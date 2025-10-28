أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة سوفيرين PPG، المزود الرائد في المنطقة لخدمات تأسيس الأعمال والخدمات المؤسسية عن بيانات جديدة تسلّط الضوء على توجه المستثمرين الدوليين والإقليميين نحو أسواق الطاقة في الخليج قبيل معرض ADIPEC 2025.

تشير النتائج إلى مسار واضح للمستثمرين في المنطقة: حيث تواصل أبوظبي العمل كنقطة الدخول الطبيعية للشركات العالمية في قطاع النفط والغاز في حين تظهر قطر والمملكة العربية السعودية وعُمان بشكل متزايد كوجهات استراتيجية للتوسع والنمو.

وتُظهر بيانات سوفيرين PPG أن أكثر من 50% من جميع الاستفسارات المتعلقة بأبوظبي خلال العام الماضي كانت مرتبطة بشركة أدنوك وبالنظام البيئي الأوسع للنفط والغاز، مما يعزز مكانة الإمارة كمحور رئيسي لدخول الأسواق الدولية وتحقيق النمو الإقليمي. وتعكس قاعدة عملاء الشركة انتشاراً دولياً قوياً حيث يشكل كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا حوالي 21% من إجمالي العملاء الحاليين.

وتشمل الاستفسارات مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك المعدات المتخصصة والخدمات البحرية والبحرية البعيدة عن الشاطئ والاستشارات البيئية واستدامة الطاقة والخدمات اللوجستية وتقنيات الطاقة.

تظل تصاريح الأمن الخاصة بـ CICPA أكثر الاستفسارات شيوعًا في أبوظبي إلا أن غالبية الشركات تفشل في الحصول عليها حيث تصل نسبة غير المؤهلين إلى 95% بسبب مشكلات في الهيكلة أو سوء فهم لمتطلبات أدنوك. وهذا يبرز أهمية الحصول على استشارات متخصصة في وقت مبكر لضمان الأهلية وتحسين معدلات النجاح.

على المستوى الإقليمي، برزت قطر كسوق قوية تالية مع تدفق الاستفسارات التي تعتمد بشكل كبير على المشاريع. وعادةً ما تشهد السوق زيادات ملحوظة بعد الإعلانات الكبرى حيث ارتفعت الاستفسارات بنسبة 19.2% خلال فترات الذروة في حين يبلغ المتوسط الحالي حوالي 5.4%، مما يعكس الترابط المباشر بين السوق وجداول المشاريع. وتشمل الأنشطة في قطر توزيع الغاز والبتروكيماويات والمواد الصناعية وتوريد خطوط الأنابيب. ومن اللافت أن الشركات الآسيوية بدأت تمنح قطر أولوية على الإمارات كنقطة دخول أولى، معكوسة بذلك الاتجاه التقليدي الذي يبدأ بالتأسيس في أبوظبي قبل التوسع في دول الخليج.

كما تجذب السعودية اهتمامًا متزايدًا لا سيما في خدمات ما بعد الإنتاج ومشاريع التحول في قطاع الطاقة، بينما تسعى عُمان لتأكيد مكانتها كمركز متخصص للاستكشاف upstream والدعم البحري ومشاريع الطاقة المتجددة ضمن إطار رؤية 2040.

تستفيد سوفيرين PPG بخبرتها العميقة في دخول الأسواق والتراخيص وهيكلة الشركات، لتحويل هذه الرؤى إلى إرشادات عملية تساعد المستثمرين على التعامل مع المتطلبات التنظيمية المعقدة والوصول إلى الفرص عالية القيمة وإطلاق عمليات مستدامة عبر دول الخليج.

وقال سيمون غوردون من سوفيرين PPG: «تظهر بياناتنا نمطًا واضحًا: تبدأ معظم الشركات الدولية بإنشاء حضورها أولًا في أبوظبي لكن التوسع إلى قطر وأسواق الخليج الأخرى أصبح الآن على رأس الأولويات. هذا يبرز قوة دور الإمارات كبوابة رئيسية ويعكس حجم الفرص المتاحة في المنطقة للشركات المستعدة للالتزام بالنمو طويل الأمد».

وأكدت سوفيرين PPG أنه على الرغم من قوة الفرص المتاحة، فإن كل سوق يتميز بمتطلباته الخاصة ومعاييره العالية للحوكمة، بدءًا من الموافقات التنظيمية وصولًا إلى التراخيص القطاعية المحددة. وتضمن هذه المعايير الانتقائية أن يظل الخليج واحدًا من أكثر الوجهات العالمية موثوقية ومرونة للاستثمار في قطاع الطاقة.

ومع استعداد معرض ADIPEC 2025 لاستضافة قادة الطاقة العالميين في أبوظبي، تقدم رؤى سوفيرين PPG لمحة دقيقة عن اتجاهات المستثمرين التي تشكّل قطاع النفط والغاز في الخليج، والمسارات التي تتبعها الشركات للنمو والتوسع عبر المنطقة.

-النهاية-

عن شركة سوفيرين

تأسست سوفيرين في جبل طارق عام 1987 ومنذ ذلك الحين نمت لتصبح واحدة من أكبر مقدمي الخدمات المستقلة للشركات والخدمات الائتمانية على مستوى العالم. ندير حاليًا أكثر من 20,000 عميل، يشملون شركات ورواد أعمال ومستثمرين أفراد أو ذوي الثروات العالية وعائلاتهم، مع أصول تحت الإدارة تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار.

https://www.sovereigngroup.com

-انتهى-

#بياناتشركات