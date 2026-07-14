وليد زكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PRE Group

مبادرة يلا ساحل ستوفر منصة موحدة تجمع الفعاليات والخدمات والتجارب المختلفة لتسهيل تجربة الزائر

خطة لإنشاء 6 فنادق عالمية بطاقة 3500 غرفة و8000 شقة فندقية.. والانتهاء من التعاقد مع علامات دولية

يشهد مشروع "تلال الساحل" قريبًا الإعلان عن مشروع فندقي جديد

كشف وليد زكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PRE Group، عن توجه الشركة لتعزيز تواجدها في قطاع الضيافة والفندقة بالتوازي مع نشاطها العقاري. وجاء ذلك خلال مشاركته في حفل إطلاق مبادرة "يلا ساحل"، والتي تعد الشركة أحد الرعاة والمطورين الأساسيين المشاركين فيها، بقيادة رجل الأعمال نجيب ساويرس، وبمشاركة نخبة من قادة وعمالقة التطوير العقاري والاستثمار في مصر، من بينهم: "أورا ديفلوبرز مصر"، "بالم هيلز"، "ماونتن فيو"، "جي للتطوير العقاري (G Developments)"، "إم سكويرد (M Squared)"، "ليبرتي"، و"سوان ليك" التابعة لشركة حسن علام العقارية، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، إلى جانب شركاء استراتيجيين مثل "بيبسيكو مصر"، "مصر للطيران"، وخدمة "التاكسي الجوي (Air Taxi)".

وأكد زكي خلال المؤتمر الصحفي أن مبادرة "يلا ساحل" تستهدف في المقام الأول توحيد جهود المطورين والشركاء للترويج للساحل الشمالي تحت علامة ترويجية واحدة، موضحاً أن المبادرة ستوفر منصة موحدة تجمع الفعاليات والخدمات والتجارب المختلفة لتسهيل تجربة الزائر. وأشار إلى أن الهدف الأسمى هو جذب السائح المصري والعربي والأجنبي وتحويل الساحل الشمالي إلى وجهة سياحية عالمية مستدامة، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل على إطالة الموسم السياحي ، بما يدعم استمرار النشاط الاقتصادي والسياحي بالمنطقة لفترات أطول على مدار العام.

أشار زكي إلى أن الشركة تعاقدت خلال الأشهر الماضية مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية لإعداد رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من محفظة أراضيها المتميزة بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي والعين السخنة ومرسى علم، موضحاً أن الدراسات أوصت بإنشاء ستة فنادق فاخرة داخل مشروعات الشركة بطاقة 3500 غرفة في السخنة ومرسى علم والساحل الشمالي وغرب القاهرة والقاهرة الجديدة يضاف لها نحو 8000 شقة فندقية، من بينها مشروع فندقي جديد في "تلال الساحل" سيتم الإعلان عنه قريبًا، كما أكد الانتهاء من التعاقد مع عدد من العلامات الفندقية العالمية، تمهيداً للإعلان عن تفاصيلها قريباً.

وفي سياق متصل، أضاف زكي أن الشركة أطلقت مشروع Covaya ضمن "تلال السخنة"، والذي يضم وحدات سكنية فندقية حظيت بإقبال قياسي وملحوظ؛ حيث تم طرح وبدء بيع وحدات المشروع بالكامل خلال أقل من ثلاثة أشهر. وأكد أن النجاحات المتتالية تدفع الشركة نحو آفاق جديدة، حيث تستهدف PRE Group خلال الربع الأول من عام 2027 الإعلان عن توسع استثماري في قطاع الفنادق عبر أرض الشركة في منطقة "مرسى علم"، من خلال إنشاء أول مجمع فندقي متكامل للشركة، تماشياً مع رؤية الدولة لدعم القطاع السياحي وتنمية الوجهات الشاطئية العالمية.

هذا وتستهدف مبادرة "يلا ساحل" توحيد الجهود التسويقية والاستثمارية بين أبرز المطورين والشركاء، لإعادة ترسيخ مكانة الساحل الشمالي كوجهة سياحية واستثمارية عالمية تعمل على مدار العام وليس في فصل الصيف فقط. وترتكز المبادرة على صياغة هوية ترويجية موحدة للمنطقة، وتنسيق الفعاليات والخدمات المشتركة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحة الوافدة وجذب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.