزيد من التطورات في مجال الابتكار المالي العالمي، ويمثل إنشاء المختبر إنجازاً إضافياً مهماً في مسيرة نمو قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر."

وأضاف روتر: "باعتبارنا شركاء في المختبر، نحن متحمسون لدعم مساعي بنك الإمارات دبي الوطني لتطوير واختبار التقنيات التحولية. وستساهم جهودنا في دعم المبادرات الحيوية التي تتمحور حول ترميز الأصول، وتكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة، والتحول الرقمي في الأسواق المالية المنظمة".

تم الإعلان عن إنشاء مختبر الأصول الرقمية في مايو 2023 خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية، بهدف تمكين وتسريع ابتكار الأصول الرقمية والخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وباعتباره رائد في مجال الخدمات المصرفية في الدولة، يسعى بنك الإمارات دبي الوطني إلى إنشاءِ منصةٍ قوية بالتعاون مع خبراء القطاع، بهدفِ تطويرِ أفكارٍ جديدةٍ في قطاع الخدمات المالية، مُستفيداً من الأصول الرقمية والتقنيات الأساسية المُتعلقة بها.

ويُركز المختبر بشكلٍ أساسي على الأصول الرقمية، وكيفية استغلال التقنيات الأساسية ذات الصلة، لتمكين العملاء من إدارة متطلباتهم المالية بفعالية في بيئةٍ متطورة وديناميكية صُممت خصيصاً للأصول الرقمية.

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