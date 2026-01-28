الدوحة، قطر: بينما تستعد دولة قطر لاستضافة النسخة المقبلة المرتقبة من قمة الويب قطر 2026، ترسخ مجموعة QNB، الراعي الماسي للقمة، مكانتها بصفتها ركيزة أساسية لمسيرة التحول الرقمي في البلاد. وتساهم المجموعة في تعزيز مكانة قطر باعتبارها مركزًا رائدًا للتكنولوجيا المالية في المنطقة، بما يتماشى مع الطموحات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، مستفيدةً في ذلك من خبراتها المصرفية والمالية التي تمتد لعقود طويلة وحلولها المبتكرة والمتطورة.

وبهذه المناسبة، صرَّحت السيدة/ فاطمة الباكر، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات البنية التحتية في مجموعة QNB، قائلةً: "لا يقتصر التحول الرقمي على تبني التكنولوجيا فحسب، بل يتعداه إلى إعادة تصور العمل المصرفي باعتباره عاملاً محفزًا للنمو والمرونة المصرفية". وأضافت: "ينصب تركيزنا في QNB على ضمان قدرة أنظمتنا على التكيف والتوسع والابتكار بما يمكّن الأفراد والشركات والمنظومة المالية إجمالاً، ويدفع عجلة التقدم الاقتصادي ويحقق الأهداف الوطنية".

ونظرًا لدوره الحيوي بصفته إحدى الركائز المالية لاقتصاد دولة قطر، يقود QNB عملية تحويل الممارسات المصرفية التقليدية عبر الاستثمار في بنية تحتية مرنة وقابلة للتطوير. ويشمل ذلك تحديث تجربة العملاء، وتبني تقنية الحوسبة السحابية، وتحسين العمليات، ومنح الأولوية للمنصات الرقمية المتقدمة بهدف تقديم خدمات سلسة وآمنة وقابلة للتطوير.

وتابعت الباكر قولها: "يعتمد مستقبل القطاع المصرفي في قطر على مؤسسات قادرة على تحقيق التوازن بين الاستقرار والمرونة المصرفية. وعبر مكتب التحول الرقمي وشراكاتنا الاستراتيجية، يساهم البنك في بناء مستقبل رقمي قوي يتمحور حول الإنسان، ويدعم رؤية قطر الوطنية 2030 والاقتصاد القائم على المعرفة."

ومن خلال دوره الذي يمتد لعدة سنوات بصفته الراعي الماسي لقمة الويب قطر، يوفر QNB منصة للتعاون مع المبتكرين العالميين، وشركات التكنولوجيا المالية، والشركات الناشئة، بما يسهم في بناء منظومة مالية حيوية تُسرِّع الابتكار، وتعزز الشراكات، وتدعم الاقتصاد على نطاقٍ أوسع.

احرص على زيارة QNB في قمة الويب قطر 2026

سيستضيف QNB معرضًا خاصًا وجلسات نقاشية رائدة خلال قمة الويب قطر 2026، حيث سيقدم رؤى قيّمة من فرق الابتكار والبنية التحتية في البنك. وسيتعرف الحضور على كيفية توظيف QNB لتقنيات مثل المنصات السحابية والذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مصرفية نوعية تتمحور حول الإنسان، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

نبذة عن مجموعة :QNB

تُعدُ مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة مدعومة بالابتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن قمة الويب قطر:

اكتسبت قمة الويب سمعةً مرموقةً بوصفها منصةً عالميةً لرواد الأعمال والمستثمرين والمبتكرين في مختلف القطاعات. وتلبي قمة الويب قطر احتياجات المشهد التكنولوجي العالمي المتطور، وتساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الدولة المتمثلة في التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.

