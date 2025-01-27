منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: في خطوة تعزّز مكانتها في قطاع التجارة الإلكترونية، أعلنت "فينكارت" Fincart.io، وهي منصة رقمية مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية على تحسين عمليات الشحن وتوفير السيولة النقدية، اليوم عن نجاحها في إغلاق جولة تمويل ما قبل التأسيسية بقيمة غير معلن عنها بعد. وقادت جولة التمويل شركة "Plus VC"، وهي أبرز شركات رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة نخبة من شركات رأس المال الاستثماري البارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي مثل "Plug and Play"، و"Orbit Startups"، و"Jedar Capital"، وغيرها من شركات رأس المال الاستثماري الإقليمية.

سيسهم التمويل الذي حصلت عليه "فينكارت" مؤخرًا في تطوير منصتها وتوسيع شبكتها من شركات الشحن، فضلاً عن دعم سوق التجارة الإلكترونية سريعة النمو في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط. وتسعى منصة "فينكارت" جاهدةً لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الهائلة التي يشهدها قطاع الشحن في سوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية الواعدة التي يقدر حجمها بمليارات الدولارات.

في عام 2023، أسّس مصطفى المصري ونهال علي منصة "فينكارت" بهدف تقديم حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بمشاكل الشحن المتعددة التي تعيق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية. وتُسهم المنصة في تحسين كفاءة عمليات التُجار عبر الإنترنت، وذلك من خلال تسهيل عمليات الشحن، وتوفير فرص تمويلية لزيادة حجم أعمالهم.

في مطلع تعقيبه على نجاح جولة التمويل، صرّح مصطفى المصري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة، قائلاً: "تغمرنا سعادة بالغة لاهتمام هؤلاء المستثمرين المرموقين بمنصتنا ودعمهم لها، وهو الدعم الذي لا يقتصر على التمويل فقط بل يمتد ليشمل الاستفادة من خبراتهم الاستراتيجية الهائلة في المنطقة". وأضاف: "يُعد إغلاق جولة التمويل هذه إنجازًا بارزًا يؤكد الحجم الهائل للفرص السانحة في السوق والثقة التي وضعها مستثمرونا الكرام في رؤيتنا ونهجنا الاستراتيجي لإعادة تشكيل مشهد الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في المنطقة".

وتابع المصري: "تهدف استراتيجيتنا في منصة "فينكارت" إلى تمكين التجار الصغار والمتوسطين عبر الإنترنت من زيادة حجم أعمالهم من خلال منصة متكاملة توفر لهم كل الأدوات اللازمة. ويمكن للتجار ربط مواقعهم الإلكترونية بالمنصة وإدارة طلباتهم بسهولة والوصول إلى أكبر شبكة شحن في أفريقيا، بالإضافة إلى الحصول على التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالهم. كما أن نمونا السنوي بمعدل 4 أضعاف، وزيادة عدد العملاء الذين يوصون بخدماتنا، هما دليل قاطع على أننا نقدم حلولاً فعالة للتحديات التي تواجه التجار عبر الإنترنت في المنطقة، مما يسهم في نمو أعمالهم".

في ظل التوقعات ببلوغ سوق التجارة الإلكترونية في إفريقيا والشرق الأوسط 75 مليار دولار بحلول عام 2028، مع وجود أكثر من 4 ملايين بائع صغير ومتوسط، يبرز دور منصة "فينكارت" في توفير حلول شحن متكاملة وفعّالة، كما تتيح المنصة للتجار مستويات غير مسبوقة من الراحة والقدرة على التوسع من خلال تجميع أكبر شبكة من شركاء الشحن تحت مظلة منصة متكاملة واحدة.

