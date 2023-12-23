تم تصميم تطبيق QIB Lite لإجراء التحويلات والسداد بسهولة، من خلال الوصول إلى جميع الميزات والخدمات من شاشة واحدة

الدوحة، قطر: أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق تطبيق QIB Lite، وهو الإصدار المبسط الأول من نوعه لتطبيق جوال المصرف الأساسي. إلى جانب اللغتين الإنجليزية والعربية، يتوفر التطبيق بلغات متعددة. وتضع هذه النسخة الجديدة من تطبيق جوال المصرف معايير جديدة لعمليات السداد الفورية والتحويلات السهلة بأسعار صرف تنافسية.

ويمثل إطلاق تطبيق QIB Lite جزءاً من التزام المصرف بالشمول المالي، وتعزيز وصول العمال محدودي الدخل إلى الخدمات المالية. وانطلاقاً من إدراكه لتنوع أطياف المجتمع وتعدد الثقافات، قدم المصرف نسخة مبسطة من تطبيق جوال المصرف الرائد، تشمل الخدمات التي تشهد إقبالاً كبيراً والتي تحتاج إليها هذه الشريحة من العملاء بلغات متعددة، لكسر حاجز اللغة وتمكين مجموعة كبيرة من أصحاب الدخل المحدود من إدارة شؤونهم المالية على نحو مريح وآمن. يؤمن المصرف بأن الجميع يستحقون فرصة الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية، ويعكس إطلاق تطبيق QIB Lite التزامه الراسخ بتحويل هذه الرؤية إلى واقع. وعلاوة على ذلك، سيحتوي تطبيق QIB Lite على خدمة تمويلية جديدة لشريحة معينة من العملاء، تتيح لهم التقدم للحصول على تمويل راتب مقدّم فوري.

تم تصميم تطبيق QIB Lite لاستخدامه السهل ويجمع ميزات وخدمات المحددة في شاشة واحدة، وهو ما يقدم للمستخدمين خطوات واضحة وسهلة ومختصرة لتنفيذ جميع المعاملات. ويوفر الوصول فقط إلى المنتجات والخدمات المصرفية الرئيسية، مما يضمن تجربة مصرفية سهلة وسلسة.

من خلال عملية تسجيل بسيطة ومجانية، يمكن للعملاء تسجيل الدخول باستخدام نفس البيانات التي تستخدم في تطبيق جوال المصرف أو التسجيل من خلال بيانات البطاقة الشخصية والرقم السري لبطاقة الخصم من المصرف، ومن ثم الوصول بسهولة وسرعة إلى حساباتهم في المصرف والاستمتاع بمزايا أسعار الصرف التنافسية والسرعة الاستثنائية التي تتم بها التحويلات المحلية والدولية من حساب إلى حساب، وكذلك التحويلات النقدية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء إدارة مدفوعاتهم وعمليات شحن الجوال مع شبكتي أوريدو وفودافون وسداد فواتير كهرماء. ويوفر تطبيق QIB Lite أيضاً الوصول مقدماً إلى الأموال للعملاء المؤهلين لتلبية الاحتياجات المالية الطارئة من خلال ميزة تمويل الراتب مقدّماً وبشكل فوري. ويمكن للعملاء عبر تطبيق QIB Lite التحقق من الأرصدة، وإدارة بطاقات الخصم والاطلاع على سجل المعاملات، وتحديث المعلومات الشخصية.

أما العملاء الذين يرغبون في تفقُّد محفظتهم بالكامل، بما في ذلك التمويل وبطاقات الائتمان والمنتجات الاستثمارية وبرنامج المكافآت أبشر والودائع، فإن تطبيق جوال المصرف متاح لتوفير تجربة مصرفية شاملة.

وتعليقاً على إطلاق التطبيق الجديد، قال السيد د. أناند، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "يسعدنا أن نعلن عن أحداث ابتكاراتنا، وهو تطبيق QIB Lite الذي يتماشى مع جهودنا المستمرة لتلبية الاحتياجات الرقمية المختلفة والمتزايدة لعملائنا. إن مهمتنا هي تقديم تجارب مصرفية سهلة وآمنة للجميع. ومن خلال تقديم هذا الإصدار من التطبيق، نسعى إلى تعزيز المشاركة الرقمية عبر مختلف شرائح المجتمع في قطر. ويعد تطبيق QIB Lite بمثابة شهادة على التزامنا بتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية، كما يؤكد على جهودنا في تقديم الخدمات المصرفية والمستدامة التي تركز على العملاء. وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية أيضاً مع مساعينا لتعزيز الشمول المالي، وتعزيز التجربة المصرفية الشاملة لعملائنا".

وأكد السيد د. أناند أن المبادرات الرقمية التي يتخذها المصرف تتماشى مع الأهداف التي وضعها مصرف قطر المركزي، وكذلك مع رؤية قطر الوطنية 2030. وينصب التركيز الأساسي على الارتقاء بتجربة العملاء، ودعم الابتكار، وتعزيز الشمول المالي.

يتوفر تطبيق QIB Lite عبر متاجر تطبيقات “آب ستور” من آبل و”غوغل بلاي”، و”هواوي آب غاليري”. كما يمكن للعملاء التسجيل الذاتي في التطبيق بكل سهولة باستخدام البطاقة الشخصية القطرية والرقم السري لبطاقة الخصم.

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