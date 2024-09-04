دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصل برنامج ماجستير العلوم في إدارة المشاريع البريطانية في دبي على الإعتماد من قبل مركز الاعتماد العالمي لبرامج تعليم إدارة المشاريع التابع لمعهد إدارة المشاريع.

تم تصميم برنامج الماجستير في إدارة المشاريع لتطوير قادة المشاريع المحترفين المزودين بالمهارات الفنية والسلوكية اللازمة لإدارة المشاريع المعقدة ومعالجة التحديات القطاعية والحكومية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة ويعزز الكفاءة المهنية لقيادة وتوجيه المشاريع عبر مختلف كيانات القطاعين العام والخاص.

علق الأستاذ الدكتور أيمن مساعدة، عميد كلية الأعمال والقانون، على هذا الإنجاز: "إن اعتماد PMI هو شهادة على أهمية برنامج إدارة المشاريع لدينا حيث سيعزز هذا الاعتماد مسارات خريجينا المهنية ويؤكد على القيمة التي سيقدمها خريجونا لمكان عملهم. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يؤكد أن برنامجنا قد استوفى معايير الجودة التعليمية والقطاعية من الدرجة الأولى".

عند الحصول على الإعتماد يجب أن تفي البرامج بمعايير الاعتماد العالمية الصارمة لـ GAC، والتي تتضمن تقييم أهداف ونتائج كل برنامج، وتقييم أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والموارد في الموقع وعلى الإنترنت، والتقييم الذاتي السنوي، وإثبات التحسينات المستمرة في مجال تعليم إدارة المشاريع. تم اعتماد أكثر من 135 برنامجًا للحصول على درجة علمية في إدارة المشاريع في اثنين وعشرين دولة حول العالم من قبل GAC. يضمن اعتماد GAC جودة البرامج الأكاديمية وخريجيها من أجل تلبية معايير مجال إدارة المشاريع سريع النمو.

وباعتبار برنامج إدارة المشاريع لدى الجامعة البريطانية في دبي البرنامج الوحيد المعتمد من PMI GAC في الإمارات العربية المتحدة، فإنه يعد الأفراد وفرق المشاريع بالمعرفة والمهارات الأساسية لتوجيههم خلال جميع مراحل تسليم المشروع الناجح.

نبذة عن الجامعة البريطانية في دبي

تأسست الجامعة البريطانية في دبي بموجب قانون حكومي رقم 5 في عام 2003 من قبل صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم ، حاكم دبي.. وهي جامعة رائدة في الشرق الأوسط في مجال بحوث الدراسات العليا وتقدم مستوى عالي من التعليم، التدريب والبحوث. كما انها توفر بيئة ومصدر مهم لكل من المهنين الشباب، الأكاديميين المتميزين مدراء الشركات والقادة الطموحين من مختلف المجالات.

نشأت الجامعة من التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية والتجارية البريطانية ودبي لتقديم مساهمة فريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة . مؤسسو الجامعة هم مؤسسة آل مكتوم وهيئة دبي للتنمية والاستثمار (دبي القابضة الآن) ورولز رويس ومجموعة الأعمال البريطانية في دبي والإمارات الشمالية ( غرفة التجارة البريطانية في دبي الآن) وبنك الإمارات دبي الوطني.

يدير الجامعة مجلس يتشكل كل ثلاث سنوات من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

وقد ساهم الدعم الأكاديمي الذي تتمتع به الجامعة البريطانية في دبي من خلال تحالفها مع جامعات مجموعة راسل في المملكة المتحدة في نجاحها. تشمل هذه الجامعات جامعة إدنبرة، وجامعة جلاسكو، وجامعة مانشستر - وجميعها ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم

الجامعة مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة كما أن مؤهلاتنا معترف بها دوليًا من قبل UK ENIC كما حصلت الجامعة البريطانية في دبي على اعتماد الجودة العالمي من خلال وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي QAA يتضمن ضمان الجودة الداخلي لدينا العمليات التي تضمن أن تكون برامجنا وإنجازات الطلاب على قدم المساواة مع تلك الخاصة بشركائنا من الجامعات في المملكة المتحدة.

تطرح الجامعة برامج الدكتوراة والماجستير في مجالات التربية والإدارة والمالية والهندسة والقانون وتقنية المعلومات وعلوم الالحاسوب والأمن السيبراني. كما تطرح الجامعة برامج لدرجة البكالوريوس في مجالات الإدارة والهندسة وعلوم الحاسوب في الذكاء الإصطناعي والأمن السيبراني.

الجامعة البريطانية في دبي هي جامعة غير ربحية وقد استقطبت خبراء أكاديميين لأجل تطوير برامج مخصصة للمنطقة والتي تختبر وتمد حدود المعرفة الاستيعاب والبحث.

تعمل الجامعة البريطانية في دبي بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الرائدة بما في ذلك شريكها الرئيسي المساهم، مؤسسة صندوق المعرفة، وشركة أتكينز، ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والهيئات الحكومية والهيئات المرتبطة بها في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن معهد إدارة المشاريع

يعتبر معهد إدارة المشاريع PMI الهيئة الرائدة في إدارة المشاريع، والمكرسة لتوجيه الطريق إلى نجاح المشاريع. منذ عام 1969، ألقى معهد إدارة المشاريع PMI الضوء على قوة إدارة المشاريع والأشخاص الذين يقفون وراء المشاريع. بفضل مجتمع عالمي وشهادات مهنية من الطراز الذهبي وفرص التعلم على مدار الحياة المهنية، يعمل معهد إدارة المشاريع PMI على تمكين المتخصصين الحاليين والطموحين في مجال المشاريع، وكذلك المنظمات، من المعرفة والموارد اللازمة للقيادة بفعالية وخلق تأثير في المجتمعات التي يخدمونها. انضم إلى معهد إدارة المشاريع PMI في الارتقاء بعالمنا - مشروع واحد في كل مرة.

نبذة عن مركز الاعتماد العالمي لبرامج تعليم إدارة المشاريع (GAC) التابع لمعهد إدارة المشاريع (PMI)

تم إنشاء مركز الاعتماد العالمي لبرامج تعليم إدارة المشاريع (GAC) من قبل مجلس إدارة معهد إدارة المشاريع (PMI) في عام 2001، وهو هيئة اعتماد متخصصة تضمن جودة برامج درجة إدارة المشاريع على مستوى الدراسات العليا والجامعية. تفضل بزيارة موقعنا على www.gacpm.org.

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