الدوحة، قطر: أعلن QIB-UK، المملوك بالكامل لمجموعة المصرف، عن تعيين ريتشارد ماستي في منصب الرئيس التنفيذي. وكان ريتشارد قد تولى منصبه في يناير 2023، ويتمتع بخبرة كبيرة في قيادة النمو المستدام وإدارة التغيير والإشراف على العمليات الشاملة في مختلف القطاعات المصرفية، بما في ذلك قطاع الأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة، والقطاع التجاري، والخزينة، وأسواق العقارات. ويعزز تعيين ريتشارد ريادة QIB-UK، لما يتمتع به من خبرة تزيد عن 20 عاماً في منصب الرئيس التنفيذي لعدد من البنوك الرائدة في جميع أنحاء العالم.

ويمتلك ريتشارد خبرات متنوعة تغطي قطاعات مختلفة، ويعد خبيراً في قيادة استراتيجيات الأعمال، ومعرفته العميقة بالقطاع المصرفي وإدارته بالإضافة إلى خبرته في منطقة الخليج تحديداً حيث عمل لمدة سبع سنوات.

وبصفته الرئيس التنفيذي الجديد لـ QIB-UK، سيقود ريتشارد المؤسسة في خطوتها التالية من رحلة التميز في تقديم الخدمات والنمو المستدام وتعزيز العلاقة مع العملاء. وصرح ريتشارد أثناء زيارته التي قام بها مؤخراً إلى الدوحة قائلاً: "يشرفني أن أنضم إلى QIB-UK، وأن أكون جزءً من مؤسسة تكرس جهودها لتقديم حلول مصرفية إسلامية استثنائية. وأتطلع إلى قيادة النمو المسؤول انطلاقاً من الأساس القوي لـ QIB-UK، وتعزيز مكانتنا باعتبارنا مزود رائد للخدمات المالية الإسلامية في التمويل العقاري".

ويشتهر QIB-UK بمجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي تلبي بشكل أساسي احتياجات الأفراد ذوي الدخل المرتفعمن دولة قطر ودول الخليج. ويتخصص البنك في الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات التمويل العقاري، حيث يقدم منتجات تساعد العملاء على امتلاك أو إعادة تمويل الأصول العقارية في لندن أو مدن أخرى في المملكة المتحدة، سواء في القطاعات السكنية أو التجارية. ويقدم QIB-UK المساعدة لعملائه في مجالات مثل العناية الواجبة والامتثال والتأمين كجزء من خدمة التمويل العقاري. وتشمل المنتجات المصرفية الخاصة الأخرى الحسابات المصرفية والودائع والتمويل العقاري بالمرابحة.

ويقدم QIB-UK منتجاته وخدماته للعملاء الذين يخططون لشراء العقارات في المملكة المتحدة، بما في ذلك الشقق والمنازل المتميزة في لندن للإقامة بها أو لتأجيرها، بالإضافة إلى الأبنية السكنية أو المحافظ السكنية والمكاتب الإدارية وسكن الطلاب والفنادق والأبنية الصناعية واللوجستية والسكنية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. كما يمكن لـ QIB-UK دعم العملاء الذين يقومون بتنظيم مشترياتهم من خلال كيانات مؤسسية داخلية وخارجية، وكذلك من خلال الشراكات والأسماء الشخصية. ويضم QIB-UK فريق من المتخصصين في العقارات ليضمن لعملائه جودة الفرص المتوفرة في السوق.

كما يوفر QIB-UK لعملائه تطبيق الجوال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت لإدارة حساباتهم بشكل آمن وسلس. ويمكن للعملاء تجربة مجموعة من الميزات والخدمات عبر الجوال أو الخدمات المصرفية عبر الانترنت، بما في ذلك الاطلاع على الأرصدة، وسجل المعاملات، والتحويلات بين الحسابات، والتحويلات المحلية في المملكة المتحدة، وأسعار صرف النقد الأجنبي، والمدفوعات الدولية، وإدارة الخصم المباشر، والتحكم في التعليمات الدائمة، والوصول إلى البيانات والمراسلات الآمنة، وخيارات تسجيل الدخول البيومتري الآمن والمريح.

يقع مكتب QIB-UK في شارع مايفير 43 شارع غروسفنور، لندن، هاتف رقم 02072687200

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.qib-uk.com

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