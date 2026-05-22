القاهرة، مصر: أعلن QNB مصر، الشركة التابعة لمجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق منظومة حديثة لتحصيل الرسوم إلكترونياً على بوابات الدفع الرقمية في الطرق السريعة، تعزيزاً لريادته في مجال المدفوعات الرقمية.

وقد حضر حفل الإطلاق المنظومة أ/محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، و أ/ يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري و أ/ محمد خيرت، مساعد الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال لـ QNB مصر ، و أ/ علي عبد الرؤوف، الرئيس التنفيذي للعمليات لـ QNB مصر، و أ/ كريم سوس - رئيس قطاع التجزئة المصرفية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وتوفر هذه المنصة أحدث الحلول المصرفية الرقمية لمركبات النقل الثقيل على الطرق السريعة في مختلف أنحاء الجمهورية لدفع رسوم العبور، بما يساهم في دعم الكفاءة التشغيلية والشفافية في عمليات التحصيل، وتسريع عمليات الدفع والتسوية، وتقليل الاعتماد على المدفوعات النقدية، إلى جانب تيسير الحركة المرورية.

وتعكس هذه الخطوة التزام QNB مصر كمؤسسة مالية رائدة بدعم خطط الدولة للتحول الرقمي الشامل، وبناء اقتصاد رقمي مستدام، وتحقيق الشمول المالي، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية البنك الرقمية.

كما يساهم البنك الأهلي المصري في ميكنة تحصيل رسوم عبور المركبات الملاكي على الطرق السريعة، بما يعزز الجهود في القضاء على الازدحام المروري عند بوابات الرسوم وتحصيل الرسوم إلكترونياً بكل سرعة وسلاسة.

وتعمل منظومة التحصيل من خلال تطبيق إلكتروني مصمم لمركبات النقل الثقيل والملاكي يتيح للمستخدمين إنشاء حسابات خاصة بهم وشحن أرصدتهم بسهولة عبر قنوات دفع متنوعة. كما يتيح التطبيق للمستخدمين رمز (QR Code) خاص بكل مركبة يقوم النظام بمسحه عند بوابات العبور ليتم خصم الرسوم تلقائياً من الرصيد وفتح البوابة.

ولتفعيل هذه المنظومة، قام QNB مصر بالتوقيع على عدد من الشراكات تشمل التعاون مع شركة "ضامن"، الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وعدد آخر من الشركات مثل أوكتين وفيولين وبتروآب وتفويلة، والتي يمكن لأصحاب المركبات التعاقد معها لتسهيل خدمات الدفع والتحصيل.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر: " نفخر بإطلاق هذه المنظومة التي تعكس التزام QNB مصر بدعم جهود الدولة في تطوير منظومة النقل من خلال توفير حلول دفع رقمية مبتكرة تساهم في تسريع التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية."

ومن جانبه، قال يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود البنك المستمرة لدعم منظومة الدفع الإلكتروني وتوفير الأساليب البنكية الحديثة بما يضمن تنفيذ عمليات التحصيل بشكل آمن وسريع وفعال على مستوى الجمهورية، من خلال توفير وتشغيل ماكينات نقاط البيع (POS) .

نبذة عن QNB مصر:

بنك QNB مصر هو شركة تابعة لمجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط. تتمحور رؤية البنك نحو تعزيز مكانته كخيار مصرفي مفضل للعملاء في السوق المصري بفضل ما يقدمه من خدمات مالية ذات مستوى عالمي وخدمة عالية الجودة لعملائه من الشركات والأفراد، في الوقت الذي يلتزم فيه بمسؤوليته تجاه المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أعلى العوائد لمساهميه.

يقدم البنك خدماته لأكثر من 1,961,694 عميلاً يخدمهم أكثر من 7,680 مصرفي متخصص من خلال شبكه فروع تغطى جميع محافظات مصر. وتغطي شبكته أكثر من 239 فرعًا ، و 920 جهاز صراف آلي وأكثر من 38,960 نقطة بيع لخدمة العملاء.، إلى جانب مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع.

-انتهى-

#بياناتحكومية