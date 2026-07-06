الدوحة، تمضي أكسيونا قدماً في رقمنة محطات تحلية المياه التابعة لها من خلال تطبيق نظام إدارة المحطات (PMS)، وهو منصة رقمية تطرحها تجارياً شركة شنايدر إلكتريك وتعتمد على تقنية AVEVA™ PI System. ويعمل هذا الحل على مركزة جميع بيانات المحطة وتحويلها إلى رؤى فورية حول الأداء، مستفيداً من خبرة أكسيونا التشغيلية لتعزيز الكفاءة واتخاذ القرار عبر أصولها المائية.

يدمج نظام PMS المعلومات الواردة من عمليات المحطة وأنظمة إدارة الصيانة وأنظمة التحكم في العمليات (DCS)، بما يلغي الحاجة إلى الحسابات اليدوية لمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وإعداد التقارير عبر جداول البيانات. ومن خلال إتاحة الوصول الفوري إلى البيانات الأولية ومؤشرات الأداء الموحّدة على حدٍّ سواء، تتيح المنصة اتخاذ قرارات تشغيلية أسرع وأكثر استناداً إلى المعلومات.

ومن المكوّنات الرئيسية في تطبيق نظام PMS أداة OCTOPUS، وهي أداة رقمية لإدارة العمليات طوّرتها أكسيونا لالتقاط البيانات التشغيلية اليدوية وهيكلتها. وبدمج هذه المعلومات مع بيانات الصيانة والتحكم في العمليات، يوفّر نظام PMS مصدراً موحّداً وموثوقاً للمعلومات التشغيلية ورؤية شاملة وفورية لأداء المحطة.

وإلى جانب تكامل البيانات، صُمّم نظام PMS ليكون منصة قابلة للتوسّع تدعم الابتكار المستمر. وتتيح بنيته تطبيق حلول التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نموذج للتنبؤ بعكارة مياه البحر يعمل بالفعل ضمن المنصة لمساعدة المشغّلين على استباق التغيّرات في جودة مياه البحر وتحسين أداء المحطة.

وقال غييرمو هيخوس، مدير التشغيل والصيانة في أكسيونا لأعمال المياه في الشرق الأوسط وأوقيانوسيا: "يجمع نظام PMS بين خبرتنا التشغيلية ومنصة رقمية قوية لتحويل بيانات المحطة إلى معلومات قابلة للتنفيذ، بما يمنح فرقنا رؤية فورية وشاملة للأداء من البداية إلى النهاية، ويتيح اتخاذ قرارات تشغيلية أفضل."

وبعد مرحلة تطوير ناجحة، يجري الآن نشر نظام PMS تدريجياً عبر مشاريع إضافية، بما يدعم استراتيجية أكسيونا الرامية إلى توحيد العمليات الرقمية وتعزيز الأداء عبر محفظتها في قطاع المياه.

أكسيونا شركة عالمية رائدة في تقديم الحلول التجديدية لاقتصاد خالٍ من الكربون. وتشمل أعمالها الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه وإدارتها، وأنظمة النقل والتنقل ذات الكفاءة البيئية، والبنى التحتية المرنة، وغيرها. وقد حقّقت الشركة الحياد الكربوني منذ عام 2016. وسجّلت أكسيونا مبيعات بلغت 20.24 مليار يورو في عام 2025، ولها حضور تجاري في أكثر من 40 دولة.



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