دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ كشفت إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة، عن تعيينها وكيلاً عقارياً حصرياً لمشروع شركة "P.O.B1" العقارية، شركة التطوير العقاري الجديدة التي أطلقتها مجموعة "سيف الغرير للعقارات"، وهي مجموعة عائلية متنوعة الاستثمارات تمتد أعمالها في قطاعات التصنيع والعقارات والاستثمارات المالية، وتتمتع بحضورٍ متنامٍ على مستوى العالم، وتدير شبكة واسعة من العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.

وتستمد شركة "P.O.B1" العقارية الإلهام في تسميتها من الأهمية التاريخية لامتلاك مجموعة "سيف الغرير للعقارات" صندوق بريد رقم 1 في دبي، ما يعكس ارتباطاً عميقاً بتراث دبي والتزاماً راسخاً بالامتياز في تطوير العقارات، حيث تهدف الشركة إلى إنشاء مساحات مبتكرة تجمع بين التصميم المميز والمرافق العملية وتقديم القيمة العالية بهدف توفير مجمّعات سكنية وتجارية تضمن جودة حياة عالية.

وتأكيداً على أهمية هذا التعاون، صرح غيث شقير، الرئيس التنفيذي لشركة "P.O.B1" العقارية والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة "سيف الغرير للعقارات": "يسعدني أن أعلن عن شراكة"P.O.B1" العقارية مع إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط، الشركة الرائدة عالميًا في مجال مبيعات العقارات، والتي تتشارك معنا رؤية"P.O.B1" العقارية في تقديم مشروعات عملية تركز على التفاصيل وتعمل على تحقيق القيمة العالية لأصحاب العقارات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، وإن قوة اجتماع علامتينا إلى جانب قيمنا وعملنا الأخلاقي المشترك تشكل جميعها حجر الأساس لهذه الشراكة الجديدة".

هذا وجاء اختيار إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط استناداً إلى خبرتها العالمية وسجلها الحافل في تمثيل شركات تطوير العقارات الفاخرة، وفي نفس السياق صرح دانييل هادي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط: "يمثل هذا التعاون مع شركة"P.O.B1" العقارية علامةً فارقةً في مسيرة قسم خدمات التطوير العقاري لدينا، إذ نحرص على اختيار شركائنا من شركات التطوير العقاري وفق معايير فائقة، وفي الحقيقة إن رؤية شركة"P.O.B1" العقارية والتزامها في تقديم القيمة االعالية والمشاريع التي تتمتع بالأمان والجودة تطابق تماماً المعايير التي نعمل وفقها، وسوف نعمل سويةً على تقديم مشروع طموح للمشترين والمستثمرين المحليين والدوليين، مستفيدين من شبكة أعمالنا الواسعة وقدرة تواصلنا العالمية".

وبصفتها الوسيط العقاري الحصري لمبيعات مشروع شركة "P.O.B1" العقارية، تعتبر شركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط جهة الاتصال الرئيسية لاستفسارات المبيعات الخاصة بالمشروع القادم لشركة "P.O.B1" العقارية، والذي من المتوقع إطلاقه قريباً في دبي. وتستفيد إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط من أكثر من 1000 مكتب يتبع لها حول العالم، ومن قوة شبكتها العالمية لتقديم مشاريع شركة "P.O.B1" العقارية للمشترين والمستثمرين الدوليين من خلال الجولات الترويجية وتفعيل الشبكة الواسعة من الوكلاء.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام شركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط بالعمل مع المطورين العقاريين الذين يركزون على تقديم قيمة طويلة الأمد وجودة عالية للعملاء، وبفضل جملة الأراضي الواسعة التي تمتلكها شركة "P.O.B1" العقارية ورؤيتها الطموحة، من المتوقع أن يساهم هذا التعاون في صياغة مستقبل جديد لسوق العقارات في دبي من خلال تقديم مشاريع مبتكرة وعالية الجودة تتوافق مع أهداف النمو والاستدامة في الإمارة.

للمزيد من المعلومات حول شركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط وقسم خدمات التطوير العقاري، الرجاء زيارة الموقع التالي: https://www.engelvoelkers.com/ae/en/company/development-services

لمحة حول إنجل آند فولكرز:

تُعدّ إنجل آند فولكرز واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقديم الخدمات المتخصصة في وساطة العقارات السكنية والتجارية واليخوت والطائرات الفاخرة، حيث وضعت الشركة، على مدار أكثر من 45 عاماً، رغبات واحتياجات عملائها من الأفراد والمؤسسات في صدارة أولوياتها، مما أثمر عن تطوير مجموعة واسعة من الخدمات الشاملة في مجال العقارات. وتضمّ إنجل آند فولكرز أكثر من 16,500 موظف مختص في إنجاز عمليات البيع والإيجار وتقديم الخدمات الاستشارية لفرص الاستثمار المختلفة في قطاع العقارات. وتدير الشركة عملياتها حالياً في أكثر من 35 دولة ضمن خمس قارات. وتعدّ برامج التدريب المكثفة التي تقدمها أكاديمية إنجل آند فولكرز العقارية والقائمة الواسعة من الخدمات عالية الجودة والمنظمة بعناية التي توفرها الشركة من العوامل الرئيسية التي تسهم في دعم نجاحها. كما تحرص إنجل آند فولكرز على تطوير أدوات رقمية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات بشكلٍ مستمر، بهدف مواصلة تقديم أعلى مستوى ممكن من كفاءة الخدمات، حيث تضع الشركة من خلال ذلك معايير جديدة للحلول الرقمية في وساطة العقارات. www.engelvoelkers.com

لمحة حول إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط:

تأسست إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط في عام 2014، وتتخذ من دبي في الإمارات العربية المتحدة مقراً لمكاتبها، التي تضم أكثر من 200 وكيلاً من الخبراء المتخصصين في العقارات السكنية والتجارية الفاخرة. كما أطلقت الشركة مؤخراً كياناً خاصاً بالعقارات التجارية تحت اسم إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط للعقارات التجارية، والذي يتيح للعملاء الاستفادة من الفرص الاستثنائية الناشئة في سوق العقارات التجارية في دبي، بدءاً من المساحات المكتبية ووصولاً إلى المجمعات الصناعية وغيرها من الخيارات الجذابة. وتضم الشركة أيضاً مكتب إدارة الثروات الخاصة الذي يركز على العملاء من أصحاب الملاءات المالية العالية، ويتيح لهم الوصول إلى العقارات الفاخرة في مختلف أنحاء العالم، مما يجعل إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط وجهة متكاملة لبيع العقارات وشرائها وتأجيرها وتحقيق الطموحات العقارية في المنطقة. www.engelvoelkers.com/ae/en

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