صرّحت نهال علي، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للعمليات في منصة "فينكارت" قائلةً: "يؤكد النمو الاستثنائي الذي حققته المنصة إلى جانب شبكاتها القوية من التجار وشركاء الشحن والتوصيل مكانتنا الريادية في سوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية. وأضافت: "تعزز منصتنا أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الشحن والتوصيل من خلال تقديم محرك توصيات متطور لشركاء الشحن والتوصيل، ونظام مدفوعات موحد، وعروض أسعار شحن حصرية، مما يوفر لهم حلولاً شاملة وفعالة. وتوفر منصتنا للتجار حلولاً متكاملة تشمل زيادة الكفاءة، وتغطية جغرافية واسعة، وأدوات متطورة لدعم النمو وزيادة حجم أعمالهم".

صّرح حسن حيدر، المؤسس والشريك الإداري لشركة "Plus VC"، قائلاً: "نحن فخورون بدعم مصطفى ونهال وفريق عملهم وهم يسعون لحل إحدى أكبر التحديات التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية، وهو إنجاز يستحق الإشادة. وتقدم منصة "فينكارت" حلولاً مبتكرة تُمكِّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تجاوز التحديات اللوجستية وزيادة حجم أعمالها بسهولة. وبفضل نموها المتسارع ومعرفتها الدقيقة بآليات السوق، صعدت منصة "فينكارت" إلى مصاف الشركات الرائدة في هذا المجال وأصحبت شريكًا لا غنى عنه للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة".

صرّح ويليام باو بين، الشريك الإداري العام في شركة "Orbit Startups"، قائلاً: "تشهد سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا متسارعًا، إذ تشير التقديرات إلى تجاوز قيمتها 50 مليار دولار أمريكي هذا العام. وتحتاج الشركات الصغيرة التي تسعى للعمل في مجال التجارة الإلكترونية إلى خدمات شحن فعالة لضمان نجاح أعمالها وتحقيق الأرباح". وأضاف: "نؤمن بأن منصة "فينكارت" سترتقي بتجربة تنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية إلى آفاق جديدة، سواء بالنسبة للتجار أو شركات الشحن، من خلال توفير حلول تمويلية تُمكِّن التجار في المنطقة من النمو والتوسع".

أضاف شريف نسيم، المؤسس والشريك الإداري في شركة "Jedar Capital": "تشهد التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا متسارعًا، مما يجعلها أحد أسرع القطاعات نموًا في المنطقة. وتظل تأخيرات الخدمات اللوجستية والتوصيل من أكبر التحديات التي تواجه القطاع، مما يؤثر سلبًا على رضا العملاء. ويسعدني أن أشيد بمنصة "فينكارت" وقدرتها على تقديم حلول مبتكرة لقطاع التجارة الإلكترونية للتصدي للتحديات التي تواجه هذا القطاع ودعم شركات التجارة الإلكترونية، وذلك بفضل اعتمادها على البيانات وتحالفها مع أكبر شبكة من شركات الشحن، مما يجعلها الخيار الأمثل للشركات التي تبحث عن حلول شحن موثوقة".

وفي إطار تسريع جهودها لإعادة تشكيل مشهد الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية، تبقى منصة "فينكارت" ملتزمة بتوفير الأدوات اللازمة للتجار لتعزيز قدرتهم على زيادة حجم أعمالهم والتوسع في سوق تشهد نموًا مستمرًا. ولمعرفة المزيد أو استكشاف فرص الشراكة السانحة، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني Fincart.io أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: support@fincart.io.

نبذة عن منصة "فينكارت"

منصة "فينكارت" هي منصة رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية ومتخصصة في توفير حلول شحن متكاملة وفعّالة للتجار الصغار والمتوسطين عبر الإنترنت في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط. وتوفّر "فينكارت"، من خلال دمج أكبر شبكة من شركاء الشحن والتوصيل في منصة واحدة، حلول شحن سلسة لدعم قطاع التجارة الإلكترونية متسارع النمو في المنطقة. ولمزيد من المعلومات حول منصة "فينكارت"، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: https://fincart.io/

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