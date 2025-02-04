دبي، الإمارات العربية المتحدة - شركة qeen.ai تواصل انطلاقتها القوية بحصد 10 ملايين دولار في واحدة من أكبر جولات التمويل الأولي بالمنطقة.

أعلنت qeen.ai، المزود الرائد لحلول الذكاء الاصطناعي الوكيل في مجال التجارة الإلكترونية، بإتمامها جمع 10 ملايين دولار في واحدة من أضخم جولات التمويل الأولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قادت Prosus Ventures الجولة الاستثمارية، بمشاركة مستثمرين بارزين مثل Wamda Capital، 10x Founders، وDara Holdings، لترفع بذلك qeen.ai إجمالي تمويلها إلى 12 مليون دولار.

تعتمد qeen.ai على تقنية متطورة لتطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ المهام بشكل ذاتي وتحسين نتائجها بناءً على سلوك المستخدم لتحقيق أفضل النتائج. الآن، يمكن لشركات التجارة الإلكترونية الاعتماد على وكلاء متخصصين في إنشاء المحتوى، التسويق، والمبيعات التفاعلية، مما يتيح أتمتة سلسلة للمهام وتحقيق أداء يفوق القدرات البشرية وأدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية. ذكاء اصطناعي بقدرات غير مسبوقة لتحفيز نمو أعمالك.

يأتي هذا التمويل الأولي لدفع استراتيجية نمو qeen.ai عبر توسيع نطاق وقدرات منصتها الذكية، وتعزيز فريقها، وجذب قاعدة عملاء أوسع. تخطط الشركة لتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين في مجالي المحتوى والتسويق ليشملوا حلولًا أكثر شمولًا، مما يساعد الشركات على مواجهة تحديات التجارة الإلكترونية بطرق أكثر ذكاءً وفعالية. التطور لا يتوقف والذكاء الاصطناعي يشكل مستقبلًا أكثر ذكاءً!

qeen.ai تنطلق من دبي برؤية عالمية لإعادة ابتكار التجارة الإلكترونية. تأسست في عام 2023 على يد خبراء الذكاء الاصطناعي مرتضى إبراهيمي، أحمد خويلة، ودينا السمحان، الذين جمعهم شغف مشترك وخبرة عالمية تمتد من Google و DeepMind إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو. بفضل مزيج فريد من الابتكار في الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، تسعى qeen.ai إلى إحداث تحول جذري في كيفية تشغيل ونمو الأعمال الرقمية، مما يمكّن الشركات من تحقيق إمكانيات غير مسبوقة في السوق.

تعليقات المؤسسين والمستثمرين :

مرتضى إبراهيمي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة qeen.ai، صرّح قائلًا:

" نفخر بالدعم الذي نحظى به من Prosus Ventures ومستثمرينا الحاليين، بينما نواصل سعينا لتحقيق رؤيتنا في أن نكون الشريك التكنولوجي الذكي الأول لقطاع التجارة الإلكترونية. من خلال تطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة وسهلة الاستخدام، نساعد الشركات التجارية الإلكترونية، بمختلف أحجامها، على التوسع، الابتكار، والازدهار في الاقتصاد الرقمي المتطور."

يشهد سوق التجارة الإلكترونية طفرة غير مسبوقة عالميًا، مدفوعًا بتغيرات سلوك المستهلك، وتطور أنظمة الدفع الرقمية، والبنية التحتية اللوجستية الذكية. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يصل حجم السوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 50 مليار دولار بحلول 2025، مع السعودية والإمارات في طليعة هذا النمو الهائل، مما يفتح أبواب الفرص للشركات الطامحة للتوسع. في صدارة هذا التحول، تقدم qeen.ai وكلاء ذكاء اصطناعي متطورين يمنحون الشركات ميزة تنافسية، من خلال تحسين العمليات، وتعزيز تجربة العملاء، وخلق فرص نمو غير مسبوقة في عالم رقمي سريع التطور.

روبين فوجد، رئيس الاستثمارات في الشرق الأوسط لدى Prosus Ventures، علّق قائلًا:

"بصفتنا أحد أكبر المستثمرين في قطاع التجارة الإلكترونية والأسواق الرقمية عالميًا، شهدنا عن قرب كيف تعيد وكلاء الذكاء الاصطناعي تشكيل مستقبل التجارة الإلكترونية وتمكين التجار عبر الإنترنت. هناك فرصة هائلة، ونؤمن بأن qeen.ai في موقع مثالي للاستفادة من هذه التكنولوجيا في عالم يرتكز على الذكاء الاصطناعي. لقد أثبتت الشركة نهجًا مبتكرًا في دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع التجارة الإلكترونية، كما يدعمها فريق مؤسس استثنائي ويتمتع بخبرة عالية، مما يمنحها قدرة كبيرة على تقديم قيمة مميزة للتجار الراغبين في تحسين تجارب التسوق الرقمي عبر مختلف الأسواق."

منذ إطلاق وكيل المحتوى الديناميكي في الربع الثاني من عام 2024، خدمت qeen.ai أكثر من 15 مليون مستخدم، وساهمت في إنشاء أكثر من مليون وصف منتج، مما مكّن التجار من تحقيق زيادة بنسبة 30% في المبيعات.

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