دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أكاديمية PwC، المختصة بتطوير المواهب والمهارات والتابعة لشركة PwC الشرق الأوسط، وبالتعاون مع معهد الإدارة المعتمد (CMI)، عن إطلاق أول برنامج للاستشارات المهنية، والذي يتيح الحصول على شهادة الاستشاري المعتمد في الإدارة (ChMC). وقد رحب البرنامج بأول دفعة تضم أكثر من 12 من المحترفين ذوي الخبرة في شهر ديسمبر, حيث بدأوا رحلتهم المرموقة نحو حصول على لقب استشاري معتمد في الإدارة.

وفي ظل التغيرات الاقتصادية الكبيرة والرؤى الوطنية الطموحة، تواصل اقتصادات الشرق الأوسط إحراز تقدم كبير في أجندات التحول. ونتيجة لذلك، تنامى الطلب على القدرات الاستشارية المحلية بشكل كبير وعبر مختلف المستويات. ومع وجود أكثر من 1,200 مستشار معتمد على مستوى العالم، وأكثر من 2,000 متعلم نشط في أكثر من 50 شركة استشارية رائدة، تعد شهادة الاستشاري المعتمد في الإدارة بمثابة معيار عالمي للتميز في مجال الاستشارات الإدارية.

ووفقاً لمؤسسة "سورس غلوبال ريسيرش" للأبحاث، من المتوقع أن تتجاوز قيمة قطاع الاستشارات في المنطقة 6 مليارات دولار هذا العام، مما يستدعي وجود استشاريين يتمتعون بمهارات متخصصة لتقديم خدمات مميزة في مجالات الكفاءة الرئيسية، ومنها: تطوير علاقات الشركاء، والتحليل الاستراتيجي، والإنجاز التشغيلي، والقيادة التحويلية. وتعتبر هذه القدرات ضرورية مع تركيز الشركات على تبنّي التطورات الرقمية المتقدمة، ومبادرات الاستدامة، وبرامج التنويع الاقتصادي.

ويهدف البرنامج إلى ضمان تزويد المستشارين بالمعرفة والمهارات اللازمة للوصول إلى أعلى معايير الخدمة في مهنتهم. ويتماشى البرنامج مع أعلى المعايير العالمية للاستشارات الإدارية، مما يتيح للمشاركين الحصول على هذه الشهادة المرموقة والمعترف بها في مجال التميز المهني. كما أنها تضمن للعملاء جودة الخدمة، والخبرة الواسعة التي يمكنهم توقعها. وأظهر استطلاع حديث أجرته CMC أن 86% من مستشاري الإدارة المعتمدين يعتقدون أن حصولهم على شهادة الاستشاري المعتمد في الإدارة يؤثر بشكل إيجابي على سمعتهم التجارية، مما يبرز قيمتها في تعزيز المصداقية والمكانة المهنية. تضم الدفعة الأولى مشاركين من خلفيات مهنية متنوعة, من مدراء المشاريع إلى رؤساء تجربة العملاء إلى مدراء الشؤون المالية في مجموعة متنوعة من القطاعات.

ويقول تيمور مير، شريك في PwC ورئيس قسم الشهادات المهنية في أكاديمية PwC: "تبحث الشركات في الشرق الأوسط عن مستشارين يتمتعون بخبرة تجارية عالمية، إلى جانب فهم عميق للاقتصاد الإقليمي. إنهم بحاجة إلى مواهب محلية يمكنها ترجمة الاستراتيجيات إلى نتائج قابلة للقياس. وبالاستفادة من الخبرات المتخصصة لشركة PwC على مدار السنين في المنطقة، وشبكتنا العالمية من الخبراء، نحن ملتزمون بتزويد المستشارين بالمهارات الاستراتيجية والتقدير المهني لقيادة التحول. إن هدفنا هو بناء ودعم جيل من المستشارين المتمرّسين لتقديم قيمة مضافة للجهات الحكومية، وصناديق الثروة السيادية، ومؤسسات القطاع الخاص في جميع أنحاء المنطقة".

ويعتبر برنامج الاستشارات المهنية الأول على مستوى المنطقة لشهادة الاستشاري المعتمد في الإدارة، وهو معتمد من معهد الإدارة المعتمد CMI، الجهة الوحيدة التي يمكنها منح صفة المعتمد. ويهدف إلى تنمية مهارات الاستشارات الأساسية، بما في ذلك حل المشكلات المتقدمة، وإدارة العملاء، والقيادة وإدارة المشاريع. ويقدم البرنامج مسارين:

دبلوم المستوى الخامس في الاستشارات المهنية مصمم للمتخصصين في بداية حياتهم المهنية الذين ينضمون إلى قطاع الاستشارات, حيث يهدف إلى بناء المهارات في تنفيذ المشاريع، ومنهجيات الاستشارات, مع التركيز على تنفيذ التغيير التنظيمي.

دبلوم المستوى السابع في الاستشارات المهنية موجه للمتخصصين من أصحاب الخبرات القيادية في المشاريع والمبادرات الكبرى, حيث يركز على تطوير مهارات متقدمة في التحول الاستراتيجي مع التركيز على الخصخصة وتطوير القطاعات الناشئة.

يمتاز كلا المسارين بنهج تعليمي مرن يجمع بين التعلم عبر الإنترنت وورش العمل الشخصية، لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتخصصين العاملين.

نبذة عن أكاديمية PwC

تختص أكاديمية PwC بتنمية المواهب وتطوير المهارات وهي تابعة لشركة PwC. إننا نلتزم بدعم النمو المستدام للمواهب في جميع أنحاء المنطقة. نعمل في مختلف أرجاء الشرق الأوسط، ونحن جزء من شبكة متنامية لأكاديميات PwC المتواجدة في أكثر من 40 دولة حول العالم.

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