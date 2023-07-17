PLAYBOOK هي منصة القيادة والتطوير المهني التي فازت بنهائيات بطولة العالم لريادة الأعمال، وتضم أكثر من ٣٠٠٠ عضو من أكثر من ٥٠ دولة.

يسر PLAYBOOK، المنصة العالمية الرائدة في التطوير المهني وبناء العلاقات العامة، أن تعلن عن شراكتها الجديدة مع بنك الخليج الدولي (GIB)، لدعم التقدم الوظيفي للسيدات القائدات من خلال نظام إيكولوجي للموارد التعليمية المنسقة، الإرشاد وفرص بناء العلاقات.

بفضل هذه الشراكة، ستتاح لجميع الموظفات في بنك الخليج الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فرصة الوصول إلى مكتبة من الصفوف الذي يقودها الخبراء، وورش عمل، وجلسات المتحدثين التنفيذيين، وبرنامج إرشادي، وتكوين العلاقات الاجتماعية (عبر الإنترنت وخارجه) وغير ذلك الكثير، من خلال هذه الشراكة المهمة.

يتيح هذا النظام البيئي للموارد التعليمية المنسقة للنساء فرصة لتحديد التحديات التي يواجهونها في القيادة والتطوير المهني، ويساعد في بناء أماكن عمل أكثر شمولاً، وتعزيز الوصول إلى فرص متساوية، مما يدعم جهود بنك الخليج الدولي (GIB) في دعم أفضل مواهبها والاحتفاظ بها، وتعزيز ثقافة التنوع والشمول في البنك.

قال الأستاذ / جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي: GIB "نحن ملتزمون تماماً بتعزيز تنوع وشمولية الطاقات البشرية في جميع مستويات البنك وجميع أسواقنا. وسيستمر بنك الخليج الدولي في الاستثمار في تطوير مواردنا البشرية وخاصة القوى العاملة النسائية منها. ونرى أن PLAYBOOK توفر لنا فرصة فريدة تتوافق جيدًا مع قيمنا الأساسية لتقديم وسائل تدريبية وتعليمية مجانية للفتيات والنساء خصوصاً ممن تنقصهم المقدرة المالية للإنفاق على مثل هذه الوسائل."

وأضافت الأستاذة / وفاء العبيدات، الرئيسة التنفيذية لشركة PLAYBOOK: "يشرفنا أن نتشارك مع بنك الخليج الدولي لدعم تطوير القيادة في أسواقهم، حيث يظهر هذا التزامهم بالقيادة دائمًا من الصدارة وتعزيز ثقافة التعلم. هدفنا كمنصة هو تزويد المديرات التنفيذيات بالأدوات التي يحتاجون إليها لتعزيز مهاراتهم القيادية، وتوسيع شبكاتهم وتعرضهم مع تبني فلسفات جديدة وعقليات النمو لبناء مخططات وظيفية أقوى. "

تعرض الصفوف المصورة سينمائيًا تجارب العالم الحقيقي التي قدمتها نماذج يحتذى بها حقيقية وذات صلة. يمكن للفرق تعلم كيفية تسلق سلم الشركة، وكيفية التفاوض، وكيفية الاستعداد لتقييم الأداء، وكيفية التعرف على مقعد مجلس الإدارة، وكيفية القيادة مثل منصب الرئيس التنفيذي وغير ذلك الكثير.

تتيح لهم المنصة الوصول إلى ما يقرب من ١٠٠ موجه ومدرب من جميع أنحاء العالم لمناقشة الأفكار وتبادل الخبرات والتغلب على الصعوبات، حيث تضم المنصة مجتمعًا عضويًا يضم ما يقرب من ٣٠٠٠ عضو من أكثر من ٢٠٠ مدينة في أكثر من ٥٠ دولة تمثل أكثر من ٩٠٠ شركة في ٢٦ قطاع. PLAYBOOK هي شركة 500 Global Portfolio مع مستثمرين ومستشارين عالميين وإقليميين استراتيجيين وتأسست من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تمتلك المنصة شراكات استراتيجية مع منظمات رائدة في النفط والغاز والتمويل والاستثمار والذكاء الاصطناعي وتجارة التجزئة وغير ذلك الكثير.

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نبذة عن PLAYBOOK

PLAYBOOK هي منصة عالمية قوية للتواصل والإرشاد للقيادات النسائية. من خلال فريق القيادة المؤسس من قبل النساء الحائزات على جوائز، أحدثت الشبكة موجات على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال صفوفها العالية الجودة في الإنتاج، والمجتمع القوي، وإمكانات التواصل، وورش العمل، والفعاليات وبرامج الإرشاد.

نبذة عن بنك الخليج الدولي

بنك الخليج الدولي ش.م.ب هو بنك عالمي في دول مجلس التعاون الخليجي تأسس عام 1975 ومرخص من مصرف البحرين المركزي.

يقدم بنك الخليج الدولي خدماته في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي السعودية وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود. كما يمتلك البنك فروعاً في الإمارات العربية المتحدة و لندن والولايات المتحدة الأمريكية.

بنك الخليج الدولي مملوك لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وتعود غالبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.