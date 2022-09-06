تلتزم الشركة بنشر أهداف الاستدامة في العام 2022

دبي، الإمارات: أعلنت PubMatic، شركة مستقلة للتكنولوجيا المستقبلية والتي تقدم سلسلة توريد الإعلانات الرقمية، اليوم، عن تزويد كافة مراكز البيانات العالمية التابعة لها بنسبة 100% من الطاقة المتجددة.

ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، تشكل البنية التحتية التي تدعم الإنترنت نسبة 2.5 ٪ من استهلاك الكهرباء حول العالم. وفي شركة "PubMatic"، يحدث معظم هذا الاستهلاك ضمن 10 مراكز بيانات عالمية، والتي تشكل أكثر من 90٪ من استخدام الطاقة في الشركة. ومن خلال امتلاك وتشغيل البنية التحتية الخاصة بها، ستكون شركة "PubMatic" قادرة على التحكم بشكل أكبر في الحد من استهلاك الطاقة والاعتماد على الوقود الأحفوري.

وللوصول إلى ما نسبته 100٪ من الطاقة المتجددة، أطلقت شركة "PubMatic" استراتيجية الطاقة المتجددة والتي تضمنت التعاون مع مزودي خدمات مشتركة لمراكز البيانات ومشتريات الطاقة المتجددة المعتمدين من خلال اتفاقيات شراء الطاقة الافتراضية(vPPA) واتفاقيات التوريد بالتجزئة. ونتيجة لذلك، استثمرت الشركة بما يكفي من طاقة الرياح والطاقة الشمسية سنويًا عن كل وحدة من الكهرباء المستخدمة في عمليات مركز البيانات العالمي.

بدوره صرح راجيف جويل، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي في شركة PubMatic: " ستكون سلاسل توريد الإعلانات الرقمية في المستقبل شفافة وفعالة، ومسؤولة عن البيئة. يجب أن تركز صناعة الإعلانات على الحد من آثارها السلبية على البيئة وإعطاء الأولوية للاستدامة في البنية التحتية والممارسات التشغيلية. أنا فخور بما حققته شركة PubMatic حتى الآن، وهي مجرد خطوة أولى نحو بناء أعمال أكثر استدامة".

ويعد الإنجاز التاريخي الذي حققته شركة PubMatic جزءًا من استراتيجية الاستدامة الشاملة للشركة. بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة تدعم أيضاً رؤيةAd Net Zero ، وهي منظمة ملتزمة بالحد من تأثير الكربون خلال تطوير الإعلانات وإنتاجها وتشغيلها للوصول به إلى الصفر بحلول نهاية العام 2030. وتخطط شركة PubMatic إلى تطوير ونشر أهداف محددة بحلول نهاية العام 2022 تتعلق بتحسين الاستدامة عبر مراكز البيانات والمكاتب العالمية والتي تملكها وتشغلها الشركة، بالإضافة إلى العمليات التجارية اليومية مع العملاء والشركاء.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة PubMatic (Nasdaq: PUBM) هي شركة تكنولوجيا مستقلة تعمل على زيادة القيمة للعملاء من خلال توفير سلسلة توريد رقمية مستقبلية للإعلانات. وعبر منصة PubMatic الجانبية للمبيعات تتيح الشركة لصناع المحتوى الرقمي الرائدين عبر الإنترنت وفي كل انحاء العالم، ميزة التحكم بسهولة والوصول إلى محتوياتهم وزيادة عائداتهم من خلال تمكين مسؤولي التسويق من الوصول للزبون المستفيد بالاستعانة بمختلف أشكال الإعلانات والأجهزة لزيادة أرباحهم. منذ العام 2006، ساهم نهجنا المعتمد على البنية التحتية في معالجة البيانات في حينها واستخلاصها بكفاءة عالية. نسهم في تحقيق نتائج أفضل للعملاء ودعم العملية الحيوية لسلسة توريد الإعلانات الرقمية بشفافية من خلال تقديم الابتكارات البرمجية المرنة والقابلة للقياس.