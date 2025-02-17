Qme هي منصة رقمية تسخّر الذكاء الاصطناعي لدمج حلول الحجز، وإدارة الطوابير، والتحليلات والمدفوعات

القاهرة، مصر: أعلنت Qme، الشركة الناشئة المتخصصة في توفير حلول البرمجيات كخدمة، ومقرها مصر، عن إغلاق جولة تمويلية أوّلية بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي بقيادة الشركة التقنية متعددة القطاعاتAHOY، إلى جانب مجموعة من المستثمرين الملائكيين من دول مجلس التعاون الخليجي.

تتصدى منصة Qme، القائمة على الذكاء الاصطناعي، لمشكلة جوهرية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يفقد الأفراد ما يعادل ستة أشهر من حياتهم بسبب الوقوف في الطوابير وحجز المواعيد بطرق قديمة. علاوة على ذلك، يؤدي الاعتماد على عمليات الحجز الهاتفية، والتي تشكّل 92٪ من طرق حجز المواعيد في القطاعات الرئيسية، إلى ارتفاع معدلات عدم حضور الحاجزين بمعدل 31%، ما يتسبب في إلحاق خسائر بهذه القطاعات.

تقدم AHOY، بصفتها إحدى الشركات التقنية الرائدة إقليمياً، باقة من الحلول المتقدمة في القطاع اللوجستي وقطاعات الطيران وإدارة المرور. وبموجب هذه الشراكة الجديدة، ستستفيد Qme من التقنيات المتطورة والخبرات الواسعة التي تمتلكها AHOY في السوق الإقليمي.

بهذه المناسبة، قال ماجد نجم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Qme: "تمثّل شراكتنا مع AHOY علامة فارقة في مسيرة الشركة، فهي تعزز من قدرتنا على تحسين حركة الأفراد خلال التعاملات اليومية، مع توفير تجربة متطورة وسلسة للعملاء. يُعدّ التميّز التشغيلي والتقنيات المتطورة التي تمتلكها AHOY من بين الموارد الحيوية اللازمة لعملياتنا التوسعية في الأسواق المزدهرة. نحن سعداء بهذه الشراكة، ونتطلع لانضمام جميل شناوي، الرئيس التنفيذي لشركة AHOY، إلى اللجنة الاستشارية لشركة Qme".

حققت Qme، منذ إطلاق عملياتها التجارية في الربع الأخير من عام 2023، إنجازات ملحوظة حيث قدّمت خدماتها لأكثر من 100,000 عميل في القطاعات الصحية والمصرفية والحكومية، ما أسهم في تقليل أوقات الانتظار من 116 دقيقة إلى 14 دقيقة فقط. كما خفّضت تقنيات Qme معدل عدم الحضور عبر الحجوزات الهاتفية إلى أقل من 1% مقارنةً بنسبة 31%، فضلاً عن رقمنة أنظمة الطوابير الورقية، ما أدى إلى توفير حوالي 50,000 متر مربع من الورق.

من جانبه، قال جميل شناوي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AHOY: "تتوافق رؤية منصة Qme تماماً مع فلسفتنا الهادفة إلى تقليل التعقيدات في العمليات اليومية. كذلك، تتماشى قدرة المنصة على تبسيط تجربة العملاء مع مهمتنا الرامية إلى معالجة أوجه القصور التشغيلي من خلال التقنيات المبتكرة. سنعمل من خلال هذه الشراكة على تقديم خبراتنا في مختلف القطاعات لمساعدة Qme في دخول الأسواق المعقدة بمنطقة الخليج وإفريقيا إلى جانب التوسع عالمياً".

وتُعد Qme جزءاً من مبادرة Startup Builder التابعة ل AHOY والتي تدعم 10,000 رائد أعمال ودعم 30,000 مطور برمجيات في منطقة الشرق الأوسط بهدف تعزيز الابتكار في مجالات النقل، والبنية التحتية وتطوير المدن الذكية.

تعتزم Qme الاستفادة من التمويل الجديد في تعزيز بنيتها التقنية، وتوسيع نطاق عملياتها، وتوطيد شراكاتها مع مختلف الجهات. وتسعى الشركة من خلال تعاونها مع AHOY إلى إعادة تعريف طرق تفاعل الشركات والحكومات مع العملاء بما يمهّد الطريق نحو مستقبل خالٍ من التعقيدات التشغيلية.

نبذة عن Qme

تُعد Qme شركة ناشئة متخصصة في مجال البرمجيات كخدمة، وتضطلع الشركة ببناء أول منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتطوير رحلة العملاء عبر دمج عمليات الحجز وإدارة الطوابير والتحليلات والمدفوعات في بنية تحتية رقمية موحدة. تهدف الشركة إلى تحسين تجربة العملاء، وتقليل أوقات الانتظار، ومعالجة المدفوعات المرتبطة بحجز المواعيد والتي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار.

نبذة عن AHOY

تأسست AHOY في عام 2018، وهي شركة تكنولوجية رائدة متخصصة في تطوير حلول تفاعلية متقدمة لأنظمة التشغيل في العالم المادي بهدف تحقيق التميز التشغيلي عبر مختلف القطاعات، ومن بينها المدن الذكية، والطيران، والمرور، والحلول اللوجستية وسلاسل التوريد. تنفرد AHOY بتقديم حلول حوسبة متطورة وقابلة للتوسع تُمكّن الشركات من معالجة البيانات بالقرب من مصدرها بهدف تعزيز الكفاءة وتقليل وقت معالجة البيانات. تسعى AHOY إلى إعادة صياغة الساحة التقنية من خلال الحلول التقنية المبتكرة التي تمهد الطريق لمستقبل أكثر ذكاءً وترابطاً.

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