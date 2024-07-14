للعام الثاني على التوالي، حظيت كاسبرسكي بالتقدير لريادتها في تصنيف 2024 ™SPARK Matrix التي تنظمها شركة Quadrant Knowledge Solutions. وتعيد هذه الجائزة التركيز على كفاءة وريادة منتجات كاسبرسكي وتأثيرها على العملاء.

وفقاً لتقرير «تحديث الاكتشاف والاستجابة الموسعة ومراكز العمليات الأمنية»، قالت 24% من الشركات أنها غير قادرة على الاستجابة للتهديدات السيبرانية الجديدة بسرعة، مما يشير إلى الحاجة إلى معلومات التهديدات المتقدمة التي يمكن أن تمنح سياق فهم أفضل للتهديدات السيبرانية. ولتجاوز هذا التحدي بنجاح وتوفير حماية سيبرانية فعالة، يجب على الشركات اختيار مزود خدمات أمن سيبراني موثوق في المقام الأول.

يوفّر تصنيف ™SPARK Matrix من Quadrant Knowledge Solutions للشركات تحليلاً مفصلاً لحركة الأسواق، والاتجاهات الأهم، ومشهد مزودي الخدمة، والموقع التنافسي، وذلك لمساعدة الشركات في تقييم قدرات مختلف مزودي الخدمات، والميزات التنافسية، والمواقع السوقية.

وللعام الثاني على التوالي، أعطت شركة Quadrant Knowledge Solutions حل Kaspersky Threat Intelligence تقييمات مرتفعة في كل من تقييمي الامتياز التقني والتأثير على العملاء، وشددوا على كون الحل يوفر تحليلات سياقية لفرق الأمن لمساعدتهم على الاستجابة المبكرة للتهديدات الخارجية وإعداد خطة لدرء الهجوم في الوقت المحدد.

من جانبه، علّق ألكسندر ليسكين، رئيس قسم أبحاث التهديدات في كاسبرسكي، قائلاً: «لطالما حصلت خدمة Kaspersky Threat Intelligence على الإشادة من قِبل العديد من مؤسسات التحليل الدولية كونها حلاً رائد عالمياً، ونحن فخورون بالتقييم العالي الذي منحته شركة Quadrant Knowledge Solutions العالمية لنا. وبالإضافة لقيام فرقنا البحثية بالتحقق من صحة وتحليل البيانات المجمعة من جميع أنحاء العالم، فنحن نعمل باستمرار على تعزيز قدراتنا لاكتشاف التهديدات الخارجية في الوقت الفعلي. ويتيح لنا ذلك تزويد المؤسسات بأحدث وأهم معلومات التهديدات السيبرانية، مما يوفر حماية موثوقة لجميع أصول أعمالها. وعلى مدار 26 عاماً، لم تتوانَ كاسبرسكي في تقديم خبرات رائدة للعملاء حول العالم، وسنواصل إنجاز مهمتنا المتمثلة في بناء مستقبل أكثر أماناً.»

كما أضافت ريا تومار، محللة في شركة Quadrant Knowledge Solutions: «يقدم حل Kaspersky Threat Intelligence (TI) واحدة من أكثر مجموعات الخدمات تنوعاً وشمولاً في الصناعة. حيث تُوفّر كاسبرسكي خدمات متنوعة تتضمن تدفقات البيانات، وتقارير معلومات التهديدات (التهديدات المتقدمة المستمرة، وبرمجيات الجريمة، وأنظمة التحكم الصناعي)، وتحليل التهديدات، ومعلومات البصمة الرقمية، وغيرها عبر بوابة الخدمة ومنصة معلومات التهديدات. كما يمنح التواجد الدولي لكاسبرسكي، لا سيما في البلدان المصدّرة لمعظم الهجمات، قدرة فريدة للشركة على جمع المعلومات، وفهمها، وتحليلها، ومن ثم توزيع معلومات مدققة بعناية مما يوفر رؤية شاملة لمشهد التهديدات الفعلي لكل مؤسسة. تتمتع فرق البحث في كاسبرسكي بسجل حافل بالنجاح في الاكتشاف المبكر للتهديدات الجديدة، فهي دائماً ما ترصد، وتخترق، وتُراقب المجتمعات المغلقة والمنتديات المظلمة مقيدة الوصول حول العالم. وتُمكّن هذه القدرات المؤسسات من البقاء متقدمة بخطوة على تلك التهديدات المحتملة، بالإضافة لتعزيز أمنها السيبراني.»

توفر مجموعة خدمات Kaspersky Threat Intelligence إمكانات شاملة للحالة الأمنية ​​للمؤسسات. ويشمل ذلك تدفقات بيانات التهديدات، والبحث عن التهديدات، ومعلومات البصمة الرقمية، وتحليل التهديدات (العزل، والإسناد، والشبه)، وتقارير معلومات التهديدات، وجميعها مُقدمة عبر بوابة Kaspersky Threat Intelligence، وهي نقطة وصول موحدة تعمل فيها الخدمات الأمنية بشكل مترابط لتُساهم في إثراء وتعزيز بعضها بعضاً. لمعرفة المزيد حول حل Kaspersky Threat Intelligence، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.

منذ عام 2017، تمكن فريق البحث والتحليل العالمي (GReAT) في كاسبرسكي من اكتشاف وتحليل 70 من بين أشد الهجمات الموجهة تعقيداً في العالم، وهو ما يعد أبحاث تهديدات متقدمة ومستمرة حتى اليوم. ويمكنكم الحصول على تجربة مجانية لتلك القدرات الرائدة هنا.

يمكنكم الاطلاع على النتائج الكاملة لتقرير SPARK Matrix™: Digital Threat Intelligence Management عبر الرابط.

نبذة عن كاسبرسكي

تعدّ كاسبرسكي التي تأسّست في العام 1997، شركة عالمية متخصصة في مجال الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية. مع وجود أكثر من مليار جهاز محمي حتى الآن من التهديدات السيبرانية الطارئة والهجمات الموجهة، فإنّ خبرة كاسبرسكي في مجال المعلومات المتعلقة بالتهديدات العميقة والأمن تتحوّل على الدوام لى حلول وخدمات مبتكرة لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. تشتمل المحفظة الأمنية الشاملة للشركة على حماية رائدة للنقاط الطرفية، ومنتجات وخدمات أمنية مخصصة، بالإضافة إلى حلول المناعة السيبرانية لمحاربة التهديدات الرقمية المعقدة والمتطورة. إننا نساعد أكثر من 220,000 عميل من الشركات على حماية أكثر الأمور أهمية لديهم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.kaspersky.com.

نبذة عن Quadrant Knowledges Solutions

Quadrant Knowledge Solutions هي شركة استشارية عالمية تركز على مساعدة العملاء في تحقيق أهداف تحول الأعمال الخاصة بهم عبر خدمات استشارية للأعمال الاستراتيجية والنمو. تتمثل رؤيتنا في شركة Quadrant Knowledge Solutions بأن نصبح جزءاً أساسياً من أعمال عملائنا كشريك معرفي استراتيجي. تم تصميم مخرجات أبحاثنا واستشاراتنا لتوفير معلومات شاملة ورؤى استراتيجية لمساعدة العملاء على صياغة استراتيجيات النمو للاستمرار والازدهار في بيئات الأعمال دائمة التغير. لمزيد من الأبحاث المتاحة، يرجى زيارة https://quadrant-solutions.com/market-research/

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

أمين منيمنة

شركة غولن، دبي

amneimne@golin-mena.com

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