دعماً لتوسيع أعمالها في المملكة

جدة - افتتحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فرعها الثاني في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة، دعماً لاستراتيجية توسعة أعمالها في المملكة وتعزيزاً لحضورها الإقليمي المتنامي.

ويقدم الفرع الجديد حلولاً مبتكرة ورائدة لعملائه من الأفراد والشركات في المنطقة الغربية من المملكة، مع حرصه على تلبية المتطلبات المتزايدة لقاعدة عملائه القوية في كافة أرجاء البلاد، بما يعكس الثقة في علامته التجارية وأدائه المالي القوي.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد في مدينة جدة، التي تتميز بموقع جغرافي فريد جعل منها وجهة رئيسية في مجال الاقتصاد والسياحة للمملكة، كخطوة جديدة للمجموعة لتعزيز حصتها السوقية في المملكة ومكانتها في السوق المصرفية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل لديها ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,900 جهاز.

#بياناتشركات

- انتهى -

