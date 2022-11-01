- يواصل الناقل الوطني لسلطنة عمان استخدام منصة سيبر سونيك لخدمات الركاب (PSS) لإدارة العمليات الأساسية ودفع عجلة النمو

- يواصل الناقل تقديم محتواه من خلال سوق سيبر للتسويق وبيع خدمات السفر عالميا

- يناقش الطيران العماني وسيبر التعاون المستقبلي فيما يتصل بالتحول الرقمي بما في ذلك البيع بالتجزئة والتوزيع عبر منصة (NDC)

مسقط، سلطنة عمان وساوث ليك، تكساس - أعلنت سيبر (والمسجلة باسم SABR ناسداك)، الشركة الرائدة في مجال البرمجيات والتكنولوجيا لإدارة صناعة السفر العالمية، والطيران العماني، الناقل الوطني لسلطنة عمان، عن إعادة تأكيد العلاقة التاريخية والقيّمة القائمة بين الشركتين، وذلك من خلال توقيع اتفاقية طويلة الأمد لمتابعة تنفيذ الأهداف الإستراتيجية.

وبموجب هذه الإتفاقية، تم تجديد نظام سيبر سونيك لخدمة العملاء (PSS) الخاص بالطيران العماني وكذلك منح تمديد إضافي لاتفاقية نظام التوزيع العالمي الخاص بالشركة لعدة سنوات، مما سيضمن استمرار الطيران العماني في الاستفادة من تكنولوجيا سيبر وقدرات البيع بالتجزئة، وسوقها العالمي لدفع مسيرة التحول التكنولوجي الرقمي قدما.

من خلال تجديد اتفاقية نظام خدمة العملاء PSS الحصرية، والاستثمار في واجهات برمجة التطبيقات الرقمية الخاصة بنظام سيبر، سيتمكن الطيران العماني من نشر إستراتيجيته الرقمية للبيع بالتجزئة وزيادة نمو الإيرادات وأيضا قدرات الخدمة الذاتية. علاوة على ذلك، تساعد خدمة الاتصال الرقمي الطيران العماني على تسريع وتيرة تحوله الرقمي وتقديم المنتجات إلى السوق بسرعة، مما يوفر قابلية التوسع والمرونة عبر نقاط الاتصال الرقمية، مثل موقع الويب والتطبيق المحمول.

حول ذلك قال روشان مينديس، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة سيبر لحلول السفر: "هناك حاجة إلى تبني نهج جديد للبيع بالتجزئة بالنسبة لجميع مشغلي نظام السفر الحيوي لتحقيق النجاح في مشهد أكثر تنافسية. سيحقق نهج البيع بالتجزئة الذكي هذا تميز العلامات التجارية للموردين، وإضفاء الطابع الشخصي على عروضهم عبر جميع القنوات، والسماح للوكالات بالتسوق بكفاءة، ومقارنة العروض المتطورة على نحو متزايد، وأخيرًا استفادة المسافرين من تجربة محسّنة مع المزيد من الخيارات والشفافية. وبينما تركز سيبر على تقديم حلول بيع بالتجزئة أكثر ذكاءً لتلبية توقعات المسافرين المتغيرة، نحن فخورون لقدرتنا على مساندة الطيران العماني لتحقيق رؤيته التحويلية".

يُمكِّن تجديد اتفاقية التوزيع الخاصة بالطيران العماني الناقل من مواصلة توسيع نطاق وصوله إلى شبكة سيبر القيمة من المشترين العالميين مع ضمان حصول أولئك المتصلين بالشبكة على أسعار تنافسية ومحتوى

شركة الطيران الشامل، بما في ذلك الخدمات الإضافية، وعروض نظام قدرة التوزيع الجديدة NDC مستقبلا.

من جانبه قال عبودي ناصر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الطيران العماني: "يسعدنا أن نعلن عن تجديد اتفاقيتي نظام خدمة العملاء (PSS) ونظام التوزيع العالمي (GDS) مع سيبر، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا لصناعة السفر والسياحة العالمية. يعمل الطيران العماني مع سيبر على تعزيز قدرات البيع بالتجزئة الذكية عبر تطبيق IBE والجوال الجديد والمُجدَّد، والذي يضمن لضيوفنا تحقيق أقصى استفادة من المنتجات المصممة خصيصا لهم من قبل الطيران العماني. لقد لعبت سيبر دورًا أساسيًا أيضًا في رقمنة عملياتنا التجارية بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الحالية، ذلك لضمان تمتع ضيوفنا بتجربة حجز سهلة وسلسة."

وأضاف: "وحول عمليات التوزيع العالمي، سيسمح تكامل نظام قدرة التوزيع الجديدةNDC وواجهة برمجة التطبيق API المقترحة مع نظام التوزيع العالمي من سيبر لشركاء السفر من اتخاذ القرار الأمثل لضيوفنا. يأتي هذا التجديد في وقت مثير للطيران العماني، حيث يشهد الطلب العالمي على السفر ارتفاعا بعد ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ-19، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا في المستقبل لدعم الاحتياجات المتطورة باستمرار لناقلنا الجوي".

هذا وكان الطيران العماني قد أعلن مؤخرًا عن انضمامه إلى تحالف Oneworld® بحلول عام 2024، ما سيعزز من مكانة التحالف الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.

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