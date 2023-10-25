تعاقدت شركة وينفسيتور للإستثمار والتطوير العقاري، مع شركة Post Tension Contracting (PTC) المتخصصة في تكنولوجيا البناء الحديث، لتنفيذ أعمال مشروع I Sheraton بمنطقة مصر الجديدة، بإستخدام الخرسانة لاحقة الشد "Post Tension".

بحضور كلا من هشام ابراهيم المدير التنفيذي لشركة وينفسيتور للإستثمار والتطوير العقاري و المهندس/ محمد شريف مدير المكتب الفني بالشركة، والدكتور مهندس/ احمد غنيم المدير التنفيذي لشركة PTC.

وقال هشام إبراهيم المدير التنفيذي، أن شركة "وينفسيتور" تحرص دائمًا على عقد شراكات مع كبرى الشركات لضمان تنفيذ مشروعاتها وفق الجدول الموضوع وبأعلى مستوى من الجودة، وفي ضوء حرص الشركة على توفير أفضل الحلول الذكية لعملائها.

وأوضح أن الشركة تتطلع دائما لتقديم منتج عقاري متميز وفريد من نوعه فى منطقة الشيراتون بمصر الجديدة، من خلال توفير كافة الخدمات والمتطلبات لتحقيق أعلى معدلات الجودة فى المنتج العقاري المقدم من الشركة إلى عملائها بإستخدام أحدث تقنيات التشييد والبناء.

وقال المهندس محمد شريف مدير المكتب الفني بالشركة: "نحن سعداء بالشراكة مع اسم موثوق به وله سابقة أعمال كبيرة فى السوق المصري، موضحًا أن الشركة تعمل بنظام تكنولوجيا البناء الحديث وهو ما يتوافق مع خطتنا وأهدافنا تجاه العملاء.

وأشار إلى أن نظامPost Tension بإستخدام الخرسانة لاحقة الشد يعمل على تقليل البلاطات وسماكة الإنشاءات مما يسهم فى توفير مساحات واسعة فى الوحدة السكنيةـ

بالإضافة إلى مسافات بين الأعمدة فى الجراجات، منوهًا أن هناك عددًا من الدول تعمل بنظام Post Tension وتم العمل به داخل مصر فى عدة مشروعات بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

وقال الدكتور مهندس أحمد غنيم المدير التنفيذي لشركة PTC، إن الشركة نجحت فى التعاقد مع شركة وينفسيتور للإستثمار من أجل خوض تحدي جديد في تنفيذ مشروع I Sheraton باستخدام تكنولوجيا البناء الحديث بنظام الخرسانة لاحقة الشد.

و أوضح أن البدء فى العمل بنظام Post Tension فى مصر عام 2007، وانطلق أعمال الشركة بتنفيذ مشروعات بإستخدام هذا النظام عام 2012 فى عددًا من المشروعات فى السعودية، إلى أن نفذّت أولى مشروعاتها فى مصر عام 2015، مشيراً إلى أن الشركة نجحت فى تنفيذ مشروعات CBD (CHINA BUILDINGS - SUN CAPITAL - ALAMIEN TOWERS – SERAFY - THE GATE MALL - ARABELLA MALL - RIXOS SEAGATE - NOVOTEL HOTEL باستخدام نظام Post Tension، وتعمل حاليًا فى تنفيذ مشروع مارينا تاورز وعدد 5 ابراج في مدينة العلمين الجديدة.

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