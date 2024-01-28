الدوحة، قطر: أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق منصته المبتكرة للتجارة الإلكترونية QIB Marketplace وهي المتجر الإلكتروني من المصرف، والمتوفر حصرياً على تطبيق جوال المصرف. وتعتبر هذه الخدمة إضافة إلى القطاع المصرفي الرقمي، مما يعزز راحة العملاء ويوفر إمكانية الاستفادة من مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات بسهولة وأمان، وهو ما يبرز دور المصرف المتمثل في تقديم خدمات أكثر من مجرد الخدمات المصرفية.

يوفر المتجر الإلكتروني QIB Marketplace من المصرف تجربة تسوق شاملة ومريحة ويقدم منتجات بأسعار تنافسية. ويقدم المتجر الإلكتروني مجموعة كبيرة من المنتجات تضم أكثر من 10,000 منتج، و تشمل فئات مختلفة مثل الإلكترونيات، والأدوات المنزلية، والمنتجات الاستهلاكية، والأزياء، والعطور، والمزيد. ويمكن للعملاء الاستمتاع بخدمة التوصيل المجاني إلى المنزل على جميع مشترياتهم من المتجر الإلكتروني من المصرف، ولمزيد من الراحة تتوفر خدمة التوصيل على مدار 24 ساعة لمنتجات مختارة.

ويلتزم المتجر الإلكتروني من المصرف بدعم التجار المحليين من خلال التسويق "للعلامات التجارية القطرية" لتعزيز الصناعة الوطنية وتشجيعها، بالإضافة إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية، مما يتيح لهم الانضمام إلى المتجر الالكتروني وتوسيع نشاطهم بنجاح. وإلى جانب هذا الدعم الموجه للتجار المحليين، يدعم المصرف بشكل فعال نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المتناهية الصغرالمحلية.

توفر هذه المنصة المتطورة العديد من الميزات المصممة لتعزيز تجربة التسوق. ويمكن للعملاء التسوق باستخدام بطاقات الائتمان من المصرف، أو باستبدال نقاط أبشر بسهولة، أو الاثنين معاً. كما يمكنهم اختيار الخصم من حسابهم الجاري أو حساب التوفير الخاص بهم لدفع ثمن المشتريات أو دمجها مع استرداد نقاط أبشر. كما يتوفر للعملاء خيار شراء بطاقات الهدايا للاستخدام الشخصي أو كهدايا. ومن خلال الاستفادة من المجموعة الشاملة من خيارات الدفع المتوفرة ضمن تطبيق جوال المصرف، يتمتع العملاء بقدر أكبر من المرونة والحرية لإتمام المعاملات حسب طريقة الدفع المفضلة لديهم.

وبهذه المناسبة، أكد السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد على تركيز المصرف على الابتكار، قائلاً: "إن المصرف قد أرسى معايير جديدة لدور البنوك؛ فمع إطلاق المتجر الإلكتروني، حافظنا على ريادتنا للابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وأنشأنا نموذجاً جديداً يتمثل في تزويد عملائنا بسوق غير تقليدية تتجاوز الخدمات المصرفية. وتمثل هذه المنصة جزءاً من التزامنا بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تثري حياة عملائنا، مما يؤكد على أن المصرف يوفر لهم تحكماً شاملاً لا يقتصر على الأموال فحسب".

وأضاف السيد د. أناند: "نحن ملتزمون بدعم التجار المحليين، وتعزيز نمو الصناعة الوطنية، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وترويج العلامات التجارية القطرية".

ويعطي المصرف الأولوية للحلول الرقمية المبتكرة التي تركز على العملاء، وتقديم تجارب استثنائية، ووضع معايير جديدة للتميز في القطاع المصرفي. ويعد المتجر الإلكتروني من المصرف بمثابة شهادة على التزام المصرف بالابتكار وتعزيز التجربة المصرفية لعملائه.

يمكن تحميل تطبيق جوال المصرف عبر متاجر تطبيقات “آب ستور” و”غوغل بلاي”، و”هواوي آب غاليري”. كما يمكن للعملاء التسجيل في التطبيق بكل سهولة عبر إدخال رقم بطاقة الخصم والرقم السري الخاص بهم. يوفر تطبيق المصرف للعملاء القدرة على التحكم الكامل في حساباتهم وبطاقاتهم ومعاملاتهم وتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية عن بعد. كما يمكن لعملاء المصرف التقدم بطلب فتح حساب للمرة الأولى، والحصول على تمويل شخصي، أو بطاقة ائتمان، أو فتح حسابات إضافية عبر تطبيق جوال المصرف.

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