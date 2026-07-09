بلغت ودائع العملاء 908 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2026 بزيادة قدرها 131 مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 17% مقارنة بديسمبر 2025 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة.

وفي ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومي، زادت محفظة القروض والسلفيات 59 مليار جنيه مصري لتصل إجمالاً إلى 526 مليار جنيه مصري وبما يمثل نمواً قدره 13% مقارنة بديسمبر 2025.

وحقق البنك صافي أرباح مجمعة 18.6 مليار جنية مصري، بزيادة قدرها 3.5 مليار جنية مصري وبنسبة نمو 23% مقارنة بنفس الفترة في 2025، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 17.8 مليار جنية مصري، بنسبة زيادة قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة في 2025.

بلغت إجمالي الأصول المجمعة 1.08 تريليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2026 بزيادة قدرها 149 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2025 وبنسبة نمو 16%.

وقد بلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 25.68% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 3.96% بتحسن قدره69 نقطة اساس مقارنة بنهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 120.3% بزيادة قدرها 845 نقطة أساس مقارنة بنهاية العام الماضي.

تؤكد النتائج الايجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 240 فرعا بعد إضافة فرعين جديدين خلال هذا العام، والتي تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات.

يوفر QNB خدماته المصرفية من خلال قنوات الكترونية متعددة ذات كفاءة وجودة متميزة حيث يسعي البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير أفضل خدمة لعملائه المميزين . بلغ معدل انتشار المستخدمين للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول الى 45% للأفراد من عملاء البنك، بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو وصل الى 15% في عدد مستخدمي المحفظة الإلكترونية من عملاء QNB وغير العملاء، بالإضافة الى منصة الخدمات الإلكترونية للشركات بمعدل انتشار 45% من عملاء الشركات، إلى جانب معدل تفعيل وصل إلى ما يقارب من 70%، مع تنفيذ ما يقرب من 96% من جميع المعاملات المصرفية عبر القنوات الرقمية.

في إطار الجهود المستمرة لتحديث شبكة الصراف الالي، حرص QNB على اضافة وتطوير الماكينات المنتشرة في جمهورية مصر العربية، حيث وصل عدد الماكينات النشطة الي 899 ماكينة في يونيو 2026.

وقد برهن QNB على مكانته الرائدة كونه أحد أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع والمشاركة في العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابي ومستدام. ويسعى البنك دائما في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المجالات.

ويواصل البنك دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشــركات التابـعة مثل QNB لتأمينات الحياة وQNB للتأجير التمويلي و QNBللتخصيم، وذلك عن طريق شبكة فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.

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