​​​​​​سان فرانسيسكو، كاليفورنيا: أعلنت Propeller، شركة رأس المال الجريء التي تركز على الاستثمار في قطاعي الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، عن نجاح النسخة الأولى من Kernel Camp، وهو برنامج إقامة مكثفة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة، وتمت استضافته في وادي السيليكون.

أتمّت خمس شركات ناشئة من تونس والمغرب والأردن ومصر ثمانية أسابيع متواصلة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، استفادت خلالها من برامج تطوير مكثفة، وجلسات إرشادية مع خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى فرص للتواصل مع مستثمرين عالميين.

تم اختيار هذه الشركات الخمس من بين أفضل 3% من المتقدمين، وهي تعمل في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأدوات المطورين، والأمن السيبراني:

OORB (تونس): منصة لمراقبة أداء الروبوتات، ترصد كل عملية تشغيل وتقيّم موثوقيتها وتحدد أسباب أي خلل في الأداء.

منصة لمراقبة أداء الروبوتات، ترصد كل عملية تشغيل وتقيّم موثوقيتها وتحدد أسباب أي خلل في الأداء. Techbible (المغرب): منصة لإدارة منظومة البرمجيات والذكاء الاصطناعي داخل الشركات، تتيح تتبع الأدوات والتكاليف والاستخدام الفعلي لكل منها.

منصة لإدارة منظومة البرمجيات والذكاء الاصطناعي داخل الشركات، تتيح تتبع الأدوات والتكاليف والاستخدام الفعلي لكل منها. FirstFlow (الأردن): تطبيق يعمل ضمن واجهات الدردشة الذكية لتهيئة المستخدمين الجدد، يوجّههم خطوة بخطوة منذ أول تفاعل حتى الاستخدام الكامل للمنصة.

تطبيق يعمل ضمن واجهات الدردشة الذكية لتهيئة المستخدمين الجدد، يوجّههم خطوة بخطوة منذ أول تفاعل حتى الاستخدام الكامل للمنصة. Nexguards (مصر): منصة لمحاكاة الهجمات الإلكترونية وتدريب موظفي المؤسسات على التعامل معها، باستخدام سيناريوهات مخصصة لكل بيئة عمل.

منصة لمحاكاة الهجمات الإلكترونية وتدريب موظفي المؤسسات على التعامل معها، باستخدام سيناريوهات مخصصة لكل بيئة عمل. Flowbrave (المغرب): منصة لأتمتة العمليات التشغيلية وتحويل الإجراءات الثابتة إلى خطط سير عمل ذكية وديناميكية.

على مدار فترة الإقامة، التقى المؤسسون بمسؤولين تنفيذيين ومستثمرين بارزين في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال عشاءات إرشادية أسبوعية ضمّت نخبة من الروّاد من Airbnb وMeta وOpenAI وJP Morgan وCartesia وRho وLux Capital وMozilla Ventures وPlug and Play وMentors Fund.

كما شارك المؤسسون في فعالية خاصة جمعتهم بمستثمرين ملائكيين في مقر بنك وادي السيليكون، وأتاحت لهم عرض مشاريعهم أمام مجموعة مختارة من المستثمرين. إلى جانب ذلك، زار المشاركون عددًا من شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون، ما أتاح لهم الاطلاع عن قرب على ثقافات الشركات والبيئات التشغيلية التي تقف وراء بعض أكثر شركات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات تأثيرًا في العالم.

قال زيد الفرخ، المؤسس والشريك الإداري في Propeller: "نؤمن بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتضن مؤسسين مؤهلين لبناء شركات مؤثرة عالميًا، لكن الموهبة وحدها لا تكفي. صُمّم برنامج Kernel Camp لإشراك هؤلاء المؤسسين في المنظومة التشغيلية والمجتمعات التقنية التي لعبت دورًا محوريًا في تسريع نمو أكثر الشركات الناشئة طموحًا."

وأضاف هاني عزام، الشريك في Propeller: "لطالما آمنّا بقدرة المؤسسين العرب على المنافسة عالميًا؛ وبفضل البيئة الداعمة التي وفرها برنامج Kernel Camp، تحول هذا الإيمان إلى واقع ملموس أثبتته هذه الدفعة بكل جدارة."

اختُتم البرنامج بعرض تقديمي نهائي في الثلاثين من مايو، قدّمت فيه الشركات الخمس مشاريعها أمام الحضور، وتبعه جلسة حوارية حول حضور المواهب العربية المتنامي في وادي السيليكون، شارك فيها أحمد رشاد من Perle AI وأحمد سعد الدين من Corgea (YC S23)، إلى جانب حوار خاص مع وسيم الشيخ، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة Writer.

وتستعد Propeller لإطلاق النسخة الثانية من برنامج Kernel Camp، مواصلةً مسيرتها في دعم المؤسسين الاستثنائيين من المنطقة وتمكينهم من الانخراط في قلب منظومة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العالمية.

نبذة عن Propeller

تأسست عام 2017، وهي شركة استثمار جريء عالمية تركز على الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، خاصة في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأدوات المطورين. تعمل الشركة من مكاتبها في عمان والرياض وبوسطن ووادي السيليكون، وقد أطلقت مؤخرًا صندوقها الثالث بقيمة 50 مليون دولار لدعم الابتكار العابر للحدود.

الموقع الإلكتروني: https://propellerinc.me/

للتواصل الإعلامي: media@propellerinc.me

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