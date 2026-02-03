الدوحة: في خطوة لدعم جهود التحول الرقمي في دولة قطر وتحقيق التنمية المستدامة، أبرمت جامعة حمد بن خليفة شراكة استراتيجية رائدة مع شركة «كاي – qai»، وهي شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تتبع جهاز قطر للاستثمار.

وستمكّن هذه الشراكة من الاستفادة من خبرات جامعة حمد بن خليفة، حيث ستقوم شركة «كاي – qai» بدمج القدرات البحثية والابتكارية المتقدمة للجامعة بما يسهم في تعزيز مهمتها إلى تطوير بنية رقمية متقدمة وأنظمة للذكاء الاصطناعي في دولة قطر، وتمكين فرص الاستثمار في هذا المجال.

وستتعاون جامعة حمد بن خليفة، من خلال معهد قطر لبحوث الحوسبة، بشكل وثيق مع شركة «كاي – qai»، حيث ستركز الجهود المشتركة على إطلاق مبادرات بحثية في مجال تعزيز الثقة في الذكاء الاصطناعي، مع توفير مسارات لاختبار المخرجات البحثية، وتوسيع نطاق تطبيقها، وتسويقها. ويجسد هذا التعاون الاستراتيجية الأكاديمية المستقبلية للجامعة بهدف إعداد الخريجين لمواجهة عالم تشكله التقنيات الناشئة.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة: "تمثل شراكتنا مع شركة «كاي – qai» خطوة استراتيجية تعكس الدور الوطني لجامعة حمد بن خليفة في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. ومن خلال هذا التعاون، نعزز ريادتنا في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، ونسهم في تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز السيادة الرقمية للدولة. كما تُسهم هذه الشراكة في تسريع تحويل المعرفة إلى حلول وتقنيات متقدمة تدعم تنويع الاقتصاد وترسّخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي رائد لتقنيات المستقبل".

وتتولى شركة «كاي – qai» تطوير وإدارة واستثمار منظومات وبُنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي الموثوق على مستوى العالم. وباعتبارها المحرك الرئيسي لمنظومة الذكاء الاصطناعي في قطر، تعمل «كاي – qai» على تعزيز الأبحاث العالمية والبنية التحتية المتطورة للذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات ومبادرات بناء القدرات، تساهم «كاي – qai» في تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي بالقطاعات ذات الأولوية، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز تنافسي للذكاء الاصطناعي والصناعات المعتمدة على البيانات.

ومن جانبه، قال السيد عبدالله بن حمد المسند، رئيس مجلس إدارة شركة «كاي – qai»: "تمثّل هذه الشراكة مع جامعة حمد بن خليفة خطوةً استراتيجية لتعزيز طموحات دولة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي. فمن خلال دمج التميّز البحثي للجامعة وطموحات شركة «كاي – qai» العالمية في تطوير وتشغيل والاستثمار في أنظمة ذكاء اصطناعي موثوقة، فإننا نصوغ مسارًا واضحًا ينتقل بالمواهب والبحوث من المختبر إلى التطبيق العملي. ونهدف معًا إلى بناء قدرات مستدامة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوسيع نطاق حلول ذكاء اصطناعي موثوقة تُسهم في ترسيخ ريادة دولة قطر ضمن الاقتصاد العالمي للذكاء الاصطناعي".

ومن خلال تبادل المعرفة والبنية التقنية المشتركة والبرامج المتوافقة مع متطلبات القطاع الصناعي، ستعمل جامعة حمد بن خليفة وشركة «كاي – qai» على تسريع وتيرة ترجمة البحوث إلى منتجات وتطبيقات فعلية، مع العمل في الوقت نفسه على إعداد نخبة من المتخصصين المَهَرَة في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم التنويع الاقتصادي طويل الأمد في دولة قطر والارتقاء بمشهد ريادة الأعمال فيها.

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة:

ابتكار يصنع الغد

جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هي جامعة رائدة تركز على الابتكار وتلتزم بتطوير التعليم والبحوث لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر والعالم الخارجي. وتعمل الجامعة على تطوير برامج أكاديمية متعددة التخصصات وتعزيز الكفاءات البحثية الوطنية التي تقود التعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة. وتكرس الجامعة جهودها لتأهيل قادة المستقبل بعقلية ريادة الأعمال وتطوير الحلول المبتكرة التي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا على مستوى العالم.

نبذة عن شركة «كاي – qai»:

«كاي – qai» هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي مقرها دولة قطر وتتبع جهاز قطر للاستثمار. وتعمل الشركة على تطوير وتشغيل البنية التحتية والتقنيات والأنظمة المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيها، بهدف تعزيز نشر تقنيات آمنة وموثوقة في القطاعين العام والخاص على مستوى العالم.

