أعلنت السعودي الألماني الصحية (SGH)، إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن حصول مركز السعودي الألماني الصحية للتميز في التعليم التمريضي المستمر (CNE) على جائزة التميز Premier Awardمن مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض (ANCC) المرموق، لتكون بذلك أول مؤسسة خارج الولايات المتحدة الأميركية تنال هذا التقدير، مجسدةً التزامها المستمر بالتميز في التطوير المهني لقطاع التمريض.

وتكرم هذه الجائزة التي تقدمها أكبر هيئة اعتماد للتطوير المهني المستمر للتمريض (NCPD) على مستوى العالم، المؤسسات المعتمَدة التي تتميز في تقديم برامج تعليمية عالية الجودة وتبدي تميزاً عالياً في أداء خدماتها التمريضية، مما يجعلها أشبه بأمثلة نموذجية في مجال التطوير المهني المستمر للتمريض يمكن للمؤسسات الأخرى أن تحذو حذوها في مسار التميّز.

ونالت السعودي الألماني الصحية هذا التكريم الدولي من قبل قيادة مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض خلال قمة التطوير المهني المستمر للتمريض التي انعقدت في مدينة نيو أورليانز الأمريكية في 29 أكتوبر بحضور نخبة من المتخصصين في قطاع التمريض وعدد من الشخصيات المرموقة من جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، قال مكارم صبحي بترجي، الرئيس العام ونائب رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية: "هذه الجائزة هي أكثر من مجرد تكريم، فهي تجسد حرصنا واهتمامنا المتواصل بالتعليم والتدريب التمريضي وسعينا المستمر للتميز في قطاع الرعاية الصحية. وهي بمثابة تأكيد جديد على كمية الشغف والإخلاص الذي تقدمه كل كوادرنا في تعاملها مع مرضانا من أجل دعمهم ورفع معنوياتهم. هنالك غاية واحدة نعمل جميعاً على تحقيقها وهي تتمثل بإحداث أثر إيجابي على صحة الناس والتخفيف من آلامهم، لكي نحول حياتهم نحو الأفضل ونبني مستقبلًا أكثر إشراقًا لمجتمعنا".

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد شبل، الرئيس التنفيذي لـ "السعودي الألماني الصحية": "يمثل نيل السعودي الألماني الصحية لهذه الجائزة إنجازًا كبيرًا، ويعكس التزامنا بتعزيز النتائج الصحية لمرضانا وللمجتمع ككل، وقد أثبتت عملية التقييم الصارم التي نتبعها بأننا لا نكتفي بتحقيق معايير مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض بل نتجاوزها أيضاً، مما يحفزنا على الاستمرار بتقديم الرعاية المتميزة والمضي قدمًا في رحلة التميز".

وبدورها، قالت إيمان القوتلي، الرئيس التنفيذي للتمريض لدى السعودي الألماني الصحية: "يشرفنا أن نحصل على هذا الاعتماد الرفيع الذي يشجعنا على مواصلة بذل أقصى الجهود وإرساء معايير جديدة للتميز في مجال التمريض، ترسيخاً لشعارنا الأصيل " نرعاكم كأهالينا " والتزامنا المستمر بتبني الممارسات المبتكرة والبرامج التنموية التي تعزز وصول الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع".

ويأتي هذا التكريم ليجسد حرص السعودي الألماني الصحية على تقديم خدمات وبرامج تنموية استثنائية دعماً لخطتها الاستراتيجية المتمثلة في أن تكون في طليعة المؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية في المنطقة، واستمراراً لسعيها الدؤوب نحو تحقيق المزيد من النمو والتميز.

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