• تهدف الاستراتيجية إلى إحداث تحول في حياة المليارات من البشر وتسريع نمو قطاع إنترنت الأشياء

• توفير خدمات اتصال مستمر ومنخفض الكلفة عبر شبكات الأقمار الصناعية متعددة المدارات للمجتمعات التي تعاني من نقص أو انعدام تلك الخدمات حول العالم

• تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الياه سات الرامية إلى التوسع في قطاعات جديدة تحمل آفاق نمو عالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، المزود الرائد لحلول الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، استراتيجيتها الطموحة للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D) - Project SKY، للارتقاء بمستوى الاتصال العالمي من خلال تمكين مستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء في جميع أنحاء العالم من الاستفادة من القدرات المتفوقة لتقنيات الفضاء أينما كانوا.

وتأتي هذه الخطوة الهادفة لإعادة رسم ملامح قطاع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتبشر هذه الاستراتيجية الرائدة بفصل جديد في مسيرة نمو شركة الياه سات في المستقبل، حيث ستستخدم معايير التكنولوجيا المفتوحة لدفع حدود الاتصال وتلبية الحاجة العالمية لاتصالات شاملة وموثوقة ودعم الجهود العالمية لسد الفجوة الرقمية. ومن المنتظر أن تساعد هذه الخطوة في ربط مليارات الأشخاص والأجهزة عبر شبكات الأقمار الصناعية متعددة المدارات.

ويشمل Project SKY مرحلتين:

- المرحلة الأولى: تخطط "الياه سات" لتوفير إمكانات الصوت والمراسلة هذا العام قبل إطلاق إمكانات الرسائل النصية وإنترنت الأشياء على الهواتف الذكية في العام 2025، وذلك باستخدام أقمار الياه سات في المدار الأرضي الثابت والتي تشمل الثريا 2 والثريا 3 والثريا 4، علماً أنه من المنتظر إطلاق قمر الثريا 4 في وقت لاحق من العام الجاري.

- المرحلة الثانية: المعروفة باسم Project BlueStar، حيث تهدف "الياه سات" إلى تمكين الاتصال الكامل والمباشر بين الأجهزة وشبكة الأقمار الصناعية عبر شبكة أقمار صناعية مُتنامية ومستدامة .

وتتضمن استراتيجية Project SKY ركيزتين شاملتين تغطيان ثلاثة تطبيقات رئيسية هي الصوت والرسائل النصية والبيانات. وستتيح الياه سات الفرصة لعملائها وعشاق التكنولوجيا لإلقاء نظرة عن قرب على محفظة منتجاتها وحلولها المبتكرة لاتصال الأجهزة المباشر بالأقمار الصناعية، وذلك خلال مشاركتها في الملتقى العالمي للهواتف المتحركة 2024 الذي سيقام في برشلونة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي هذا السياق قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: "يسعدنا إطلاق استراتيجية الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية، التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات الفضائية، من خلال تزويد مليارات الأشخاص والشركات في مختلف القطاعات بالاتصال السلس والموثوق والفعال. وتُعدّ هذه الخطوة المفصلية جزءاً مهماً وأساسياً من استراتيجية النمو التوسعية لدى الياه سات. لقد طورنا استراتيجية الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية Project SKY من خلال تحديد نقاط قوتنا وقدراتنا بعناية والاستفادة من خبراتنا لمواكبة ظروف السوق المتغيرة".

وأضاف الهاشمي: "يتيح الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية لعدد أكبر من الأشخاص وخاصة في المناطق النائية الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات التي ستغير حياتهم بشكل إيجابي. ونعمل بكل جد على ترسيخ مكانة الياه سات كشركة رائدة في هذا القطاع وتوفير فرص النمو جذابة. وتعتبر هذه الخطوة لحظة ملهمة بالنسبة لنا، خاصة وأننا بصدد فصل جديد في رحلتنا من خلال الاندماج المحتمل مع شركة بيانات لإنشاء شركة عالمية رائدة في مجال تقنيات الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي".

والجدير بالذكر أن استراتيجية "الياه سات" المتميزة للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية، ستعزز نهجها الاستباقي لمواكبة تغيرات السوق والاستفادة من التقنيات المتطورة. وتعتبر شركة "الياه سات" في مكانة متميزة لتوفير خدمات الاتصال عالية الجودة عبر شبكتها الحالية والمستقبلية من الأقمار الصناعية، والتي من شأنها أن تدعم مختلف المجالات مثل التعليم الإلكتروني وخدمات الرعاية الصحية عن بعد في المجتمعات التي تعاني من نقص أو انعدام خدمات الاتصالات.

#بياناتشركات

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نبذة عن الياه سات

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. ("الياه سات") هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا. ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في العام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر "الثريا 4"، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر إطلاقه في العام 2024 على أن يبدأ خدماته بحلول العام 2025. وعلاوة على ذلك، فقد بدأت "الياه سات" في العام 2023 تصنيع قمرين صناعيين جديدين للاتصالات يعتمدان على البرمجيات، وهما الياه 4 والياه 5، ومن المتوقع إطلاقهما عامي 2027 و2028 على الترتيب.

ملاحظة

في 18 ديسمبر 2023، صوّت مجلسا إدارة شركتي "بيانات" و"الياه سات" على رفع توصية لمساهمي الشركتين بالموافقة على الاندماج. ويهدف الاندماج المقترح لإنشاء شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستواصل "بيانات" و"الياه سات" العمل بشكل مستقل إلى حين الحصول على الموافقات التنظيمية واكتمال عملية الاندماج، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في منتصف العام 2024. لمزيد من المعلومات يُمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للاندماج عبر الرابط التالي: www.asharedambition.com