الترخيص الذي منحته سلطة دبي للخدمات المالية يؤكّد التزام المجموعة بالتوسع في أسواق جديدة ويعزز العروض المقدمة للمتداولين في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Plus500، المجموعة العالمية متعددة الأصول في مجال التكنولوجيا المالية والتي تضم أكثر من 25 مليون عميل مسجل حول العالم، عن حصولها على ترخيص تنظيمي جديد من سلطة دبي للخدمات المالية.

ومنحت سلطة دبي للخدمات المالية الترخيص لشركة Plus500AE، ومقرها مركز دبي المالي العالمي، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Plus500 المحدودة والمُدرجة في مؤشر فوتسي 250 وفي السوق الرئيسية لبورصة لندن. وتتيح هذه الموافقة لمجموعة Plus500 إمكانية الاستفادة من فرص النمو الهائلة في السوق الإماراتية التي تشهد ازدهاراً ملفتاً وغير مسبوق، وتضمن للمجموعة من خلال Plus500AE توفير تجربة محلية مخصصة للعملاء المحتملين في مجال التداول عبر الإنترنت على مستوى دولة الإمارات، كما تعزز محفظتها من العروض المتنوعة وسهلة الاستخدام، وتدعم جهود الابتكار والنهج الذي تعتمده في خدمة العملاء.

وتشمل المزايا الإضافية اعتماد وسائل الدفع المحلية، وتوفير إصدارات محلية مخصصة من منصة تداول شركة Plus500 وموقعها الإلكتروني وتطبيقها على الهواتف المحمولة، مما يضمن للعملاء إمكانية الوصول لأبرز الأدوات المالية على مستوى المنطقة. كما تتيح هذه المنصة التكنولوجية للمتداولين في دولة الإمارات الحصول على منتجات التداول خارج البورصة أو العقود مقابل الفروقات.

وتتيح أدوات التحليل المتطورة التي تعتمدها المنصة للمتداولين فرصة الاطلاع على البيانات في الوقت الحقيقي، وتزوّدهم بأدوات تخطيط ومؤشرات تقنية فعّالة، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات تداول مدروسة. كما تدعم المنصة إمكانية الوصول عبر الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية العاملة بنظامي آي أو إس وأندرويد.

ويأتي إنشاء شركة تابعة لمجموعة Plus500 في دولة الإمارات ليعزز إطارها التنظيمي ويكمل محفظة التراخيص التنظيمية التي حصلت عليها في أسواق عالمية بارزة، مثل المملكة المتحدة وأستراليا وقبرص وسنغافورة والولايات المتحدة واليابان.

وتتميز هذه المنصة بأدواتها المتطورة وسهولة استخدامها، وتوفر خيارات متقدمة تسمح للعملاء بإدارة استثماراتهم بشكل أفضل، حيث تُمكّنهم من إدارة المخاطر المرتبطة بالتعرض للرافعة المالية، مما يساعدهم على حماية أرباحهم المحتملة والحد من الخسائر.

وتشير أحدث الاتجاهات الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية إلى ازدهار قطاع التداول الرقمي في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تصل قيمته إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، مع التركيز على أنواع مختلفة من الأصول التي يتم تداولها في هذه السوق المتنامية، لا سيما الأسهم والسلع والعملات الرقمية المشفرة.

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لمحة حول مجموعة Plus500

إن مجموعة Plus500 هي الراعي الرسمي للعديد من الفرق الرياضية الرائدة، بما في ذلك فريق شيكاغو بولز، الحائز على 6 ألقاب في بطولة رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين؛ بالإضافة إلى ناديي كرة القدم الأوروبية يونج بويز السويسري وليغيا وارسو البولندي.

وتتمتع أسهم مجموعة Plus500 بتصنيف ممتاز في السوق الرئيسية لبورصة لندن (الرمز: PLUS)، بالإضافة إلى أنها مُدرجة في مؤشر فوتسي 250، كما تبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي.

وعلى الرغم من التحديات والمخاوف الاقتصادية العالمية المتصاعدة، أبدت Plus500الكثير من المرونة، ونجحت في دخول أسواق جديدة لتؤكّد تميز خدماتها وتكشف عن آفاق متفائلة للنمو في المستقبل القريب.

وبلغ صافي الربح التراكمي لمجموعة Plus500، منذ أن طرحت الاكتتاب العام الأولي لها قبل عقد من الزمن في بورصة لندن، أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي، ووصل إجمالي عوائد المساهمين لنحو 2 مليار دولار أمريكي.