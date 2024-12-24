أعلن بنك بوبيان عن إطلاق برنامجه التدريبي الخاص "تنمية المهارات القيادية - أكاديمية القيادة" والمصمم خصيصاً لتنمية وتطوير المهارات القيادية لمديري مختلف إدارات البنك وكيفية قيادة فريق العمل بصورة ناجحة لخلق بيئة عمل إيجابية بالتعاون مع شركة Quick Wins الرائدة في مجال التدريب والاستشارات.

وقال مساعد المدير العام في مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان "يُعد برنامج "تنمية المهارات القيادية - أكاديمية القيادة" فرصة لتأكيد حرص بنك بوبيان على دعم الجانب التعليمي والمعرفة القائم على بناء وتعزيز مفهوم الثقافة القيادية واكتساب المهارات الأساسية للقيادة الفعالة وإدارة فرق العمل داخل المؤسسة بنجاح.

وأضاف أن البرنامج جاء مواكباً لخطط البنك نحو التطوير المؤسسي والشمول الوظيفي، حيث تضمن موضوعات شكلت قيمة مضافة لخارطة التدريب في بوبيان من خلال تطبيق أفضل الممارسات الرائدة عالمياً، مشيراً إلى أن بوبيان نفذ العديد من البرامج والأكاديميات التدريبية الشاملة والمتخصصة لتطوير مهارات قادته الحاليين والمستقبليين وذلك انطلاقاً من إحدى قيم البنك الرئيسية وهي (التمكين).

** تحديد قيمة تطوير القيادة

وأوضح "أدركنا كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة المعنى الحقيقي لضرورة تحديد قيمة تطوير المهارات القيادية لإعداد قادة لديها كفاءات استثنائية مميزة، قادرون على توجيه فرق العمل نحو غرس الثقة وتحسين الأداء لتحقيق الأهداف المؤسسية على الوجه الأمثل، مؤكداً أن تنمية وتطوير القدرات القيادية على المستوى الشخصي يعود بالنفع والإيجابية علي تطوير قدرات فرق العمل على نطاق أوسع من خلال تزويدهم بالأدوات والمناهج العلمية التي تؤثر على تطوير الأداء والابتكاربجانب تحفيز خبراتهم للتعامل مع التحديات والمتغيرات الطارئة على سوق العمل.

وأشار الرومي إلى أن شراكات بوبيان التدريبية وتعاونه مع كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية المرموقة عالمياً إنما يُجسد استراتيجيته الرامية إلى الارتقاء بكوادره البشرية والاستثمار في رأس المال البشري يعتبر من أبرز ركائز النجاح التي يرتكز عليها مسار الشمول الوظيفي، مشيراً أن ما توفره منظومة بوبيان التدريبية من أكاديميات وبرامج ودورات تأتي ضمن خطة تدريب متكاملة وفق معايير علمية ومنهجية لتلبية احتياجاتهم وتعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم القيادية وهو ما يُسهم في تحسين مستوى رضاهم الوظيفي وزيادة معدلات ولائهم المؤسسي.

وأضاف أن بوبيان يؤمن تماماً بضرورة إعداد بيئة تعلم متميزة بالشراكة مع مؤسسات وجامعات ومعاهد تدريبية على المستويين المحلي والدولي للتعرف على مختلف أنواع المعرفة وتبادل الخبرات المعنية بالمهارات المستقبلية والمتماشية مع متطلبات موظفينا في المرحلة القادمة لينعكس ذلك وبصورة رئيسية على نموذج قيادة التدريب والتطوير في بنك بوبيان وصياغته على نحو يتوافق مع استراتيجية العمل لتطوير القيادة ونشر ثقافة الإبداع والابتكار فيما بين موظفي البنك، مؤكداً أن بنك بوبيان يزخر بخبرات وكفاءات بشرية مميزة على كافة الأصعدة كما يُسخر البنك كل الإمكانات اللازمة للتعلم والنمو والتطوير لكوادره البشرية".

يذكر أن شركة Quick Wins هي شركة متخصصة تعمل في مجال الاستشارات و وتقديم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة لكبرى المؤسسات من خلال فرص تدريبية بمستوى عالمي يسهم في تطوير استراتيجيات العمل والموظفين بكفاءة عالية.

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