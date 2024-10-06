أعلنتQPay -أول منصة اشترِ الآن وادفع لاحقا بالسلطنة- عن إغلاق جولة التمويل الأولية بنجاح حيث جاءت شركة سايفر كابيتال كمستثمر أساسي ورئيسي. وتأتي هذه الجولة التمويلية كجزء من استراتيجية صندوق عمان المستقبل لتعزيز وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية "فينتك" في السلطنة.

ويمثل استثمار سايفر كابيتال في QPay نقطة الانطلاق لمبادرة صندوق عمان المستقبل لاحتضان ودعم حلول التكنولوجيا المالية، كما يعكس الرؤية المشتركة لتطوير قطاع الاقتصاد الرقمي بالسلطنة عن طريق تمكين المستخدمين وتسهيل وصولهم للخدمات المالية. ومع حصولها على الضوء الأخضر من البنك المركزي العماني، أصبحت QPay جاهزة لتقديم منصة اشترِ الآن وادفع لاحقا مصممة لتقديم حلول مالية شاملة في كل أنحاء السلطنة.

وتعليقا على نجاح الجولة التمويلية، قال خالد المحروقي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـQPay: "نرحب بكل سعادة بشركة سايفر كابيتال كمستثمرنا الرئيسي في هذه المرحلة المحورية من مسيرتنا. إن ثقتهم برؤيتنا، وتواؤمها مع الدعم الاستراتيجي من صندوق عمان المستقبل، يعززان حتما قدرتنا على الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في سلطنة عمان. نحن متأهبون لإحداث ثورة في مجال تسهيل الوصول للمنتجات والخدمات وتقديم خدمة مالية تشمل الجميع."

ويسمح تطبيق QPay للمستخدم بشراء المنتج أو الخدمة من دون الحاجة لدفع المبلغ كاملا في وقتها، بل يوفر لهم خيارات الدفع على أقساط شهرية ومن دون فوائد، موفرا بذلك مرونة مالية. وقد صُمم التطبيق ليراعي احتياجات جميع الفئات بهدف تحقيق التكافؤ المالي ودعم النمو الاقتصادي من خلال تمكين المزيد من الأشخاص من المشاركة والمساهمة في الاقتصاد المحلي.

ومع استمرار تطور مشهد التكنولوجيا المالية في سلطنة عمان، فإن الإطلاق المرتقب لشركة QPay سيضع الشركة في طليعة مؤسسات الخدمات المالية الرقمية، لإحداث نقلة نوعية في كيفية إدارة المستهلكين لأموالهم. وبدعم قوي من سايفر كابيتال وصندوق المستقبل عمان، فإن QPay مستعدة لتكون لاعبًا رئيسيًا في تشكيل مستقبل النظام المالي في البلاد.

عن QPay

تعد QPay أول منصة اشترِ الآن وادفع لاحقا مرخصة من البنك المركزي العماني. هدفنا تحقيق التكافؤ المالي عن طريق تمكين العميل من الحصول على منتجات وخدمات مختلفة دون الحاجة للدفع مقدما.

نحن نقدم خيرات دفع مرنة، لنتيح للعميل شراء المنتجات أو الخدمات عن طريق أقساط شهرية خالية من الفوائد وسهلة الإدارة. يخفف هذا النهج المبتكر من الضغوط المالية ويعزز اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

للمزيد حول خدماتنا www.qpay.om

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