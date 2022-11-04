تعلن شركة HSG Holding أنها قد أبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ على مزود تكنولوجيا الضيافة، شركة Quadriga Systems Limited، الرائدة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وهي الصفقة التي ستمكن شركة Quadriga من دعم عملية التوسع التي تقوم بها في السوق في جميع أنحاء المنطقة وتقديم مجموعات من الحلول التي تركز على البيانات القائمة على السحابة الموسعة مما يجعلها تقدم المزيد من الخدمات لعملائها

الدار البيضاء، المغرب - أعلنت شركة HSG Holding أنها قد أبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Quadriga Systems Limited (QSL)، رائدة السوق في حلول تكنولوجيا المعلومات القائمة على السحابة وكذلك في البنية التحتية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. وقد عززت شركة HSG Holding مكانتها في مجال الضيافة كأداة استثمارية من خلال هذا الاستحواذ لدعم تطوير الشركات في هذه الصناعة في فترة ما بعد كوفيد 19.



وقد تأسست شركة HSG Holding بهدف التركيز على فرص الاستثمار في قطاع الضيافة عند نقطة تلاقي قوة عمليات الضيافة التقليدية مع التقنيات الجديدة التي يمكن أن تساعد في عملية التحول الرقمي للصناعة. ويترسخ لدى الشركة أهمية الاستثمار على المدى الطويل لأنها ترى فرصًا كبيرة للنمو في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها.



مساعدة صناعة الضيافة في رحلتها نحو التحول الرقمي



ظلت العلامة التجارية Quadriga وشركاتها رائدة لأكثر من ثلاثة عقود كمزود رئيسي للخدمات المدارة التي تعتمد على منصتها الرقمية التفاعلية الموحدة التي تعمل على وسيطة شبكة سلكية ولاسلكية ومتحدة المحور. وتمتلك الشركة خبرة واسعة في نشر الشبكة ودمجها مع الفنادق في أكثر من 100 دولة حول العالم وتقديم الحلول لأكثر من نصف مليار غرفة فندقية على مدار السنين.



توفر شركة Quadriga منصات تلفزيونية تفاعلية وحلول اتصال شاملة للملكية وتعمل على دمج الشبكة في سلاسل الضيافة العالمية منذ الأيام الأولى للصناعة وقد كانت باستمرار رائدة الصناعة في مجال الابتكار والتطوير.



كما كانت شركة Quadriga أول من قدم الفيديو الرقمي عند الطلب بالإضافة إلى حلول البث الكامل لعملائها، وقد قامت الشركة مؤخرًا بطرح مجموعة متكاملة تمامًا من الخدمات القائمة على السحابة والتي تركز على البيانات.



وقد صرح جان فيليب ديلويس، الرئيس التنفيذي لشركة Quadriga Systems Ltd، قائلاً: "تضيف عمليات الاستحواذ إلى إمكانات منتجات المجموعة وحلولها، وتظهر الالتزام المستمر تجاه العملاء، وتساعد العملاء كذلك على التنقل في رحلة التقارب والتحول الرقمي. كما تقدم شركة Quadriga محفظة إدارة شاملة للخدمات وتطور منصة داخلية، ويشمل ذلك شبكات الجيل التالي والدمج مع خدمات الشركاء عبر البنية التحتية للشبكة المتقاربة".

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حول شركة HSG Holding:

شركة HSG Holding، المدعومة من مدير أصول متعدد الجنسيات، هي شركة استثمارية قد تأسست حديثًا وهي متخصصة في صناعة الضيافة وتركز على الاستحواذ على شركات التكنولوجيا التي ستساعد عملائها في مواجهة تحديات الصناعة القادمة. وقد أعلنت في سبتمبر عن استحواذها على شركة IT Hospitality Group وتواصل تقييم المزيد من فرص الاستحواذ.



حول Quadriga Systems Ltd:

لقد أصبحت شركة Quadriga على مدار الأربعين عامًا الماضية المصمم الرائد في مجال دمج الشبكات التي توفر خدمات وحلول الترفيه والاتصال الشامل للملكية لصناعة الضيافة، مما يوفر لنزلاء الفندق تجربة "أفضل من المنزل". كما توفر الشركة خدمات وحلول كاملة وشاملة تثري فترة إقامة النزلاء وتعظم قيمة الملكية من خلال الخدمات القائمة على السحابة وإدارة البيانات.