ستعمل شراكة PowerSchool وBahwan CyberTek على توسيع توافر تكنولوجيا التعليم القائمة على السحابة ذات المهام الحرجة لتعزيز التعليم الشخصي في جميع أنحاء سلطنة عمان

.FOLSOM, Calif-- (BUSINESS WIRE/"ايتوس واير")--أعلنت شركة PowerSchool (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PWSC)، المزود الرائد للبرمجيات القائمة على السحابة للتعليم من الروضة إلى الصف الثاني عشر في أمريكا الشمالية، اليوم عن شراكة مع Bahwan CyberTek كجزء من التوسع المستمر لبرنامج PowerPartner العالمي التابع لشركة PowerSchool. ستدعم الشراكة مع Bahwan Cybertek توسع خدمات PowerSchool SIS، وPowerSchool Schoology Learning، وPowerSchool Schoology Learning إلى المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء سلطنة عمان.

قال Tony Kender، كبير مسؤولي الإيرادات في PowerSchool: "نحن متحمسون للشراكة مع Bahwan CyberTek لتمكين المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء سلطنة عمان من خلال تكنولوجيا التعليم الرائدة القائمة على السحابة والتي من شأنها تحسين نتائج الطلاب". "نحن ملتزمون بتمكين التحول الرقمي في جميع أنحاء سلطنة عمان ونتطلع إلى الشراكة مع Bahwan CyberTek لتمكين قادة التعليم في جميع أنحاء المنطقة".

من خلال الشراكة، ستُمكّن Bahawn CyberTek المعلمين وأكثر من 700,000 طالب من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر في أكثر من 1,200 مدرسة في سلطنة عمان من الوصول بسهولة إلى الأدوات الأساسية التي تشكل جزءًا من إطار التوطين الدولي لـ PowerSchool.

وفي معرض ترحيبه بالشراكة، قال السيد Vish Srinivasan، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Bahwan CyberTek: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع PowerSchool. تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كوجهة لتحويل تكنولوجيا التعليم، وستعمل هذه الشراكة على تعزيز تجربة التعلم للطلاب، وبناء رأس مال معرفي قوي لسلطنة عمان. تمزج حلول التعلم المتطورة لدينا بسلاسة بين التكنولوجيا والتعليم التقليدي في الفصول الدراسية، مما يعد الطلاب المحليين في المجال الرقمي اليوم لمستقبل متقدم تقنيًا".

سيكون لدى Bahwan CyberTek موظفين مخصصين لتسويق وبيع وخدمة نظام إدارة التعلم الرائد في PowerSchool (LMS)، وSchoology Learning، وPowerSchool SIS، وPowerSchool Enrollment Express & Ecollect، بالإضافة إلى الخدمات المهنية ذات الصلة المصممة لزيادة التكيف والمشاركة وتحسين نتائج الطلاب.

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حول Bahwan CyberTek Group

Bahwan CyberTek (BCT) هي مزود عالمي لحلول التحول الرقمي في مجالات التحليلات التنبؤية والتجربة الرقمية وإدارة سلسلة التوريد الرقمية. من خلال دفع الابتكار عبر نماذج الأعمال القائمة على النتائج، وحلول الملكية الفكرية المجربة والقوية، تعد BCT شريكًا موثوقًا به لأكثر من 1000 عميل، بما في ذلك شركات Fortune 500. تأسست شركة BCT في عام 1999، ولديها أكثر من 4000 شريك من ذوي الخبرة الفنية والعملية عبر قطاعات النفط والغاز والاتصالات والطاقة والحكومة والخدمات المصرفية والتجزئة وإدارة سلسلة التوريد / الخدمات اللوجستية. لقد قدمنا حلولاً في 20 دولة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأفريقيا وآسيا. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة www.bahwancybertek.com.

حول PowerSchool

PowerSchool (مدرجة في بورصة نيويورك تحت اسم: PWSC) هي المزود الرائد للبرمجيات القائمة على السحابة للتعليم من الروضة إلى الصف الثاني عشر في أمريكا الشمالية. وتتمثل مهمتها في تمكين المعلمين والإداريين والأسر من ضمان التعليم المتخصص لكل رحلة طلابية. تقدم PowerSchool سحابات منتجات شاملة تربط المكتب المركزي بالفصل الدراسي وبالمنزل عبر منتجاتها الحائزة على جوائز بما في ذلك Schoology Learning وNaviance CCLR، حتى تتمكن المناطق التعليمية من إدارة بيانات الطلاب والتسجيل والحضور والدرجات والتعليم والتقييمات والموارد البشرية والمواهب والتطوير المهني والتعليم الخاص وتحليلات البيانات والرؤى والاتصالات والاستعداد للكلية والوظيفة بشكل آمن. تدعم PowerSchool أكثر من 50 مليون طالب في أكثر من 90 دولة وأكثر من 16,000 عميل، بما في ذلك أكثر من 90 من أفضل 100 مقاطعة من حيث تسجيل الطلاب في الولايات المتحدة. تعرف على المزيد على www.powerschool.com.

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