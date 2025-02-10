أعلنت شركة "موش سوشل"، المنصة الاجتماعية الرائدة، عن استحواذها الكامل على تطبيق "Pubbles" أحد أبرز تطبيقات التواصل الاجتماعي المبكرة في المنطقة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع قاعدة مستخدميها وتعزيز تواجدها الرقمي. وجاءت هذه الصفقة انطلاقاً من النجاح الكبير الذي حققه "Pubbles" التطبيق الذي شارك تحت مظلة من مسرعة "تقدم TAQADAM" التابعة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية KAUST، وبرنامج Misk Launchpad. يعد تطبيق Pubbles رائداً في بناء مجتمعات افتراضية متخصصة وتفاعلية، وتطوير تقنيات مبتكرة، ما يجعله إضافة نوعية لإستراتيجية موش سوشل نحو التوسع. يُعد تطبيق Pubbles، الذي أُطلق عام 2020م، رائدًا في بناء مجتمعات افتراضية تفاعلية متخصصة وتطوير تقنيات مبتكرة. ومن المقرر أن تبدأ عمليات الدمج التقني بين المنصتين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وبهذه المناسبة، عبّر المهندس ورائد الأعمال عبدالرحمن مدني، المؤسس لمنصة Pubbles، قائلًا:

هذه الخطوة تمثل لحظة فارقة في رحلتنا، فمنذ انطلاقتي في هذا المشروع، كان هدفي هو تقديم قيمة حقيقية للمستخدمين ومساعدتهم على بناء تجارب تواصل أكثر تفاعلية . وإنسانية رؤية شركة رائدة تستحوذ على Pubbles وتؤمن برؤيته التقنية هو شرف كبير لي. أنا واثق أن هذا الاستحواذ سيأخذ المشروع لمستوى جديد تمامًا، مع الحفاظ على التركيز على الابتكار والجوانب التقنية التي كانت دومًا في قلب Pubbles . أشكر كل من دعمنا في هذه الرحلة، وأتطلع بشغف لرؤية ما يمكن أن يحققه Pubbles في المستقبل مع هذا الاستحواذ.

من جهته، صرح عبدالهادي العاصمي، المدير التنفيذي لشركة "موش سوشل":

"هذا الاستحواذ ليس مجرد خطوة تقنية، بل ثقافة جديدة نؤسس لها وهي بتمكين شركات قوية لأن تتحد مع بعض لنتساعد في بناء منظومة رقمية تُعزز التواصل البنّاء وتواكب تطلعات المستخدمين. نسعى من خلال هذه الصفقة إلى دمج نقاط القوة في Pubbles بتواجدهم كمنصة تواصل اجتماعي في وقت مبكر حصدوا من خلالها على عدد ممتاز من المستخدمين، و طوروا تقنيات مبهرة.".

معلومات عن موش:

مش سوشل هي منصة تواصل اجتماعي انطلقت من الرياض بتقنيات جديدة تضم أكثر من 220 ألف مستخدم. تعيد تعريف التفاعلات الرقمية عبر ميزات مبتكرة مثل اكتشاف الأماكن القريبة بناءً على موقع المستخدم، والترجمة التلقائية بـ 15 لغة، وخريطة ثلاثية الأبعاد غامرة تدمج بين العناصر الافتراضية وتفاعلات المستخدمين اللحظية. تمكّن هذه الخريطة الثورية المستخدمين من استكشاف الأشخاص والفعاليات والاتجاهات حولهم، مع تعزيز التواصل الحقيقي. تُعتبر مش سوشل الخطوة الكبيرة التالية في عالم التواصل الاجتماعي، حيث تدمج بين الفضائين الافتراضي والواقعي، وتشجع على التفاعلات الهادفة والمشاركة المحلية من خلال توفير تجربة تفاعلية فريدة.

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