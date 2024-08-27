في إطار حرصه على تشجيع ثقافة الادخار بين جميع شرائح المجتمع، وخاصة الشباب، أعلن بنك وياي، أول بنك رقمي في الكويت، عن إطلاق "حصالة Pro"، وهي أداة ادخار مبتكرة مصممة لمساعدة العملاء على زيادة مدخراتهم بمعدل فائدة سنوي تنافسي.

وتتوفر أداة "حصالة Pro" الجديدة الآن لمستخدمي تطبيق وياي، حيث يمكنهم إنشاء ما يصل إلى 5 حصالات توفير متنوعة بين العادية وPro، ومن ثم الدخول والتوفير في هذه الحصالات بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة داخل التطبيق والبدء في تعبئتها بنقرة واحدة. وكلما زاد المبلغ الذي يحتفظون به في "حصالات Pro" الخاصة بهم، وطالت مدة الاحتفاظ به في الحصالة، زادت الفائدة التي يحصل عليها العملاء بمرور الوقت.

وتتيح هذه الأداة الجديدة للعملاء الحصول على فوائد شهرية على مدخراتهم والتمتع بمرونة لا مثيل لها، مع توفر المزايا الرئيسية التالية:

معدل فائدة سنوي تنافسي: سيحصل العملاء على فوائدهم شهريًا، حتى يتمكنوا من زيادة مدخراتهم وأرباحهم.

عدم وجود حد أدنى للرصيد: لا يوجد حد أدنى للتوفير، ما يجعل الفائدة متاحة للجميع.

مرونة عمليات السحب: يمكن للعملاء سحب أرصدتهم في أي وقت، بما يضمن الوصول إلى أموالهم بشكل كامل، مع تغيّر نسبة الفائدة الخاصة بهم وفقًا لذلك.

التحويلات المتكررة: سيتمكن العملاء من تحديد تحويلات أسبوعية أو شهرية تلقائية من حساباتهم في وياي إلى "حصالات Pro " الخاصة بهم، وهذا ليضمن لهم توفير أكثر وفائدة أكبر.

" الخاصة بهم، وهذا ليضمن لهم توفير أكثر وفائدة أكبر. الشفافية التامة: تضمن هذه الخدمة المحدثة الشفافية الكاملة، وتوفر لمستخدمي التطبيق أداة حسابية لمعرفة كيفية نمو مدخراتهم بمرور الوقت وما هي الفائدة المتراكمة التي يحصلون عليها.

التخصيص الشخصي: يمكن للعملاء تخصيص حصالات التوفير باستخدام الاسم والصورة المفضلة لديهم ووضع أهداف توفير شخصية للوصول إليها، بما يسهم في التحفيز المستمر على الادخار ومتابعة تقدمهم.

وتعليقاً على ذلك، قالت رئيس بنك وياي، آمال الدويسان: "تم تصميم خدمة (حصالة Pro) لتلبية احتياجات عملائنا، حيث تهدف إلى تمكينهم من تنمية مدخراتهم دون عناء مع الحفاظ على المرونة والتحكم في أموالهم بشكل كامل".

وتعكس "حصالات Pro" الجديدة التزام بنك وياي بتقديم حلول مبتكرة ومخصصة لتلبية احتياجات العملاء، ومواصلته تعزيز رفاهيتهم المالية من خلال تقديم هذا المنتج الادخاري، والمتسم بالمرونة والشفافية.

للمزيد من المعلومات عن "حصالة Pro" الجديدة، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.weyaybank.com أو تحميل تطبيق بنك وياي على الموبايل.

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