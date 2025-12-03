القاهرة : أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Qwell، أول مؤسسة متخصصة في تصميم وتطوير حلول متقدمة لنمط حياة كبار السن، بهدف تقديم نموذج معيشة ذكي متكامل مصمَّم ليتوافق مع احتياجاتهم في السوق العقاري. وتعكس هذه الخطوة التزام مدينة مصر بتحويل كل مشروع إلى تجربة سكنية فريدة تترك أثرًا إيجابيًا ومستدامًا بين العملاء، في مبادرة مبتكرة تُعيد تعريف مفهوم الرعاية السكنية لكبار السن في القطاع العقاري بمصر.

وسيُقام أول مجتمع سكني من Qwell داخل “Esse Residence” بمشروع سراي التابع للشركة، والذي يضم 78 وحدة سكنية صممت بعناية لتلبية الاحتياجات الحركية والحسية لكبار السن، وتوفر لهم أسلوب حياة مريحاً وآمناً، مع الحفاظ على جودة التصميم والتميز الهندسي الذي تشتهر به مدينة مصر.وتمكّن كبار السن من الاندماج بدلاً من العزلة وبذلك، يُقدم سراي نموذجًا متقدمًا للمعيشة المستقلة، يلبي تطلعات العملاء الباحثين عن الرفاهية والصحة وأعلى معايير الجودة.

وتعليقًا على ذلك، صرح المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلاً: "شراكتنا مع Qwell تمثل خطوة استراتيجية جديدة تعكس رؤيتنا في إعادة تعريف مفهوم المعيشة المتكاملة من خلال توفير تجارب سكنية فريدة وشاملة تُواكب مختلف مراحل الحياة وتُلبي احتياجات جميع الفئات. نحن نؤمن بأن الاهتمام بكبار السن لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فحسب، بل يمتد إلى ابتكار أسلوب حياة متكامل يضمن لهم الاستقلالية والراحة والأمان، ويعزز صحتهم الجسدية والنفسية في بيئة مصممة خصيصًا لهم. يجسد التزام مدينة مصر بوضع الإنسان في قلب كل تصميم. وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لاستراتيجيتنا في تحقيق أثر اجتماعي ملموس وتعزيز التحول نحو مجتمعات أكثر استدامة وشمولًا."

من جانبه، قال مجدي الريدي، الرئيس التنفيذي لشركة Qwell: "نحن متحمسون لهذه الشراكة مع مدينة مصر، التي تُمكّننا من تقديم نموذج معيشي رائد ومختلف تمامًا لكبار السن في مصر. تجمعنا رؤية مشتركة تقوم على خلق تجربة إنسانية واجتماعية متكاملة تضع رفاهية الإنسان في المقام الأول، من خلال تصميم مساحات وتدعم الصحة النفسية، وتُثري تجربة الحياة اليومية. يتمثل هدفنا في تأسيس أول مجتمع سكني شامل في مصر يجسد التزامنا بتوفير أسلوب حياة مستقل وحيوي، يعزز الثقة بالنفس ويُعيد تعريف معنى العيش بكرامة وارتباط بالمجتمع، بما يتوافق مع رؤيتنا في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تعكس احتياجات كبار السن بشكل فعّال."

وبناءا على هذا الالتزام المشترك، تعمل Qwell على إعادة تعريف مفهوم التقدم في العمر من خلال الاحتفاء به كرحلة نابضة بالحياة وذات معنى. فبدلًا من النظر إلى كبار السن من خلال عدسات الرعاية التقليدية، تشجّع Qwell أسلوب حياة يرتكز على التعبير عن الذات، والانخراط المجتمعي، والنمو الشخصي. وتنسجم هذه الفلسفة بشكل كامل مع رؤية شركة مدينة مصر في تصميم بيئات تمكّن كبار السن من العيش باستقلالية وثقة وبإحساس عميق بالهدف. ويؤكد الطرفان معًا أن كبار السن ليسوا مجرد متلقين للدعم، بل مساهمون فاعلون تُشكّل تجاربهم جوهر المجتمع. وتمثل هذه الشراكة إعادة تقديم لرؤية Qwell المتجددة، وفي الوقت ذاته تعزز رسالة مدينة مصر الهادفة إلى تقديم تجارب معيشية متكاملة وذات أثر حقيقي عبر مشروعاتها المختلفة.

ويتميز مشروع "سراي" بموقعه الاستراتيجي على طريق القاهرة - السويس ومحور الأمل، في القاهرة الجديدة، على بعد 5 دقائق فقط من العاصمة الإدارية الجديدة، و10 دقائق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، و15 دقيقة من الطريق الدائري، بما يضمن سهولة الوصول، ويمتد المشروع على مساحة تبلغ 5.5 مليون متر مربع، ، حيث يجمع المشروع بين نمط الحياة العصرية النابض والهدوء الذي يميز الضواحي، بالإضافة إلى العديد من الخيارات من حيث المساحات والوحدات التي تشمل الشقق السكنية، S-Villas، التاون هاوس، وغيرها، وسط مساحات خضراء شاسعة.

عن مدينة مصر:

شركة مدينة مصر هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العمراني في مصر، حيث تأسست عام 1959، ومنذ ذلك الحين أسهمت بشكل فعّال في إعادة تشكيل ملامح المشهد الحضري لمدينة القاهرة ومناطق أخرى في مختلف أنحاء البلاد. تنطلق الشركة في مسيرتها من التزام راسخ بالنمو المستدام، والابتكار، وتعزيز جودة الحياة داخل المجتمعات التي تطورها.

تشتهر شركة مدينة مصر بتقديم مشروعات سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات تتميز بتكاملها وتصاميمها المستقبلية، حيث تُعد مشروعاتها البارزة مثل تاج سيتي وسراي نموذجًا لرؤيتها في بناء مجتمعات عصرية شاملة، ترتكز على سهولة الوصول، وجودة الحياة، والاستدامة طويلة المدى.

تمتلك الشركة محفظة أراضٍ استراتيجية تبلغ مساحتها 12.8 مليون متر مربع، مما يمنحها قاعدة قوية لتنفيذ خططها التوسعية على المدى الطويل، ويُعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المتجددة والمتطورة.

وتسترشد شركة مدينة مصر في جميع أعمالها ببيان غايتها الطموح: قيادة النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة. ومن هذا المنطلق، تواصل الشركة توسيع نطاق أعمالها على مستوى الجمهورية، مستفيدة من خبرتها العميقة في السوق، وشراكاتها المؤسسية الفاعلة، ونهجها القائم على التركيز على العملاء، لتقديم تجارب حضرية متميزة تُسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

